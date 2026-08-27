פנרבחצ'ה הבטיחה אתמול (רביעי) עלייה לשלב הליגה של ליגת האלופות, אבל החגיגות באצטדיון של ליון הסתיימו במהומה גדולה. הקבוצה הטורקית ניצחה 1:2 את יריבתה בגומלין פלייאוף העלייה, השלימה 2:3 בסיכום שני המשחקים והעפילה לראשונה מאז עונת 2008/09 למפעל הבכיר באירופה. אלא שבסיומה של ההתמודדות התפתח עימות בין שחקני ושני הצוותים, גם על כר הדשא וגם במנהרה המובילה לחדרי ההלבשה.

פנרבחצ'ה הבטיחה אתמול (רביעי) עלייה לשלב הליגה של ליגת האלופות, אבל החגיגות באצטדיון של ליון הסתיימו במהומה גדולה. הקבוצה הטורקית ניצחה 1:2 את יריבתה בגומלין פלייאוף העלייה, השלימה 2:3 בסיכום שני המשחקים והעפילה לראשונה מאז עונת 2008/09 למפעל הבכיר באירופה. אלא שבסיומה של ההתמודדות התפתח עימות בין שחקני ושני הצוותים, גם על כר הדשא וגם במנהרה המובילה לחדרי ההלבשה.

פנרבחצ'ה הבטיחה אתמול (רביעי) עלייה לשלב הליגה של ליגת האלופות, אבל החגיגות באצטדיון של ליון הסתיימו במהומה גדולה. הקבוצה הטורקית ניצחה 1:2 את יריבתה בגומלין פלייאוף העלייה, השלימה 2:3 בסיכום שני המשחקים והעפילה לראשונה מאז עונת 2008/09 למפעל הבכיר באירופה. אלא שבסיומה של ההתמודדות התפתח עימות בין שחקני ושני הצוותים, גם על כר הדשא וגם במנהרה המובילה לחדרי ההלבשה.