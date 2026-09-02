לטענת העיתונאי הקולומביאני אלכסיס רודריגס, קוודראדו דחה הצעה של כ-3 מיליון דולר ממועדון ישראלי, זאת לצד הצעות מקבוצות מקטאר וסעודיה. "קבוצה מסעודיה ומקטאר הגישו הצעה, אבל הוא דחה אותה, וכך גם הצעה של 3 מיליון דולר ממועדון ישראלי", כתב רודריגס בחשבון ה-X שלו.

לטענת העיתונאי הקולומביאני אלכסיס רודריגס, קוודראדו דחה הצעה של כ-3 מיליון דולר ממועדון ישראלי, זאת לצד הצעות מקבוצות מקטאר וסעודיה. "קבוצה מסעודיה ומקטאר הגישו הצעה, אבל הוא דחה אותה, וכך גם הצעה של 3 מיליון דולר ממועדון ישראלי", כתב רודריגס בחשבון ה-X שלו.

לטענת העיתונאי הקולומביאני אלכסיס רודריגס, קוודראדו דחה הצעה של כ-3 מיליון דולר ממועדון ישראלי, זאת לצד הצעות מקבוצות מקטאר וסעודיה. "קבוצה מסעודיה ומקטאר הגישו הצעה, אבל הוא דחה אותה, וכך גם הצעה של 3 מיליון דולר ממועדון ישראלי", כתב רודריגס בחשבון ה-X שלו.

קוודראדו, שמאז 2009 משחק באירופה, מעוניין בשלב הזה בקריירה ביעד אחר. לפי הדיווח, הליגות בארה"ב ובמקסיקו הן היעד המועדף עליו, כאשר אין לו לחץ לקבל החלטה מיידית. האפשרות לחזור לקולומביה, לעומת זאת, אינה עומדת כרגע על הפרק.

קוודראדו, שמאז 2009 משחק באירופה, מעוניין בשלב הזה בקריירה ביעד אחר. לפי הדיווח, הליגות בארה"ב ובמקסיקו הן היעד המועדף עליו, כאשר אין לו לחץ לקבל החלטה מיידית. האפשרות לחזור לקולומביה, לעומת זאת, אינה עומדת כרגע על הפרק.

קוודראדו, שמאז 2009 משחק באירופה, מעוניין בשלב הזה בקריירה ביעד אחר. לפי הדיווח, הליגות בארה"ב ובמקסיקו הן היעד המועדף עליו, כאשר אין לו לחץ לקבל החלטה מיידית. האפשרות לחזור לקולומביה, לעומת זאת, אינה עומדת כרגע על הפרק.

הקולומביאני סיים את העונה האחרונה בפיזה, ומאז 1 ביולי הוא ללא קבוצה. למרות גילו, הוא אינו מתכוון לפרוש ונראה כי הוא עדיין מחפש אתגר חדש. לאורך הקריירה רשם קוודראדו קדנציות במועדונים כמו אודינזה, לצ'ה, פיורנטינה, צ'לסי, יובנטוס ואינטר, ובילה את רוב שנותיו הבוגרות בכדורגל האיטלקי.

הקולומביאני סיים את העונה האחרונה בפיזה, ומאז 1 ביולי הוא ללא קבוצה. למרות גילו, הוא אינו מתכוון לפרוש ונראה כי הוא עדיין מחפש אתגר חדש. לאורך הקריירה רשם קוודראדו קדנציות במועדונים כמו אודינזה, לצ'ה, פיורנטינה, צ'לסי, יובנטוס ואינטר, ובילה את רוב שנותיו הבוגרות בכדורגל האיטלקי.

הקולומביאני סיים את העונה האחרונה בפיזה, ומאז 1 ביולי הוא ללא קבוצה. למרות גילו, הוא אינו מתכוון לפרוש ונראה כי הוא עדיין מחפש אתגר חדש. לאורך הקריירה רשם קוודראדו קדנציות במועדונים כמו אודינזה, לצ'ה, פיורנטינה, צ'לסי, יובנטוס ואינטר, ובילה את רוב שנותיו הבוגרות בכדורגל האיטלקי.