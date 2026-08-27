פנרבחצ'ה הבטיחה אתמול (רביעי) עלייה לשלב הליגה של ליגת האלופות, אבל החגיגות באצטדיון של ליון הסתיימו במהומה גדולה. הקבוצה הטורקית ניצחה 1:2 את יריבתה בגומלין פלייאוף העלייה, השלימה 2:3 בסיכום שני המשחקים והעפילה לראשונה מאז עונת 2008/09 למפעל הבכיר באירופה. אלא שבסיומה של ההתמודדות התפתח עימות בין שחקני ושני הצוותים, גם על כר הדשא וגם במנהרה המובילה לחדרי ההלבשה.
במוקד המהומה עמד מתאו גונדוזי, אקס ארסנל ששיחק במדי היריבה המושבעת של ליון, מארסיי, בין 2021 ל-2024. הקשר הצרפתי ספג לאורך המשחק שריקות בוז מהקהל המקומי, והגיב באצבע משולשת והתרסות לעבר האוהדים. לאחר הניצחון נראה כשהוא מתגרה בחלק מאוהדי ליון. חבריו לקבוצה אף ניסו להרחיק אותו מהמקום כשהטונים עלו, ובהמשך, לאחר שהעימותים כבר החלו, גונדוזי נצפה כשהוא צועק לעבר המצלמה: "Allez l'OM" ("קדימה מארסיי").
אוהדי ליון מנסים לפרוץ למנרת השחקנים
האירועים לא הסתיימו שם. בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות נראה אדם שלבש חולצת ליון כשהוא מתעמת עם גונדוזי בדרכו למנהרה. אנשי אבטחה ושחקנים משתי הקבוצות התערבו, ובמנהרה התפתחה מהומה נוספת שבה היו מעורבים אנשי שני המועדונים. "הוא הפך את הערב לאסון", נכתב בכותרת הראשית של יומון הספורט הצרפתי "ל'אקיפ".
אחרי המשחק סיפק גונדוזי את הגרסה שלו לאירועים והסביר מדוע הגיב כפי שהגיב. "כש-60,000 איש מעליבים את המשפחה שלך, את אמא שלך, את הילדים שלך, עוד לפני המשחק, ואף אחד בצוות השיפוט לא אומר להם להיות בשקט...", נאנח גנדוזי. "כי אני יודע שבצרפת, כשדבר כזה קורה, מגיע שלב שבו מדברים עם האוהדים והמשחק יכול להיעצר. במשך 90 דקות, אפילו לפני בזמן בחימום, הם העליבו את המשפחה שלי. זה משהו שמשפיע עליך".
"אם אתה רוצה להתגרות, אז זה הולך לשני הכיוונים", הוסיף. "הם העליבו את אמי ואת המשפחה שלי, וזה לא מכבד. אבל אם אנחנו אפילו לא יכולים לחגוג כמו שאנחנו רוצים יותר, אני חושב שזה חבל. כולם יודעים שאני אוהד מארסיי, אף פעם לא הסתרתי את זה. זו סתם התגרות, וזה צריך לעבוד לשני הכיוונים. מבחינתי, יש לי את הזכות לחגוג".
בצד הטורקי התייצבו מאחורי השחקן. מאמן פנרבחצ'ה, איסמעיל קרטאל, התייחס למהומה במסיבת העיתונאים ואמר כי הקבוצה כולה עמדה לצד גונדוזי. "ניתן לו תמיכה. זה מה שעבודת צוות אמורה להיות", אמר.