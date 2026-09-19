צ'לסי המשיכה אתמול (שישי) את פתיחת העונה המאכזבת שלה עם הפסד 3:0 לברנטפורד, וכעת היא כבר ללא ניצחון בשלושה משחקי פרמייר-ליג רצופים. אחרי ההפסד לארסנל והתיקו מול האל, הבלוז ספגו שלושה שערים במחצית השנייה מול ברנטפורד, ירדו מנוצחים פעם נוספת והתדרדרו למקום השביעי בטבלה.

צ'לסי המשיכה אתמול (שישי) את פתיחת העונה המאכזבת שלה עם הפסד 3:0 לברנטפורד, וכעת היא כבר ללא ניצחון בשלושה משחקי פרמייר-ליג רצופים. אחרי ההפסד לארסנל והתיקו מול האל, הבלוז ספגו שלושה שערים במחצית השנייה מול ברנטפורד, ירדו מנוצחים פעם נוספת והתדרדרו למקום השביעי בטבלה.

צ'לסי המשיכה אתמול (שישי) את פתיחת העונה המאכזבת שלה עם הפסד 3:0 לברנטפורד, וכעת היא כבר ללא ניצחון בשלושה משחקי פרמייר-ליג רצופים. אחרי ההפסד לארסנל והתיקו מול האל, הבלוז ספגו שלושה שערים במחצית השנייה מול ברנטפורד, ירדו מנוצחים פעם נוספת והתדרדרו למקום השביעי בטבלה.

אם יש נתון אחד שממחיש את מצבה של צ'לסי, הרי שהוא מגיע מהחלק האחורי. הבלוז ספגו כבר 12 שערים בפרמייר-ליג - יותר מכל קבוצה אחרת במפעל, אם כי צ'לסי שיחקה משחק אחד יותר מרוב יריבותיה. וזה לא הכל, הבלוז לא שמרו על רשת נקייה כבר 21 משחקים רצופים בפרמייר-ליג (!).

אם יש נתון אחד שממחיש את מצבה של צ'לסי, הרי שהוא מגיע מהחלק האחורי. הבלוז ספגו כבר 12 שערים בפרמייר-ליג - יותר מכל קבוצה אחרת במפעל, אם כי צ'לסי שיחקה משחק אחד יותר מרוב יריבותיה. וזה לא הכל, הבלוז לא שמרו על רשת נקייה כבר 21 משחקים רצופים בפרמייר-ליג (!).

אם יש נתון אחד שממחיש את מצבה של צ'לסי, הרי שהוא מגיע מהחלק האחורי. הבלוז ספגו כבר 12 שערים בפרמייר-ליג - יותר מכל קבוצה אחרת במפעל, אם כי צ'לסי שיחקה משחק אחד יותר מרוב יריבותיה. וזה לא הכל, הבלוז לא שמרו על רשת נקייה כבר 21 משחקים רצופים בפרמייר-ליג (!).

"במחצית השנייה לא היינו מספיק טובים. יש לנו הרבה על מה לעבוד בפגרת הנבחרות", אמר לוי קולוויל. "הם גברו עלינו במצבים הנייחים, ואנחנו חייבים להשתפר בזה. אנחנו לא יכולים להסתמך על שלישיית ההתקפה שתוציא אותנו מצרות - כולנו צריכים לעזור אחד לשני. יש לנו הרבה מקום להשתפר".

"במחצית השנייה לא היינו מספיק טובים. יש לנו הרבה על מה לעבוד בפגרת הנבחרות", אמר לוי קולוויל. "הם גברו עלינו במצבים הנייחים, ואנחנו חייבים להשתפר בזה. אנחנו לא יכולים להסתמך על שלישיית ההתקפה שתוציא אותנו מצרות - כולנו צריכים לעזור אחד לשני. יש לנו הרבה מקום להשתפר".

"במחצית השנייה לא היינו מספיק טובים. יש לנו הרבה על מה לעבוד בפגרת הנבחרות", אמר לוי קולוויל. "הם גברו עלינו במצבים הנייחים, ואנחנו חייבים להשתפר בזה. אנחנו לא יכולים להסתמך על שלישיית ההתקפה שתוציא אותנו מצרות - כולנו צריכים לעזור אחד לשני. יש לנו הרבה מקום להשתפר".