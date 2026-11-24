כשמריאנו חואן ישראליט הגיע ב־1982 לבית משפחת מראדונה בבואנוס איירס, הוא לא תיאר לעצמו איזו הפתעה מחכה לו. הוא בא לבקר את הוגו, אחיו הצעיר של דייגו וחברו מבית הספר, כפי שעשה פעמים רבות בעבר. אלא שהפעם היה בבית גם האח המפורסם, שרק שנה קודם לכן הוביל את בוקה ג'וניורס, הקבוצה שמריאנו אהד, לזכייה באליפות. לפתע מצא את עצמו יושב לארוחת צהריים מול האליל שלו, שעד אז ראה רק על המגרש.

דוניה טוטה, אמו של מראדונה, הגישה פסטה עם בשר. בתחילה כמעט לא הוחלפה מילה סביב השולחן, עד שמריאנו נענה להצעה לקבל מנה נוספת. דייגו לא פספס את ההזדמנות להתלוצץ על התיאבון שלו, והמבוכה התחלפה בצחוק.

גלריה מריאנו ומראדונה ב-1995, כששיחק בבוקה ( צילום: באדיבות מריאנו ישראליט )

"מאז הוא תמיד צחק על האהבה שלי לאוכל, זאת הייתה בדיחה שנשארה בינינו במשך שנים", נזכר ישראליט בחיוך. במהלך הארוחה הם שוחחו גם על כדורגל ועל המעבר הצפוי של הכוכב הארגנטינאי לברצלונה. מריאנו עוד לא ידע אז שהמפגש המקרי הזה יהיה תחילתה של חברות שתימשך כמעט ארבעה עשורים.

גם אחרי שמראדונה עזב את ארגנטינה לטובת ברצלונה ובהמשך נאפולי, הקשר נשמר.

ישראליט המשיך להתארח בבית המשפחה והפך לחלק מהמעגל הקרוב של דייגו. אלא שהחברות ביניהם התהדקה במיוחד באמצע שנות ה־90, כשהכוכב חזר לשחק בארגנטינה. "נפגשנו במקרה במועדון לילה בבואנוס איירס לאחר תקופה שלא התראינו", הוא מספר. "מראדונה היה אז בעיצומו של המשבר ביחסיו עם אשתו קלאודיה. הוא התגורר באותם ימים בבתי מלון. בגלל אורח החיים שלו שהיה הפוך מכולם, לא היה לו קל לשכור דירה. החל מהתקופה הזאת היינו הרבה יותר יחד".

הבילויים המשותפים הפכו לחלק בלתי נפרד מהחברות. "היינו הולכים למגרש וחולקים המון רגעים. גם אחרי שהוא הפסיק לשחק, היה לו תא פרטי והוא היה מזמין אותנו לצפות איתו במשחקים". עבור ישראליט, הקשר עם מראדונה היה הרבה מעבר לאהבה משותפת לכדורגל. "זה היה בשבילי כבוד להיות חבר שלו, לחלוק איתו רגעים טובים וגם רגעים רעים", הוא אומר. "והייתי חבר שלו בעיקר בתקופות שבהן לא היה לו כל כך הרבה כסף".

דייגו ידע להבחין בין חברים אמיתיים לאנשים שרצו לנצל אותו? "כן. כולם חשבו שהוא טיפש, אבל הוא היה פיקח יותר מכולנו יחד. הוא ידע לזהות אנשים שהתקרבו אליו בגלל הכסף. הוא היה משנה תוכניות בשנייה. הוא נהג לעצור פתאום ליד נהגי מוניות או לרדוף אחרי משאיות אשפה רק כדי לאחל לנהגים בוקר טוב ולהודות להם על עבודתם".

דייגו ארמנדו מראדונה ומריאנו ישראליט ( צילום: באדיבות מריאנו ישראליט )

"התהילה רדפה אותו"

שנות ה־90 היו הסוערות בחייו של מראדונה. אחרי השנים הגדולות בנאפולי ועונה בסביליה הוא חזר לארגנטינה, שיחק בניואלס אולד בויס וב־1995 שב לבוקה ג'וניורס. ב־1997 פרש מכדורגל מקצועני והתמודד עם ההתמכרות לקוקאין. בינואר 2000 אושפז במצב קשה באורוגוואי, ובהמשך נסע להוואנה שבקובה לטיפול. "עזבתי הכל והייתי לצידו במשך ארבע שנים", אומר מריאנו.

איך היו החיים שלו בקובה?

"ההבדל בין החיים בקובה לחיים בארגנטינה היה עצום. בבואנוס איירס הוא לא היה יכול לעשות כלום כמו אדם רגיל. התהילה רדפה אותו. כל ביקור במסעדה או בקולנוע, אפילו סתם יציאה לרחוב, דרשו תכנון מיוחד ואבטחה. בקובה, לעומת זאת, אף אחד לא הפריע לו. הוא חזר להיות אדם מן השורה, רחוק מהעיתונאים ומצלמי הפפראצי. שם הוא היה רגוע".

