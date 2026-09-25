נבחרת אירלנד אמנם פתחה אתמול (חמישי) את קמפיין ליגת האומות בהפסד 1:0 לקוסובו, אבל כפי שכולם יודעים היא מהרגע הראשון התעסקה במשחק שייערך ביום ראשון בדברצן מול ישראל.
מיד לאחר ההפסד בפרישטינה, ג'ייסון נייט הפך לשחקן הראשון בסגל האירי שמביע בפומבי את עמדתו נגד קיום המשחק מול הכחולים-לבנים. "אני לא חושב שהמשחק צריך להתקיים, אבל הוא מתקיים", אמר נייט. "נדבר על זה בצורה מעמיקה יותר, נגבש את המחשבות שלנו כקבוצה ונראה לאן נלך מכאן".
נייט הוא הראשון מבין שחקני הנבחרת שמביע עמדה ברורה בנושא. קפטן אירלנד, דארה או'שיי, אמר במסיבת העיתונאים שלפני המשחק מול קוסובו כי השחקנים ייפגשו ביום שישי כדי לדון ביניהם בנושא ולגבש את עמדתם לקראת המשחק המתוכנן.
הדיון סביב המפגש עם ישראל מלווה את הנבחרת האירית כבר תקופה. קבוצת המחאה Stop The Game צברה תאוצה מאז הגרלת הבתים של ליגת האומות, שבה נקבע כי אירלנד וישראל ייפגשו. בעוד אופ"א כמובן אפשרה כצפוי לישראל להמשיך להשתתף במפעלים הבינלאומיים, והתאחדות הכדורגל האירית (FAI) הודיעה כי המשחקים יתקיימו, הלחץ הציבורי על שחקני הנבחרת גבר.
נייט סיפר כי השחקנים כבר שוחחו ביניהם על הנושא עוד לפני שהגיעו למחנה הנבחרת, וכעת הם צפויים לקיים שיחה מעמיקה יותר. "זה נושא גדול באירלנד", אמר הקשר. לדבריו, השחקנים הבכירים בנבחרת כבר דנו באפשרויות העומדות בפניהם. "דיברנו על זה עם השחקנים, לגבי מה יהיה הצעד. עכשיו אנחנו כאן, אנחנו יכולים לקיים שיחה מאוד מעמיקה על המשמעות של זה ועל ההשלכות. נעשה את זה ביום שישי ומשם נתקדם".
ההתבטאות של נייט מגיעה לאחר ערב מאכזב עבור אירלנד על כר הדשא. הנבחרת הפסידה 1:0 לקוסובו, שהגיעה בסגל חסר. מאמן אירלנד, היימיר הלגרימסון, לא הסתיר את אכזבתו מהיכולת של שחקניו. "אנחנו מאוד מאוכזבים מההופעה. יכולנו לשרוד עם תיקו. היכולת הייתה מתחת למה שציפינו. הרבה שחקנים היו ביום חלש", אמר.
המאמן האיסלנדי התייחס גם להכנה הלא שגרתית של הנבחרת למשחק, על רקע המפגש הקרוב מול ישראל והדיון הציבורי סביבו. כשנשאל אם הלחץ סביב המשחקים מול ישראל השפיע על השחקנים והקשה עליהם להתמקד בקוסובו, השיב: "אני לא פסיכולוג. הרגשנו שהפוקוס היה שם".