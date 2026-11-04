פריז סן ז'רמן ממשיכה להיראות כמו הקבוצה שאף אחת לא רוצה לפגוש בליגת האלופות. אלופת אירופה הביסה אתמול (שלישי) 0:6 בחוץ את ויאריאל, שמרה על מאזן מושלם אחרי ארבעה מחזורים בשלב הליגה וסיפקה עוד הצגת תכלית בדרך לניסיון לזכות בתואר בפעם השלישית ברציפות.

המשחק בספרד הוכרע למעשה כבר בפתיחתו. בתוך 17 דקות בלבד כבשה פ.ס.ז' ארבעה שערים, ובכך קבעה שיא חדש בתולדות המפעל: מעולם לא הגיעה קבוצה לארבעה שערים בפרק זמן קצר כל כך במשחק ליגת האלופות. השיא הקודם היה שייך לריאל מדריד, שהגיעה לארבעה שערים אחרי 20 דקות מול דינמו זאגרב ב-2011.

גלריה שחקני פ.ס.ז' חוגגים בסיום ( צילום: AP Photo/Alberto Saiz )

ז'ואאו נבש, דזירה דואה וסני מאיולו היו הראשונים למצוא את הרשת, לפני שפביאן רואיס השלים את הרביעייה ההיסטורית. הספרדי הוסיף את שערו השני בדקה ה-50, ובדקה ה-78 הגיע גם הרגע המרגש של הערב: דויד בולי, בלם בן 17, עלה להופעת הבכורה שלו בליגת האלופות וכעבור ארבע דקות בלבד כבש את השער השישי והאחרון.

מעבר לתוצאה המוחצת, פ.ס.ז' רשמה גם נתון יוצא דופן נוסף: 18 שערים בארבעת משחקיה הראשונים העונה בליגת האלופות - יותר מכל קבוצה אחרת שהגיעה למספר הזה בפרק זמן זהה. הצרפתים גם הפכו לקבוצה הראשונה בתולדות המפעל שכובשת לפחות ארבעה שערים בארבעה משחקים רצופים. זאת אחרי שהביסה 0:6 את סלובן ברטיסלבה, ניצחה 0:4 את מנצ'סטר סיטי ו-1:4 את ברצלונה.

"הנה לראות את המנטליות שלנו ואת הדרך שבה אנחנו משחקים". לואיס אנריקה ( צילום: AP Photo/Alberto Saiz )

כל זה קרה למרות היעדרותם של כמה משחקני המפתח של לואיס אנריקה. עוסמאן דמבלה, מרקיניוס ונונו מנדש נעדרו בגלל פציעות בשריר הירך האחורי, בעוד שחביצ'ה קברצחליה ממשיך להיעדר בעקבות קרע ברצועה הצולבת. אלא שהסגל הרחב של אלופת אירופה סיפק תשובה מוחצת, בדרך לניצחון העשירי ברציפות שלה בכל המסגרות.

בסיום, לואיס אנריקה התמקד בעיקר בפתיחה המסחררת ובגישה של שחקניו. "מה שאקח מהמשחק הזה הוא הדרך שבה פתחנו אותו. אחרי פיגור של 3:0, מעט מאוד קבוצות מסוגלות לחזור", אמר המאמן. "אנחנו תמיד מנסים לכבד את היריבות שלנו ולשחק באותה דרך לאורך כל המשחק. אף פעם לא חשבנו להוריד הילוך או לשמור על היתרון".

רואיס וחכימי באקסטזה. "היה קשה מאוד לזכות בפעם השלישית" ( צילום: AP Photo/Alberto Saiz )

המאמן הספרדי אף הזכיר את גמר ליגת האלופות מול אינטר, שבו הביסה פ.ס.ז' 0:5. "זה היה מבחן לשאפתנות של הקבוצה הזאת. אני נהנה לראות את המנטליות שלנו ואת הדרך שבה אנחנו משחקים, אבל אנחנו עדיין לא אלופים ולא נמצאים בגמר במדריד. התחרות האמיתית מתחילה בפברואר או במרץ, ושם צריך להוכיח את הרמה שלך", הסביר.

גם רואיס, שסיפק את אחד ממשחקיו הטובים ביותר במדי פריז, ניסה לשמור על פרופורציות. "אנחנו עדיין רוצים לנצח. אנחנו יודעים כמה קשה לזכות בתארים, ובמיוחד בליגת האלופות, כי יש כל כך הרבה קבוצות ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו יודעים שיהיה קשה מאוד לזכות בפעם השלישית, אבל נעשה הכול כדי להגיע לגמר", אמר הספרדי.

ז'ואאו נבש סיכם: "הדבר הקשה ביותר הוא לא לנצח 0:4, אלא לשמור על איכות המשחק ולהמשיך לשחק באותה רמה. יש לנו שתי זכיות בליגת האלופות, אבל להמשיך להשקיע ולעבוד קשה כדי לשמור על האיכות הזאת קשה אפילו יותר".