קובה ופידל קסטרו, מאמין מריאנו, הצילו אז את חייו של חברו. "היינו יכולים לצאת, לאכול, לדבר. הוא היה משחק גולף כמעט כל בוקר. זה היה חלק משגרת היום שלו. בכלל, הוא בילה המון בספורט. שיחק טוב טניס וגם כדורסל, למרות שהיה נמוך יחסית. כל דבר ספורטיבי שהוא עשה, הוא עשה טוב מאוד. וגם שירה", הוא צוחק. "הוא אהב מאוד קריוקי ושר ממש טוב".

כשהשיחה חוזרת לאוכל, מריאנו נזכר באבא של הכוכב. "דייגו אהב לאכול אסאדו. בבית הוריו מי שהיה אחראי על הכנת הבשר היה אבא שלו, דון דייגו. הוא היה אחד האנשים הטובים שהכרתי. אדם שקט, שמעולם לא דיבר רעה על איש. היה בינו לבין בנו קשר מאוד טוב".

"הרגשתי חסר אונים"

בשנים שבהן חי מראדונה בקובה התהדקה החברות שלו עם קסטרו. מריאנו זוכר את הפגישות ואת השיחות ביניהם, ובמיוחד שיחת טלפון אחת באמצע הלילה. "מחוץ לחלון חדרו של דייגו היה עץ דקל גבוה. באחד הלילות הייתה סופה רצינית, והוא התנדנד כל כך חזק שכמעט פגע בחלון. הצעתי לדייגו שירחיק את המיטה מהחלון, אבל הוא סירב והודיע שהוא מתקשר לקסטרו לבקש עזרה. לא האמנתי שהוא יעז להעיר את נשיא קובה בשלוש לפנות בוקר בגלל עץ!". לפי מריאנו, מראדונה התקשר, קסטרו ענה, ובתוך זמן קצר הגיע צוות עם מנוף ועקר את הדקל.

שנה לפני מותו. "קיבל טיפול לקוי" ( צילום: באדיבות מריאנו ישראליט )

מריאנו זוכר את השנים בקובה כאחת התקופות היפות שלהם יחד, אף שהיו בהן גם משברים. לדבריו, מראדונה נקלע לקשיים כלכליים וסירב לעבוד – מה שהוביל לקרע בינו לבין גיירמו קופולה, הסוכן שניהל במשך שנים את ענייניו העסקיים.

היו ביניכם גם מריבות? "בוודאי שכן. היה קשה להתמודד עם ההתמכרות שלו לסמים ועם הסירוב שלו לעבוד. היו דברים שלא הסכמתי איתו עליהם, וגם רבנו. באחת הפעמים נשבר לי וחזרתי לבואנוס איירס. הרגשתי חוסר אונים מול ההתנהגות שלו. במשך חצי שנה לא דיברנו. בסוף דייגו התקשר אליי וביקש שאחזור".

בחתונה של מריאנו, דייגו כמעט שבר את הלב לחברו הטוב. "היא התחילה בשעות הערב המוקדמות והכל היה נהדר", הוא משחזר. "מראדונה לא הגיע. עשר – והוא עדיין לא בא. חצות – ועדיין אין ממנו סימן. כבר חשבתי שהוא לא יגיע, אבל אז, בשלוש לפנות בוקר, דייגו נכנס לבוש במכנסי ברמודה, חולצת הוואי, סרט על הראש ועדשות מגע כחולות. בתוך רגע הוא הפך למוקד המסיבה, ומי בכלל זכר שזו החתונה שלי?" הוא צוחק. "כששאלתי אותו למה הגיע כל כך מאוחר, הוא ענה לי בחיוך, 'תראה מה קרה מהרגע שהגעתי. אם הייתי מגיע לפני, הייתי הורס את החתונה'".

לפנות בוקר הבחין מריאנו שדייגו נעלם והלך לחפש אותו בין האורחים. "לא אשכח את זה בחיים. פתאום ראיתי אותו בדלת היציאה, נפרד באופן אישי מכל אחד מהמוזמנים ומודה להם שהגיעו לחתונה של חברו. זה מי שהיה דייגו – איש עם נשמה".

הסעודה האחרונה

כשמראדונה חזר לארגנטינה, השניים גם עבדו יחד. מריאנו, מפיק במקצועו, היה מעורב בין היתר בתוכנית הטלוויזיה של דייגו, "La noche del 10". בתוכנית הבכורה ב־2005 אירח מראדונה את פלה, האיש שהתחרה איתו במשך שנים על תואר הכדורגלן הגדול בכל הזמנים. בשלב מסוים הציע למלך הכדורגל הברזילאי להתמסר בנגיחות. "מאחורי הקלעים פלה לא התלהב מהרעיון, אבל היות שהתוכנית הייתה בשידור חי, לא נשארה לו ברירה", מספר מריאנו. השניים החליפו 27 נגיחות והתחבקו לקול תשואות הקהל. "זו אחת התוכניות עם הכי הרבה צפייה בהיסטוריה של ארגנטינה", הוא אומר.

