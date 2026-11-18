מאוריסיו פוצ'טינו הוצג רשמית כמאמן החדש של מנצ'סטר יונייטד. חמישה ימים לאחר שהמועדון האנגלי הודיע על מינויו של הארגנטינאי בן ה-54, שחתם על חוזה לשנתיים וחצי, המאמן הגיע לאולד טראפורד והחל מעשית את עבודתו.

הוא יעמוד על הקווים לראשונה במשחק החוץ מול ליברפול באנפילד (ראשון, 18:30), שייערך כעבור ארבעה ימים. עד אז ימשיך פוצ'טינו להוביל את נבחרת ארה"ב בשני משחקיה הקרובים מול האיטי, במסגרת ליגת האומות של צפון ומרכז אמריקה.

It's official. Mauricio is a Red 🔴📸 https://t.co/9uq47U3S3Z — Manchester United (@ManUtd) November 18, 2026

בהודעת המינוי הרשמית, מנצ'סטר יונייטד הציגה את פוצ'טינו כמאמן בעל סגנון התקפי ואינטנסיבי, שמקדיש תשומת לב מיוחדת לבניית קבוצות מגובשות ולקידום שחקנים. במועדון ציינו כי הוא "ידוע בסגנון הכדורגל האינטנסיבי וההתקפי שלו, במסירותו לבניית קבוצות חזקות ומלוכדות וברקורד המרשים שלו בפיתוח שחקנים".

פוצ'טינו הודה כי ההחלטה לעזוב את נבחרת ארה"ב לטובת מנצ'סטר יונייטד הייתה מהקשות בקריירה שלו: "קשה לי לדבר עכשיו, אני אדם מאוד אמוציונלי. זו החלטה עצובה מאוד. אבל אנחנו אנשי מקצוע, ומנסים להגשים את החלומות שלנו". המאמן הארגנטינאי, שפרץ בבכי במסיבת העיתונאים הראשונה שלו לאחר ההודעה על המעבר, הוסיף תודה להתאחדות הכדורגל האמריקאית על התמיכה שהעניקה לו.

כשנשאל מדוע חתם בקיץ האחרון על חוזה חדש לארבע שנים בנבחרת ארצות הברית, ובכל זאת החליט לקבל את ההצעה מאולד טראפורד, השיב: "מעולם לא אמרתי שאני רוצה לחזור, אבל הם יודעים שאין הרבה הזדמנויות כאלה בקריירה שלך, כמו מנצ'סטר יונייטד. כשמגיעה הזדמנות כזאת, קשה לסרב לה". פוצ'טינו הוסיף כי מדובר בהזדמנות מיוחדת מדי מכדי לוותר עליה, למרות הקושי הכרוך בעזיבת הנבחרת.

Lights 💡 Camera 🎥 Action 🔜 Coming on Thursday: Mauricio Pochettino's first United interview 🕙 https://t.co/TUQKAfaxLh — Manchester United (@ManUtd) November 18, 2026

פוצ'טינו מגיע לאולד טראפורד בעקבות פיטוריו של מייקל קאריק, שסיים את דרכו במועדון אתמול, 15 משחקים בלבד לאחר שחתם על חוזה לשנתיים במאי האחרון. על פי הדיווחים, מנכ"ל יונייטד, עומר ברדה, עדכן את התאחדות הכדורגל האמריקאית כבר ביום רביעי כי המועדון מוכן להפעיל את סעיף השחרור של המאמן, בגובה 10 מיליון דולר (כ-7.5 מיליון ליש"ט). לפי מקורות ב-ESPN, דווקא נציגיו של פוצ'טינו הם שהפנו תחילה את תשומת לבה של יונייטד לקיומו של הסעיף.

על פי אותם דיווחים, פוצ'טינו היה המועמד היחיד שעמו שוחחו אנשי המועדון באופן ישיר במהלך החיפוש אחר מחליפו של קאריק. הוא גם היה הבחירה פה אחד של הנהלת הקבוצה, וההמלצה למנותו אושרה בהמשך על ידי בעלי המניות המרכזיים: ג'ים רטקליף ומשפחת גלייזר.

גם בהתאחדות האמריקאית אישרו את הפרידה מהמאמן. בהודעה הרשמית נמסר כי פוצ'טינו "יעזוב את תפקידו כמאמן נבחרת הגברים של ארה"ב בתום מחנה הנבחרת הנוכחי, כדי להתמנות למאמן מנצ'סטר יונייטד".

מתחיל לעבוד. פוצ'טינו ( צילום: REUTERS/Carlos Barria )

זו אינה הפעם הראשונה שפוצ'טינו נמצא על הכוונת של מנצ'סטר יונייטד. במאי 2024, זמן קצר לאחר שעזב את צ'לסי, הוא רואיין לתפקיד על ידי ברדה ומנהל הכדורגל ג'ייסון ווילקוקס. בסופו של דבר החליטו ביונייטד להמשיך עם אריק טן האח, ופוצ'טינו קיבל בספטמבר אותה שנה את תפקיד מאמן נבחרת ארה"ב.

הפעם, הניסיון שצבר בפרמייר ליג ובעבודה במועדונים גדולים הכריעו לטובתו. פוצ'טינו אימן בעבר את סאות'המפטון, טוטנהאם וצ'לסי באנגליה, וכן את פריז סן ז'רמן, שבה עבד עם הגלאקטיקוס עם לאו מסי, קיליאן אמבפה וניימאר.