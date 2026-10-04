נבחרת פורטוגל תרצה להמשיך הערב (21:45) את המומנטום בליגה האומות, כשתארח את נבחרת נורבגיה בתקווה לרשום ניצחון רביעי ברציפות במפעל שיבטיח לה העפלה לרבע הגמר. המשחק הנוצץ מול החבורה של ארלינג הולאנד ייצא לדרך בצל המשבר בין הכוכב כריסטיאנו רונאלדו והמאמן ז'ורז'ה ז'סוס - כאשר על פי דיווח בל'אקיפ "מתקיימים ברקע מגעים בנוגע לחזרתו לנבחרת למשחק פרידה".

לקראת המשחק צצו ברחובות פורטו ובדרכים המובילות לאצטדיון הדרגאו שם יתקיים המשחק הערב, שלטי חוצות גדולים התומכים ברונאלדו (41), שגם הערב לא יהיה בסגל הנבחרת "מסיבות אישיות".

גלריה לפני המשחק האחרון מול דנמרק. רונאלדו ( צילום: Liselotte Sabroe / RITZAU SCANPIX / AFP )

על השלטים בהם מופיעה תמונה של הכוכב עם היד על הלב, נכתב: "תודה כריסטיאנו על כל מה שעשית למען פורטוגל, תמיד תהיה שלנו. תמיד עם פורטוגל". על המאמן, שמופיע בשלט בצבעי שחור-לבן, נכתב: "הוא לא היה מוכן למשימה, חוסרכ רגישות בטיפול ב-CR7, אגו מתודלק".

אמש (שבת), במסיבת העיתונאים לקראת המשחק, התייחס המאמן לקרע בינו ובין הכוכב. "המיקוד חייב להיות בנבחרת, ובמקרה הזה בנורבגיה. אנחנו צריכים לחבר את האנשים לדגל ולמטרה של הנבחרת". כשנשאל אפשרות פיוס עם רונאלדו, אמר: "אני לא יכול להתעלם מכריס. הוא סמל של הנבחרת ושל פורטוגל, זה ברור מאוד. אחרי המשחק יהיה מספיק זמן לדבר על זה".

רונאלדו בן ה-41 עזב את מחנה הנברת ביום רביעי, יום לפני המשחק מול דנמרק, והותיר סימני שאלה בנוגע להמשך דרכו במדים הלאומיים. "בבוא הזמן אספר את האמת לכל העם הפורטוגלי", הבטיח החלוץ לאחר עזיבתו.

שלט חוצות בליסבון המודה לכריסטיאנו רונאלדו ומבקר את ז'סוס ( צילום: ATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP )

"אתמקד בנבחרת וביריבה". ז'סוס ( צילום: Liselotte Sabroe / RITZAU SCANPIX / AFP )

ז׳סוס נמנע מלפרט כיצד ניתן יהיה לפתור את המשבר. "אני אתמקד בנבחרת וביריבה. נורבגיה, לדעתי, היא אחת מחמש הנבחרות הטובות באירופה, עם שחקנים מצוינים. אנחנו חייבים להיות מרוכזים", הסביר. "אני יודע מה הבעיה כרגע, אבל לכולנו יהיה זמן לנתח מה עשוי לקרות".