שלוש שנים אחר כך, ב־2008, אירגן מריאנו משחק ראווה בלה פאס שבבוליביה. פיפ"א ביקשה אז להגביל את קיומם של משחקים בינלאומיים בגובה רב, בשל הקושי לשחק באוויר הדליל. מריאנו רצה לתמוך במאבק של בוליביה על הזכות לארח בבירתה. דייגו התלהב מהרעיון והגיע עם קבוצה של שחקני עבר. מולם עלו נשיא בוליביה דאז, אבו מוראלס, וכמה מכוכבי העבר של הנבחרת המקומית.

עם השנים המשיך מריאנו לעבוד בהפקה, ומדי פעם שיתפו השניים פעולה. לדבריו, בשנותיו האחרונות של דייגו החלו האנשים שסביבו להרחיק ממנו את חבריו הוותיקים. מספרי הטלפון שלו הוחלפו, והיה קשה יותר ויותר להשיג אותו. בפעם האחרונה שנפגשו פנים אל פנים, בתחילת 2020, שוב ישבו יחד לארוחה.

"דייגו הזמין אותי וחברים נוספים לאסאדו אצלו בבית. הרגשנו שאנשים סביבנו לא נותנים לנו לדבר איתו לבד. כשעמדנו ללכת הוא חיבק אותנו ואמר, 'אל תעזבו אותי, אל תשאירו אותי לבד'. אלו היו המילים האחרונות שאמר לנו".

דייגו ופלה ב-2001 ( צילום: באדיבות מריאנו ישראליט )

בחודשי הקורונה נמשך הקשר בטלפון. מריאנו מספר שעם הזמן התקשה יותר ויותר להבין את דבריו של דייגו. ב־30 באוקטובר 2020, ביום הולדתו ה־60, נערך לכבודו טקס במגרשה של חימנסיה לה פלאטה, הקבוצה שאימן. מריאנו זוכר כמה התקשה דייגו ללכת ואפילו להסיר את המסכה מפניו בכוחות עצמו. המראה עורר בו כעס וחוסר אונים.

ב־3 בנובמבר עבר מראדונה ניתוח לניקוז דימום תת־קשיתי. אחרי שחרורו מבית החולים הועבר להמשך טיפול בבית פרטי באזור בואנוס איירס. ב־25 בנובמבר 2020 מת שם בעקבות אירוע לבבי.

אחרי מותו נפתחה חקירה בנוגע לטיפול שקיבל בימיו האחרונים. ועדת מומחים קבעה כי הטיפול היה לקוי וכי טיפול הולם היה עשוי לשפר את סיכוייו לשרוד. משפטם של שבעה מאנשי הצוות שטיפל בו נפתח במרץ 2025 ובוטל. באפריל 2026 החל המשפט מחדש. באוקטובר זוכה אחד הרופאים, פדרו די ספאניה. ששת הנאשמים האחרים מכחישים את האישומים נגדם, והכרעת הדין בעניינם צפויה ב־22 בדצמבר.

"רשלנות הרגה אותו"

למריאנו יש דעה ברורה משלו. "אני חושב שהטיפול הרפואי שקיבל בשנים האחרונות היה לקוי. הרשלנות הזו הרגה אותו". בדצמבר 2021, קצת יותר משנה אחרי מותו של דייגו, מת מהתקף לב גם הוגו, החבר מבית הספר שבזכותו הכיר מריאנו את אחיו.

את הזיכרונות מהשנים עם דייגו כינס מריאנו בספרו "החבר של אלוהים", שראה אור ב־2024. הוא שמר גם יותר מ־30 חולצות של מראדונה שקיבל ממנו חתומות, כדורים ממונדיאלים, שעונים, כובעים ואפילו עניבה שדייגו ענד במונדיאל 1982. "בין הפריטים יש גם חולצה שנתן לי במתנה דייגו ממש בתחילת החברות בינינו, ממשחק קלאסיקו שבו ברצלונה ניצחה את ריאל מדריד. לפני שנתיים פנה אליי איש מברצלונה והציע לי 35 אלף יורו תמורת החולצה". מריאנו סירב. את האוסף הוא שומר בכספת בבנק.

שער מוסף הספורט של "ידיעות אחרונות", הבוקר

אם כבר מדברים על ברצלונה, מה מראדונה חשב על מסי? "מראדונה העריך אותו מאוד. כשאימן אותו בנבחרת ארגנטינה לקראת מונדיאל 2010, הוא היה נשאר איתו אחרי האימונים כדי ללמד אותו לבעוט בעיטות חופשיות. הוא תמיד אמר לי, 'מסי יהיה טוב ממני'. היו ביניהם חיבה והערכה אמיתית".

ומריאנו עצמו? הוא לא מעז לבחור בין השניים. "שניהם גאונים ושניהם אלופי עולם. תקופות המשחק שלהם שונות. מסי שיחק בברצלונה עם שחקנים אדירים. דייגו שיחק בנאפולי עם שחקנים שהיו לדעתי אסון, ועדיין הוביל אותם לאליפות. הסיטואציות שונות, אבל למזלנו שניהם ארגנטינאים, אז אין צורך בכלל לבחור", הוא צוחק.