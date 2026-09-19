צ'לסי המשיכה אתמול (שישי) את פתיחת העונה המאכזבת שלה עם הפסד 3:0 לברנטפורד, וכעת היא כבר ללא ניצחון בשלושה משחקי פרמייר-ליג רצופים. אחרי ההפסד לארסנל והתיקו מול האל, הבלוז ספגו שלושה שערים במחצית השנייה מול ברנטפורד, ירדו מנוצחים פעם נוספת והתדרדרו למקום השביעי בטבלה.
אם יש נתון אחד שממחיש את מצבה של צ'לסי, הרי שהוא מגיע מהחלק האחורי. הבלוז ספגו כבר 12 שערים בפרמייר-ליג - יותר מכל קבוצה אחרת במפעל, אם כי צ'לסי שיחקה משחק אחד יותר מרוב יריבותיה. וזה לא הכל, הבלוז לא שמרו על רשת נקייה כבר 21 משחקים רצופים בפרמייר-ליג (!).
אלונסו הפך למאמן השישי בלבד בתולדות הפרמייר-ליג שסופג שני שערים או יותר בכל אחד מחמשת משחקי הליגה הראשונים שלו בתפקיד. מעבר לכך, צ'לסי ממשיכה להציג חולשה משמעותית במצבים נייחים. מאז תחילת העונה שעברה ספגה הקבוצה 23 שערים ממצבים נייחים - יותר מכל קבוצה אחרת באנגליה.
"במחצית השנייה לא היינו מספיק טובים. יש לנו הרבה על מה לעבוד בפגרת הנבחרות", אמר לוי קולוויל. "הם גברו עלינו במצבים הנייחים, ואנחנו חייבים להשתפר בזה. אנחנו לא יכולים להסתמך על שלישיית ההתקפה שתוציא אותנו מצרות - כולנו צריכים לעזור אחד לשני. יש לנו הרבה מקום להשתפר".
אלונסו הוסיף: "זה לא רק במצבים נייחים, אלא גם במאבקים, בהגנה, בבניית המשחק, וברגע שספגנו את השער הראשון. כשמאבדים את המבנה, מאבדים שליטה".
"להבין את המשחק ולדעת מה נדרש כדי להתחרות עד הסוף - זה תהליך", המשיך אלונסו. "זה לוקח זמן עד שהשחקנים מרגישים את זה. זה לא הזמן לחפש תירוצים. אנחנו צריכים להסתכל אחד על השני ולהבין שאנחנו חייבים לעבוד ולהשתפר, כי עוד יש לנו דרך ארוכה". גם ב-BBC טענו: "ז'ואאו פדרו הפצוע לא שיחק, אבל מה עם ההגנה? צ'לסי פשוט ממשיכה לספוג שערים".
אלונסו עדיין מנסה למצוא את הנוסחה הנכונה עבור קבוצתו. מאז מינויו הוא התנסה במערכים שונים, העניק הופעות בכורה ל-11 שחקנים, ובמשחק מול ברנטפורד אף שיתף את מהדי ניקול-ג'זולי בן ה-16 - השחקן הצעיר ביותר בתולדות צ'לסי ששיחק בפרמייר-ליג - וכן את ג'ורדן הנדרסון בן ה-36, שערך הופעת בכורה מול קבוצתו לשעבר.
למרות הסגל המנוסה יותר שעמד לרשותו, צ'לסי שוב התקשתה לשמור על יציבות. בהרכב הפותח מול ברנטפורד נכללו שלושה שחקנים מעל גיל 30 - הנדרסון, דני וולבק והשוער אמיליאנו מרטינס – בהרכב המבוגר ביותר של המועדון מאז מאי 2023.
"אני חושב שאיבדנו עקביות ואת המנטליות התחרותית שהייתה נחוצה במחצית השנייה. אנחנו יודעים שפרטים קטנים יכולים להיות מכריעים. אסור לנו לתת ליריבה יתרון במשחקים כאלה", סיכם הספרדי.
מנגד, בברנטפורד חגגו ניצחון מרשים. המאמן קית' אנדרוז היה מרוצה במיוחד מהיכולת של קבוצתו במחצית השנייה. "הרגשתי שהופעה כזאת מתבשלת. הגישה הייתה ממוקדת, ובמחצית השנייה הראינו מי אנחנו", אמר.