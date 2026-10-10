הדרבי של מדריד כבר מאחוריהן, אבל היריבות בין ריאל לאתלטיקו ממשיכה לספק כותרות. הפעם, מי שדאגה להוסיף שמן למדורה היא אתלטיקו, שעקצה את יריבתה העירונית בעקבות חזרתו המהירה של פדריקו ואלוורדה מפציעה בקרסול.

"אנחנו רוצים לברך את ריאל מדריד על כך שהיא ממשיכה לעשות היסטוריה, כשהיא מוכיחה שכל הקהילה הרפואית בעולם, ב-100 אחוזים, טעתה", כתבה אתלטיקו בציוץ עוקצני ברשתות החברתיות. הדברים הגיעו לאחר שהתברר כי הקשר האורוגוואי נכלל בסגל של ריאל לקראת המשחק מול ויאריאל, 17 ימים בלבד לאחר פרסום האבחנה הרפואית בעניינו.

כשיר. ואלוורדה ( צילום: Florencia Tan Jun/Getty Images )

Queremos felicitar al @RealMadrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada. #RecuperaciónMilagrosa #ParteMédico #EsguinceGrado3 #HistoriaQueTúHiciste — Atlético de Madrid (@Atleti) October 9, 2026

הפציעה התרחשה בדרבי שנערך ב-20 בספטמבר, שבו ניצחה אתלטיקו 1:2 באצטדיון המטרופוליטנו. במהלך המחצית הראשונה ספג ואלוורדה תיקול חריף מצד קאנג-אין לי, אירוע שעורר מחלוקת ובגינו דרשה ריאל כרטיס אדום ישיר. הקשר הצליח להשלים את המשחק, אך לאחר שריקת הסיום התעורר חשש למצבו בעקבות נפיחות באזור הקרסול.

ריאל פרסמה תחילה הודעה שלפיה ואלוורדה סובל מפגיעה חמורה בקרסול השמאלי. כעבור יומיים, ב-22 בספטמבר, ולאחר בדיקות נוספות, עדכן המועדון כי הקשר אובחן עם נקע בקרסול השמאלי, וכי המשך ההחלמה ייבחן בהתאם להתפתחות מצבו.