דחה את מכבי ת"א בשביל אפשרות לעבור לצרפת? לפי דיווח שפורסם היום (שני) ברומניה, הקשר בן ה-27 הגיע להסכמה עקרונית עם מארסיי, והוא עשוי להצטרף למועדון בחלון ההעברות של ינואר.
לפי אתר Fanatik הרומני, חאג'י העדיף את האפשרות לשחק בליגה הצרפתית על פני המעבר למכבי ת"א. בדיווח נטען כי הקשר היה יכול להשתכר אצל הצהובים לפחות מיליון אירו לעונה, אך החליט שלא לקבל את ההצעה בעקבות האפשרות להצטרף למארסיי.
על פי הפרסום, חאג'י ומארסיי כבר הגיעו להסכמה עקרונית בנוגע למעבר, כאשר ההערכה היא שסיכויי העסקה לצאת לפועל בחורף גבוהים מאוד. חלון ההעברות בצרפת נסגר ב-1 בספטמבר, ולכן גם אם אכן הושג סיכום בין הצדדים, חאג'י יוכל לעבור למועדון רק בינואר.
לפני כשבועיים דווח ברומניה שמכבי ת"א מנסה להחתים את חאג'י, כשסוכנו טען שהוא לא מרוצה באלניהספור ושהצהובים יכולים להציע לו סכומים גבוהים. גם בקיץ שעבר חאג'י הוזכר כמועמד להגיע למכבי ת"א, כשבתקשורת הרומנית אף פורסם שהוא כבר חתם - מה שבסופו של דבר לא קרה ובסופו של דבר הוא חתם באלניהספור.
חאג'י משחק כיום באלניהספור הטורקית, ובמדיה רשם 34 הופעות מאז שהצטרף לקבוצה, עם חמישה שערים ושלושה בישולים. חוזהו במועדון הטורקי מסתיים ב-2027. הקשר הרומני, בנו של אגדת הכדורגל גיורגי חאג'י, עבר במהלך הקריירה במספר מועדונים באירופה, בהם פיורנטינה, גנק, ריינג'רס ואלצ'ה. מעבר למארסיי, אם יושלם, יהיה צעד משמעותי נוסף בקריירה שלו.