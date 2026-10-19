עמנואל פטי יצא במתקפה חריפה בעקבות המהומות והביזה בצרפת בסוף השבוע. קשר נבחרת צרפת וארסנל לשעבר, שזכה במונדיאל ב-1998, פרסם אתמול (ראשון) סרטון באינסטגרם שבו הביע זעם על המתפרעים, קרא לחלקם לעזוב את המדינה והפנה ביקורת נוקבת גם כלפי הנשיא עמנואל מקרון והמערכת הפוליטית.
"אני אוהב את המדינה שלי, אני אוהב את כל הזרים שאוהבים את המדינה שלי ורוצים להשתלב", אמר פטי. "אבל כל האחרים, ובראשם הצרפתים שלא רוצים שצרפת תמשיך להיות מה שהיא - תחזרו למקום שממנו באתם, אנחנו לא צריכים אתכם". הוא הוסיף: "וכל אלה שנולדו עם דרכון צרפתי - תסתלקו. אנחנו לא רוצים אתכם יותר".
בסרטון, שאורכו כמעט ארבע דקות, תיאר פטי את תחושותיו לנוכח התיעודים מהרחובות והביע הזדהות עם כוחות הביטחון ועם האנשים שעבודתם נפגעה בעקבות ההרס. בין הנפגעים הזכיר גם מהגרים שמנסים להשתלב בצרפת, ואשר השקיעו שנים של עבודה והקרבה בבניית חייהם במדינה.
את המתפרעים האשים בפחדנות ובפגיעה באחרים. "הם הורסים הכל, שורפים הכל, שוברים הכל, בוזזים, גונבים, פוצעים, תוקפים ומעליבים", אמר. עם זאת, הדגיש כי יש להבחין ביניהם לבין מי שיצאו להפגין מתוך מצוקה כלכלית, שאת טענותיהם הוא מבין ואף שותף לחלקן.
"אסור לערבב בין האנשים שהפגינו אתמול", הסביר. "אני מבין אותם מאוד, כי גם לי נמאס שסוחטים אותי כמו לימון מבחינת מיסים". לדבריו, אנשים שעובדים ביושר, קמים מוקדם כדי לפרנס את משפחותיהם ומנסים להבטיח עתיד לילדיהם, נדרשים לשאת בנטל הולך וגדל ומרגישים שנרמסים.
בהמשך פנה ישירות למקרון ולנבחרי הציבור מכל המפלגות, והאשים אותם בעיסוק במאבקי כוח במקום בהגנה על האזרחים. "תיזהרו מאוד במה שתעשו, במה שתגידו ובאופן שבו תגנו על האזרחים ההגונים בצרפת", אמר. הוא דרש מהמדינה לספק תמורה לדרישות שהיא מציבה בפני תושביה, ותהה היכן נמצאים מנהיגיה לנוכח המצב.
"אין כסף למשטרה, אין כסף לצבא, אין כסף לבתי החולים ואין כסף לבתי הספר. אין כסף לאף אחד, חוץ מכם, הפוליטיקאים", המשיך. "באופן מוזר, הדבר היחיד שעובד בצרפת הוא המיסים". את הדברים ליווה בטענה שנטל המס עולה שוב ושוב, בשעה שהשירותים החיוניים אינם מקבלים את המשאבים הנדרשים.