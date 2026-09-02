חואן קוודראדו עדיין לא ממהר לתלות את הנעליים. בגיל 38, הקולומביאני הוותיק, ששיחק לאורך הקריירה במועדונים הגדולים באיטליה, מחפש את התחנה הבאה שלו אחרי שנפרד מפיזה בקיץ - ולפי דיווח בקולומביה קיבל בין היתר הצעה כספית משמעותית מקבוצה בישראל.
לטענת העיתונאי הקולומביאני אלכסיס רודריגס, קוודראדו דחה הצעה של כ-3 מיליון דולר ממועדון ישראלי, זאת לצד הצעות מקבוצות מקטאר וסעודיה. "קבוצה מסעודיה ומקטאר הגישו הצעה, אבל הוא דחה אותה, וכך גם הצעה של 3 מיליון דולר ממועדון ישראלי", כתב רודריגס בחשבון ה-X שלו.
קוודראדו, שמאז 2009 משחק באירופה, מעוניין בשלב הזה בקריירה ביעד אחר. לפי הדיווח, הליגות בארה"ב ובמקסיקו הן היעד המועדף עליו, כאשר אין לו לחץ לקבל החלטה מיידית. האפשרות לחזור לקולומביה, לעומת זאת, אינה עומדת כרגע על הפרק.
הקולומביאני סיים את העונה האחרונה בפיזה, ומאז 1 ביולי הוא ללא קבוצה. למרות גילו, הוא אינו מתכוון לפרוש ונראה כי הוא עדיין מחפש אתגר חדש. לאורך הקריירה רשם קוודראדו קדנציות במועדונים כמו אודינזה, לצ'ה, פיורנטינה, צ'לסי, יובנטוס ואינטר, ובילה את רוב שנותיו הבוגרות בכדורגל האיטלקי.
כבר בחודש יוני הבהיר קוודראדו כי חזרה למולדתו אינה נמצאת בראש סדר העדיפויות שלו. בריאיון ל-DSports הוא סיפר כי שקל את האפשרות, אך משפחתו אינה מעוניינת במהלך בשלב הזה: "כשאני מדבר על זה עם אשתי, היא לא כל כך בעניין. הייתי רוצה לחזור, אבל אני לא יכול לחשוב רק על עצמי, אלא על מה שטוב למשפחה".
גם דפורטיבו אינדפנדיינטה מדיין ניסתה לצרף את השחקן. נשיא המועדון, דניאל אוסה, סיפר כי שוחח עם קוודראדו וקיבל ממנו תשובה ברורה: "לא עכשיו, אנחנו בוחנים דברים אחרים".