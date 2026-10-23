מאמן באיירן מינכן, וינסנט קומפני, פונה היום (שישי) לבית החולים לאחר שהתמוטט במהלך אימון קבוצת המילואים של המועדון. לפי דיווח ב"בילד", מסוק חילוץ הוזנק למתחם האימונים של הקבוצה ברחוב סבנה שטראסה והמאמן הועבר לקבלת טיפול רפואי. על פי הדיווח, מצבו יציב.

באלופת גרמניה אישרו את האירוע בהודעה שפורסמה בעמוד הרשמי של המועדון ב-X, שבה נמסר כי קומפני נזקק לטיפול רפואי לאחר שחש ברע במהלך אימון קבוצת המילואים, וכי הוא יעבור בדיקות נוספות בבית החולים.

פונה במסוק לבית החולים. וינסנט קומפני ( צילום: Alexander Hassenstein/Getty Images )

האירוע התרחש לאחר אימון הקבוצה הבוגרת, כאשר קומפני, בן ה-40, הגיע לצפות באימון של קבוצת המילואים. לפי BILD, הוא התמוטט בתחילת האימון, והאירוע הותיר את הנוכחים במקום נסערים. האימון הופסק בעקבות המקרה.

ההתמוטטות מגיעה לאחר ימים שבהם סבל המאמן הבלגי מזיהום ויראלי. בשבוע שעבר הוא כבר חש ברע, ובניצחון 1:6 על לייפציג בשבת האחרונה הצליח להעביר את שיחת ההכנה למשחק, אך נאלץ לשכב על ספה בחדר המאמן באליאנץ ארנה הן במחצית והן לאחר שריקת הסיום.

לפי הדיווח, קומפני אף החל לנתח קטעי וידאו מהמשחק זמן קצר לאחר סיומו, אך את הראיונות לתקשורת השאיר למנהלים המקצועיים של המועדון. הזיהום, כך דווח, גרם גם לבעיות ברקמת צלקת ישנה והקשה עליו לעלות במדרגות.

המאמן נעדר מאימון באיירן ביום שני, ולאחר מכן עבר בדיקות רפואיות מקיפות, בין היתר אצל רופא הקבוצה, פרופ' רולנד שמידט. ביום שלישי הוא לא היה מסוגל להעביר את האימון המסכם לקראת המשחק מול ארסנל בליגת האלופות, ועוזרו אהרון דנקס החליף אותו במסיבת העיתונאים.

Vincent Kompany in medizinischer Obhut. Vincent Kompany musste sich am Freitag nach einem Zusammenbruch während des Trainings der FC Bayern Amateure in ärztliche Behandlung begeben. Der Trainer des Profiteams hatte der zweiten Mannschaft bei ihrer Einheit zugeschaut. Kompany wird im Krankenhaus eingehend untersucht und in medizinischer Obhut bleiben. Bis auf Weiteres regelt sein Trainerteam den Trainings- und Spielbetrieb. 🔗 https://t.co/ykFE8U1fKm — FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2026

"הדבר החשוב ביותר שאנחנו מעודדים אותו לעשות כרגע הוא לנוח ולקחת את הזמן שהוא צריך, כמה זמן שזה ייקח", אמר דנקס בהתייחסו למצבו. למרות זאת, קומפני חזר לעמוד על הקווים במשחק מול ארסנל, שהסתיים בתיקו 2:2.

לאחר המשחק התייחס קומפני בעצמו למחלה ואמר: "כמאמן, אתה תמיד רוצה לעשות הכול ולהשיג הכול. נדבקתי בווירוס די קשה בשבוע שעבר, וכמובן שלא הקשבתי לגוף שלי, ובשלב מסוים הגוף שלי אמר: מספיק!"