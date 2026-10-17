ז'וזה מוריניו סיפק הבוקר (שבת) כמה אמירות מסקרנות במסיבת העיתונאים לקראת משחקה של ריאל מדריד מול סביליה מחר (ראשון, 22:00), אבל דבריו על ויניסיוס ג'וניור היו אלה שגנבו את ההצגה. המאמן הפורטוגלי התייחס לכרטיס האדום שספג מול ויאריאל, העובדה שיחמיץ 4 משחקים (כולל הקלאסיקו מול ברצלונה), ואף הודה כי אילו היה בנעליו, ייתכן שהיה בוחר לעזוב כבר בקיץ.
"אני מעריך אותו מאוד. הוא בחור נהדר, וקל להסתדר איתו. אני מבלה איתו זמן לבד בכל יום", אמר מוריניו. "אני מעריך את העובדה שהוא תמיד מצליח לחיות ולשרוד עם חיוך. אם הייתי במקומו, כנראה שלא הייתי כאן. הייתי כופה מעבר למדינה שבה יכבדו אותי, אבל מתוך נאמנות לריאל מדריד ואהבה למועדון, הוא נשאר. הוא מאמין שהדברים יכולים להשתפר, ועדיין יש לו את החיוך הזה. שום דבר ואף אחד לא יכולים לקחת אותו ממנו".
מוריניו התייחס גם למצבו המקצועי של הברזילאי ולביקורת שספג בעקבות הופעתו האחרונה מול ויאריאל. לדבריו, אחת הסיבות המרכזיות למשחק הקשה של ויניסיוס הייתה הטקטיקה של היריבה, שאותה אימן ג'אנפיירו גספריני, שהתמקדה בתקיפות חוזרות ונשנות באגף שלו. עם זאת, המאמן הבהיר כי גם השחקן עצמו צריך להשתפר: "ויניסיוס צריך לעבוד קשה יותר".
בנוגע לאפשרות לצרף שחקנים בחלון ההעברות של ינואר, אמר מוריניו: "אני לא מבקש להחתים שחקנים. אני מרוצה מהסגל ומהשחקנים. יש לי תחושה שהשחקנים משתפרים, באופן אישי וכקבוצה, במיוחד כשיש לנו זמן ושקט לעבוד. התפקיד שלי הוא לפתח אותם. אני אוהב סגלים קצרים. כדי שמישהו יגיע, מישהו יצטרך לעזוב. אם ההנהלה תבחן אפשרות מסוימת, נבדוק אותה, אבל היוזמה לא תגיע ממני".