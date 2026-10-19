"אני אוהב את המדינה שלי, אני אוהב את כל הזרים שאוהבים את המדינה שלי ורוצים להשתלב", אמר פטי. "אבל כל האחרים, ובראשם הצרפתים שלא רוצים שצרפת תמשיך להיות מה שהיא - תחזרו למקום שממנו באתם, אנחנו לא צריכים אתכם". הוא הוסיף: "וכל אלה שנולדו עם דרכון צרפתי - תסתלקו. אנחנו לא רוצים אתכם יותר".