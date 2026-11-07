סנטוס הודיעה אמש (שישי) כי ניימאר האב, המשמש גם כסוכנו של הכוכב, מונה למנכ"ל המועדון שבו משחק בנו. לפי הודעת המועדון, ניימאר דה סילבה סנטוס ייקח חלק בניהול ובתיאום בין תחומי הכדורגל, השיווק והעסקים החדשים. חוזהו תקף עד סוף 2026, ולפי הדיווחים בברזיל הוא ימשיך בתפקיד אם הנשיא המכהן, מרסלו טשיירה, ייבחר מחדש בבחירות שייערכו ב-12 בדצמבר.

"אנחנו עובדים מדי יום כדי למצוא פתרונות וחלופות לשיפור מצבה של סנטוס ולחיזוק הניהול שלנו", אמר טשיירה בהודעה. "הגעתו של ניימאר האב כמנכ"ל החדש היא צעד נוסף בתהליך הזה. אני בטוח שבעזרת הניסיון והידע שלו נוכל להתקדם עוד יותר ולבנות יחד מועדון חזק יותר".

גלריה אביו של ניימאר ( צילום: Ricardo Moreira/Getty Images )

המינוי הופך לרשמית את המעורבות ההולכת וגוברת של האב בסנטוס מאז חזרת בנו למועדון ב-2025. ניימאר האב ייסד את חברת NR Sports, המחזיקה בזכויות לשמו ולדמותו של החלוץ, ובאמצעותה כבר היה שותף לכמה מהלכים משמעותיים במועדון.

לפי אתר "גלובו", הוא סייע בגיוס שותפים לשיפוץ חדרי ההלבשה ולצביעת היציעים באצטדיון וילה בלמירו, וכן בקידום מתחם חדש למחלקות הצעירות, בהשקעה שהוערכה בשמונה מיליון ריאל. עוד דווח כי סנטוס העניקה ל-NR Sports שישה שטחי פרסום על מדי הקבוצה, בתמורה לתשלום של 12 מיליון ריאל שנועד להסיר איסור העברות שהוטל עליה בעקבות חוב למונאקו מעסקת ז'אן לוקאס.

לצד תפקיד המנכ"ל, האב יעמוד גם בראש מכון "מנינוס דה וילה", שיוקדש לאיתור כישרונות צעירים ולחיבור עם אגדות המועדון. הוא נכנס לתפקיד שנותר פנוי מאז עזיבתו של פדרו מרטינס במאי 2025.

ניימאר במדי סנטוס ( צילום: Ricardo Moreira/Getty Images )

לפי "פוליה דה סאו פאולו", מדובר בתפקיד בשכר, וההסכם אינו חלק ממהלך לרכישת המועדון או להפיכתו לחברת כדורגל בבעלות משקיעים. המטרה המוצהרת היא לחזק את הניהול המקצועי, להגדיל הכנסות ולהיערך לעונת 2027.