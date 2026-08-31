"זה לקח הרבה זמן, אבל אני באמת שמח שהיום אני יכול לשחק בליברפול. כל מה שאני רוצה זה להיות על הדשא ולקבל את ההזדמנות לשחק. אני מקווה להשיג דברים גדולים מאוד. קודם כל, לזכות בפרמייר-ליג — זה אחד החלומות הכי גדולים שלי בחיים.אני רוצה לעשות את זה ולהישאר בקבוצה הזאת לטווח ארוך. זו הסיבה שחתמתי על חוזה ארוך, ואני מקווה שאצליח להגשים את זה", אמר הצרפתי אחרי החתימה.