אחד הקאמבקים הגדולים והמפתיעים בכדורגל העולמי הושלם באופן רשמי. רונאלדיניו חזר מפרישה וחזר לכדורגל האיטלקי, כשחתם בראוונה מהליגה השלישית. אגדת הכדורגל הברזילאית, בן 46, הוצג באופן רשמי בקבוצתו החדשה לעיני 6,000 אוהדים נלהבים, וקיבל את המספר 10, המזוהה איתו.

רונאלדיניו, שכיכב בעבר במדי מילאן, הצטרף לראוונה במהלך שמסעיר את העיר ואת המועדון. לפי הדיווח ב"קוריירה דלו ספורט", הברזילאי השתכנע להצטרף על ידי נשיא המועדון, איגנציו צ'יפריאני, שהיה מעורב באופן אישי במהלך, עליו הוא הכריז לפני כחודשיים וכעת, כאמור - יצא לפועל.

גלריה עם המספר 10. רונאלדיניו מוצג בראוונה ( צילום: REUTERS/Ciro De Luca )

אחד מחברי הנהלת ראוונה הוא אאריידו בריידה, לשעבר המנהל הספורטיבי של מילאן, שבה כיכב רונאלדיניו. צ'יפריאני סיפר כי הברזילאי "התלהב מהפרויקט", והבהיר כי המטרה היא לא רק מקצועית אלא גם ליצור חיבור מחודש בין הקבוצה לעיר כולה. הנשיא מקווה להצליח להגשים מטרה מסקרנת במיוחד: לראות את רונאלדיניו עולה לפחות פעם אחת על כר הדשא בגיל 46.

"הגעתי כדי לעזור ולרגש את האוהדים והשחקנים האחרים. אני מקווה שתהיה עונה מלהיבה ולהשיג כמה שיותר ניצחונות", אמר רונאלדיניו עם הגעתו. "אני מאוד שמח להיות כאן, עם חברים. אנחנו מקווים שהדברים ילכו טוב עבור הקבוצה".

עבור רונאלדיניו מדובר בחזרה למדינה שבה השאיר חותם משמעותי במהלך הקריירה. הברזילאי שיחק במדי מילאן בין 2008 ל-2011, סיפק רגעים בלתי נשכחים ואף זכה עם הקבוצה באליפות איטליה.

"הגעתי כדי לעזור ולרגש את האוהדים והשחקנים" ( צילום: AP Photo/Luca Bruno )

כשנשאל על התקופה שלו באיטליה ועל הזיכרון האהוב עליו ביותר, הוא לא היסס לבחור ברגע אחד: "היו לי הרבה רגעים טובים, אבל השער בדרבי של מילאנו הוא אחד הזיכרונות שמעניקים לי הכי הרבה הנאה".