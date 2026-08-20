לאו מסי שוב במרכז העניינים, אבל הפעם לא בגלל שער או בישול. כוכב אינטר מיאמי עלול לספוג עונש מוועדת המשמעת של ה-MLS בעקבות תקרית חריגה הלילה (בין רביעי לחמישי) במהלך ה-2:2 מול פילדלפיה יוניון.

האירוע התרחש בשלבים המאוחרים של המשחק, כאשר מסי היה מעורב בעימות עם קווינן סאליבן, קשר פילדלפיה. על פי דיווחים בארה"ב, הרקע לתקרית היה מגע מוקדם יותר בין השניים, שבמהלכו מסי טען כי סאליבן פגע בו במרפק. לאחר שהאירוע לא נשרק לעבירה, ועל פי הדיווחים סאליבן גם לא התנצל, העניינים התחממו.

גלריה מסי וסאליבן, רגע לאחר שהעניינים התחממו ( צילום: Kyle Ross-Imagn Images )

צפו בתקרית

🚨🚨| JUST IN: Lionel Messi tapped Quinn Sullivan on the back of the neck before confronting him head-on.



This action will now be evaluated by the Disciplinary Committee.



[@Jarm21] pic.twitter.com/nKRRYjif2b — CentreGoals. (@centregoals) August 20, 2026

שידורי הטלוויזיה סיפקו לאחר מכן זוויות נוספות של האירוע, שבהן נראה מסי פוגע בחלק האחורי של ראשו של סאליבן. השופט לא הבחין באירוע בזמן אמת, ולכן לא נשלף כרטיס ולא ננקטה פעולה נגד הארגנטינאי במהלך המשחק.

כעת, דווקא משום שהאירוע לא טופל בזמן המשחק, הוא עשוי להגיע לבחינה של גורמי המשמעת בליגה. ה-MLS מאפשר לוועדת המשמעת העצמאית לבחון אירועים שלא זוהו או לא טופלו על ידי צוות השיפוט במהלך המשחק, ובמקרים המתאימים להטיל עונשים בדיעבד.

חזר לכבוש. מסי ( צילום: Carly Mackler / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

המשמעות עבור מסי עשויה להיות דרמטית. הליגה האמריקאית מפעילה מנגנוני משמעת שנועדו להתמודד גם עם אירועים של התנהגות אלימה שלא זוהו בזמן אמת, והוועדה רשאית לשקול ענישה בהתאם לחומרת האירוע ולנסיבותיו.