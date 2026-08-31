עסקת ענק בכדורגל האירופי: בראדלי ברקולה חתם בליברפול. זאת לאחר שפ.ס.ז' והאדומים הגיעו להסכמה על עסקה שעשויה להגיע ל-123 מיליון ליש"ט (כ-140 מיליון אירו). ליברפול תשלם 106 מיליון ליש"ט (כ-120 מיליון אירו) באופן מיידי ואת היתרה בהמשך כתוספות ובונוסים.
"זה לקח הרבה זמן, אבל אני באמת שמח שהיום אני יכול לשחק בליברפול. כל מה שאני רוצה זה להיות על הדשא ולקבל את ההזדמנות לשחק. אני מקווה להשיג דברים גדולים מאוד. קודם כל, לזכות בפרמייר-ליג — זה אחד החלומות הכי גדולים שלי בחיים.אני רוצה לעשות את זה ולהישאר בקבוצה הזאת לטווח ארוך. זו הסיבה שחתמתי על חוזה ארוך, ואני מקווה שאצליח להגשים את זה", אמר הצרפתי אחרי החתימה.
על פי דיווחים, סגירת העסקה התעכבה בשל הדרישה ההתחלתית של פ.ס.ז' שעמדה על 145 מיליון ליש"ט (כ-170 מיליון אירו), אבל בסופו של דבר ליברפול הצליחה לסגור את העסקה היקרה וברקולה ינסה לעזור לאדומים שפתחו את העונה בצורה חלשה עם שתי תוצאות תי
ברקולה הפך לרכש השני היקר בתולדות ליברפול, אחרי שיא המועדון שנקבע בקיץ שעבר עם רכישתו של אלכסנדר איסאק מניוקאסל תמורת 125 מיליון ליש"ט. בנוסף, הגעתו של ברקולה עשויה לאפשר לקודי גאקפו לעזוב את אנפילד כאשר מנצ'סטר סיטי קרובה להחתמת החלוץ ההולנדי. עד סגירת החלון, ליברפול תנסה להחתים שחקן כנף נוסף, כאשר היעד המרכזי הוא איסמאילה סאר מקריסטל פאלאס, זאת לאחר שהמשא ומתן עם ברייטון בנוגע לינקובה מינטה עלה על שרטון.
ברקולה הפך במהלך הקיץ למטרה המרכזית של ליברפול בחלק הקדמי, כאשר במועדון סימנו אותו כמועמד המוביל למלא את החלל שהותיר מוחמד סלאח. הצרפתי, שגדל במחלקת הנוער של ליון, החזיק בחוזה בפ.ס.ז' עד 2028, וסירב להאריך אותו וביקש לעזוב.
בעונה שעברה רשם ברקולה 49 הופעות במדי פ.ס.ז', שבהן כבש 13 שערים ובישל שבעה נוספים. הוא התמודד על דקות משחק בעיקר עם חביצ'ה קברצחליה ודזירה דואה, ובשלבים המאוחרים של הקמפיין האירופי מצא את עצמו לא פעם על הספסל. מאז שערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת, ברקולה צבר 152 הופעות בפ.ס.ז', שבהן רשם 39 שערים ו-37 בישולים. גם בנבחרת צרפת הוא כבר הפך לשחקן משמעותי: במונדיאל האחרון הופיע בכל שמונת משחקיה של הנבחרת וכבש שלושה שערים.