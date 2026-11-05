בעולם ניסו לעכל את ההצגה. ב"גול" תיארו את קומו כסופה וכמחזה מרהיב, ב"טוקספורט" הדגישו את הלילה ההיסטורי, ובאתר אופ"א הציבו אותה במרכז סיכום המחזור. זו כבר לא רק תוצאה חריגה: עם 19 שערים בארבעת משחקיה הראשונים באירופה, קומו השוותה שיא בן 50 שנה - ומספקת מספרים שקשה להאמין ששייכים לקבוצה שרק עכשיו עורכת היכרות עם המפעל.

בעולם ניסו לעכל את ההצגה. ב"גול" תיארו את קומו כסופה וכמחזה מרהיב, ב"טוקספורט" הדגישו את הלילה ההיסטורי, ובאתר אופ"א הציבו אותה במרכז סיכום המחזור. זו כבר לא רק תוצאה חריגה: עם 19 שערים בארבעת משחקיה הראשונים באירופה, קומו השוותה שיא בן 50 שנה - ומספקת מספרים שקשה להאמין ששייכים לקבוצה שרק עכשיו עורכת היכרות עם המפעל.

בעולם ניסו לעכל את ההצגה. ב"גול" תיארו את קומו כסופה וכמחזה מרהיב, ב"טוקספורט" הדגישו את הלילה ההיסטורי, ובאתר אופ"א הציבו אותה במרכז סיכום המחזור. זו כבר לא רק תוצאה חריגה: עם 19 שערים בארבעת משחקיה הראשונים באירופה, קומו השוותה שיא בן 50 שנה - ומספקת מספרים שקשה להאמין ששייכים לקבוצה שרק עכשיו עורכת היכרות עם המפעל.