מיד לאחר ההפסד בפרישטינה, ג'ייסון נייט הפך לשחקן הראשון בסגל האירי שמביע בפומבי את עמדתו נגד קיום המשחק מול הכחולים-לבנים. "אני לא חושב שהמשחק צריך להתקיים, אבל הוא מתקיים", אמר נייט. "נדבר על זה בצורה מעמיקה יותר, נגבש את המחשבות שלנו כקבוצה ונראה לאן נלך מכאן".

מיד לאחר ההפסד בפרישטינה, ג'ייסון נייט הפך לשחקן הראשון בסגל האירי שמביע בפומבי את עמדתו נגד קיום המשחק מול הכחולים-לבנים. "אני לא חושב שהמשחק צריך להתקיים, אבל הוא מתקיים", אמר נייט. "נדבר על זה בצורה מעמיקה יותר, נגבש את המחשבות שלנו כקבוצה ונראה לאן נלך מכאן".

מיד לאחר ההפסד בפרישטינה, ג'ייסון נייט הפך לשחקן הראשון בסגל האירי שמביע בפומבי את עמדתו נגד קיום המשחק מול הכחולים-לבנים. "אני לא חושב שהמשחק צריך להתקיים, אבל הוא מתקיים", אמר נייט. "נדבר על זה בצורה מעמיקה יותר, נגבש את המחשבות שלנו כקבוצה ונראה לאן נלך מכאן".