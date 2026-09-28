יורגן קלופ כבר טעם כמעט הכול בקריירת האימון שלו, אבל אתמול (ראשון) הוא קיבל תזכורת לכך שגם עידן חדש בנבחרת גרמניה מגיע עם מהמורות. המאמן ספג את הפסדו הראשון בתפקיד, כאשר גרמניה נכנעה 1:0 ליוון באוגסבורג בליגת האומות.

היה זה ההפסד הראשון אי פעם של הגרמנים ליוונים. הנבחרת המארחת שלטה במשחק לאורך דקות ארוכות, החזיקה בכדור ב-77% מהזמן במחצית הראשונה על פי נתוני Opta, אבל התקשתה לייצר מצבים משמעותיים.

גלריה עצבני. קלופ ( צילום: Alexander Hassenstein/Getty Images )

קלופ ביצע חמישה שינויים בהרכב לעומת ה-1:1 מול הולנד במשחק הבכורה שלו ביום חמישי. אלא שהנבחרת התקשתה למצוא את הדרך לשער. "זה חלק מהתהליך, בהחלט", אמר קלופ לאחר המשחק. "ההרכב, המערך, השינויים הרבים - הכול היה 100% באחריותי".

בדקה ה-74, הגיע הרגע שהימם את האצטדיון. דימיטריוס קורבליס, שנכנס כמחליף, קיבל את הכדור ובעט לעבר השער. הכדור פגע בדרך בשחקן גרמני, שינה כיוון והטעה את השוער - בדרך ל-0:1 מפתיע. "זה הכדורגל", אמר קלופ. "לסיים את המשחק בתיקו? הייתי קופץ על זה בקלות. אבל להפסיד - זה קשה. אני לא חושב שהגיע לנו להפסיד, אבל זה קרה".

גם ג'ונתן טה לא ניסה לייפות את הדברים לאחר שריקת הסיום. "אם להיות כנים, פשוט לא שיחקנו מספיק טוב", הודה הבלם. "כמובן שאנחנו מאוכזבים וכועסים כשאנחנו מפסידים משחק. אבל הדבר החשוב הוא שנישאר ביחד".

שחקני נבחרת גרמניה מתוסכלים בשריקת הסיום ( צילום: Michaela STACHE / AFP )

טה התייחס גם לאווירה סביב מינויו של קלופ וההתלהבות הגדולה מהגעתו: "זה לא ישתנה, האופוריה סביב המאמן החדש. אם אנחנו לא משחקים טוב ומפסידים, ברור שלא כולם יהיו מרוצים. אבל אנחנו יכולים לתקן את זה במשחק הבא".

קלופ עצמו כבר סימן כי אין בכוונתו לוותר על הרוטציה. "נשנה את הסגל, נשנה את הקבוצה", אמר. "הדבר הטוב הוא שהיריבה לא בהכרח יודעת איך נשחק, אבל כרגע גם אנחנו לא יודעים בדיוק איך נשחק, כי אנחנו צריכים לחבר מחדש את הקבוצה הזו".

כוכב העבר של באיירן מינכן ונבחרת גרמניה, בסטיאן שוויינשטייגר, לא חסך בביקורת אחרי ההפסד של גרמניה ליוון והצהיר: "הרשו לי לחזור ולהדגיש, אנחנו כבר לא קבוצה מהשורה הראשונה. הגענו לבינוניות. אין לנו יותר את השחקנים האלה שעושים את ההבדל".

קימיך לא מבין איך זה קורה לנבחרתו ( צילום: Michaela STACHE / AFP )

לצד הביקורת, שוויינשטייגר הבהיר כי הוא מבין את הגישה של קלופ ואת הרצון שלו לבחון שחקנים רבים. "זו הסיבה שיורגן קלופ - וזה הדבר הנכון לעשות - צריך לבחון את כל מי שיכול להילקח בחשבון, כדי לפתח קבוצה שתשחק את סגנון הכדורגל של יורגן קלופ. אני מקווה שנראה את זה בנובמבר. הוא לא קוסם".