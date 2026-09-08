נבחרת אירלנד ונבחרת ישראל ייפגשו בחודש הקרוב במסגרת משחקי ליגת האומות, אך בניגוד למתוכנן, המפגש בין השתיים לא ייערך בדבלין. קני קנינגהאם, בלם נבחרת אירלנד לשעבר, ששימש בה גם כקפטן ואף שיחק נגד ישראל במוקדמות מונדיאל 2006, הביע צער על ההחלטה והבהיר כי לדעתו המשחק היה צריך להתקיים באירלנד.

המשחק הראשון בין הנבחרות ייערך ב-27 בספטמבר בדברצן שבהונגריה, בעוד המפגש שהיה אמור להיות משחק הבית של אירלנד הועבר לבאצ'קה טופולה שבסרביה וייערך ב-4 באוקטובר ללא קהל. ההתאחדות האירית הסבירה בעבר כי קיימים "אתגרים תפעוליים שעלולים להשפיע על קיום המשחק" על אדמת אירלנד.

גלריה קני קנינגהאם במדי נבחרת אירלנד ( צילום: Vladimir Rys/Getty Images )

קנינגהאם סבור כי דווקא קיום המשחק בדבלין היה יכול להעביר מסר משמעותי. "אני חושב שהמשחקים צריכים להתקיים, ואני חושב שמשחק הבית היה צריך להתקיים בדבלין. זו דעתי", אמר. "יש תפיסה לגבי האופן שבו העם האירי מרגיש כלפי ישראל, מדיניות החוץ הישראלית והסוגיה הפלסטינית. זה כבר נמצא שם. כולנו יודעים איפה אנשים עומדים, ולכן אני לא מרגיש שביטול המשחק מקדם את הוויכוח הזה".

קנינגהאם אף הסביר מדוע היה רוצה לראות את נבחרת ישראל מגיעה לאצטדיון הלאומי בדבלין. "אני חושב שזה יהיה טוב לראות את נבחרת ישראל עולה לדשא באביבה. אני חושב שהיה טוב לשמוע את ההמנון הלאומי הישראלי זוכה לכבוד בתוך האביבה, כי מבחינתי זה היה משדר מסר, אולי מהעם האירי לישראלים שסבל גם הוא במהלך הסכסוך הזה", אמר. "ברמה האנושית, אנחנו למעשה יחד כאן. יש פוליטיקאים שמקבלים החלטות סביב הנושא הזה, אבל באמת, בין הישראלים לאירים יש מידה של הבנה ברמה האנושית לגבי מה שקרה".

לדבריו, אוהדי אירלנד יכולים לכבד את הנבחרת הישראלית מבלי שהדבר יתפרש כתמיכה במדיניות ממשלת ישראל. "אנחנו נכבד את ההמנון הלאומי שלכם מהסיבות האלה. נכבד את מה שעברתם ב-7 באוקטובר, את האנשים שאיבדתם בנסיבות מחרידות, שהובילו לשלב הנוכחי של הסכסוך", אמר.

קנינגהאם עם המאמן בראיין קר לפני המשחק נגד ישראל ב-2005 ( צילום: David Maher / SPORTSFILE )

קנינגהאם הוסיף כי גם בתוך ישראל קיימות דעות שונות ביחס למלחמה ולממשלה. "הציבור האירי יכול להראות כבוד לישראלים, שחלק מהם אולי אפילו מסכימים במידה מסוימת עם הדעות של העם האירי. אולי חלק מהשחקנים הישראלים נגעלים מהממשלה שלהם ומהסכסוך. זה מסובך, אבל אני חושב שהמשחק היה צריך להתקיים בדבלין. זה דבר מורכב מאוד. אני קורא כמה שאני יכול, קורא את העיתון ומנסה ללמוד ככל האפשר. זה לא רק השנתיים האחרונות, אלא 50 השנים האחרונות".