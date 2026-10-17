ז'וזה מוריניו סיפק הבוקר (שבת) כמה אמירות מסקרנות במסיבת העיתונאים לקראת משחקה של ריאל מדריד מול סביליה מחר (ראשון, 22:00), אבל דבריו על ויניסיוס ג'וניור היו אלה שגנבו את ההצגה. המאמן הפורטוגלי התייחס לכרטיס האדום שספג מול ויאריאל, העובדה שיחמיץ 4 משחקים (כולל הקלאסיקו מול ברצלונה), ואף הודה כי אילו היה בנעליו, ייתכן שהיה בוחר לעזוב כבר בקיץ.

ז'וזה מוריניו סיפק הבוקר (שבת) כמה אמירות מסקרנות במסיבת העיתונאים לקראת משחקה של ריאל מדריד מול סביליה מחר (ראשון, 22:00), אבל דבריו על ויניסיוס ג'וניור היו אלה שגנבו את ההצגה. המאמן הפורטוגלי התייחס לכרטיס האדום שספג מול ויאריאל, העובדה שיחמיץ 4 משחקים (כולל הקלאסיקו מול ברצלונה), ואף הודה כי אילו היה בנעליו, ייתכן שהיה בוחר לעזוב כבר בקיץ.

ז'וזה מוריניו סיפק הבוקר (שבת) כמה אמירות מסקרנות במסיבת העיתונאים לקראת משחקה של ריאל מדריד מול סביליה מחר (ראשון, 22:00), אבל דבריו על ויניסיוס ג'וניור היו אלה שגנבו את ההצגה. המאמן הפורטוגלי התייחס לכרטיס האדום שספג מול ויאריאל, העובדה שיחמיץ 4 משחקים (כולל הקלאסיקו מול ברצלונה), ואף הודה כי אילו היה בנעליו, ייתכן שהיה בוחר לעזוב כבר בקיץ.