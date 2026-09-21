דחה את מכבי ת"א בשביל אפשרות לעבור לצרפת? לפי דיווח שפורסם היום (שני) ברומניה, הקשר בן ה-27 הגיע להסכמה עקרונית עם מארסיי, והוא עשוי להצטרף למועדון בחלון ההעברות של ינואר.

דחה את מכבי ת"א בשביל אפשרות לעבור לצרפת? לפי דיווח שפורסם היום (שני) ברומניה, הקשר בן ה-27 הגיע להסכמה עקרונית עם מארסיי, והוא עשוי להצטרף למועדון בחלון ההעברות של ינואר.

דחה את מכבי ת"א בשביל אפשרות לעבור לצרפת? לפי דיווח שפורסם היום (שני) ברומניה, הקשר בן ה-27 הגיע להסכמה עקרונית עם מארסיי, והוא עשוי להצטרף למועדון בחלון ההעברות של ינואר.

לפי אתר Fanatik הרומני, חאג'י העדיף את האפשרות לשחק בליגה הצרפתית על פני המעבר למכבי ת"א. בדיווח נטען כי הקשר היה יכול להשתכר אצל הצהובים לפחות מיליון אירו לעונה, אך החליט שלא לקבל את ההצעה בעקבות האפשרות להצטרף למארסיי.

לפי אתר Fanatik הרומני, חאג'י העדיף את האפשרות לשחק בליגה הצרפתית על פני המעבר למכבי ת"א. בדיווח נטען כי הקשר היה יכול להשתכר אצל הצהובים לפחות מיליון אירו לעונה, אך החליט שלא לקבל את ההצעה בעקבות האפשרות להצטרף למארסיי.

לפי אתר Fanatik הרומני, חאג'י העדיף את האפשרות לשחק בליגה הצרפתית על פני המעבר למכבי ת"א. בדיווח נטען כי הקשר היה יכול להשתכר אצל הצהובים לפחות מיליון אירו לעונה, אך החליט שלא לקבל את ההצעה בעקבות האפשרות להצטרף למארסיי.

על פי הפרסום, חאג'י ומארסיי כבר הגיעו להסכמה עקרונית בנוגע למעבר, כאשר ההערכה היא שסיכויי העסקה לצאת לפועל בחורף גבוהים מאוד. חלון ההעברות בצרפת נסגר ב-1 בספטמבר, ולכן גם אם אכן הושג סיכום בין הצדדים, חאג'י יוכל לעבור למועדון רק בינואר.

על פי הפרסום, חאג'י ומארסיי כבר הגיעו להסכמה עקרונית בנוגע למעבר, כאשר ההערכה היא שסיכויי העסקה לצאת לפועל בחורף גבוהים מאוד. חלון ההעברות בצרפת נסגר ב-1 בספטמבר, ולכן גם אם אכן הושג סיכום בין הצדדים, חאג'י יוכל לעבור למועדון רק בינואר.

על פי הפרסום, חאג'י ומארסיי כבר הגיעו להסכמה עקרונית בנוגע למעבר, כאשר ההערכה היא שסיכויי העסקה לצאת לפועל בחורף גבוהים מאוד. חלון ההעברות בצרפת נסגר ב-1 בספטמבר, ולכן גם אם אכן הושג סיכום בין הצדדים, חאג'י יוכל לעבור למועדון רק בינואר.