קומו הגיעה לעונת הבכורה שלה בליגת האלופות כדי להוכיח שהיא שייכת לרמה הזאת. אחרי ארבעה משחקים בלבד, היא כבר מופיעה בספרי השיאים לצד ריאל מדריד, ליברפול ובאיירן מינכן. ה-1:9 המדהים שלה אמש (רביעי) בלאנס קבע את ניצחון החוץ הגדול בתולדות המפעל במתכונתו הנוכחית, והפך את הקבוצה של ססק פברגאס לאחד הסיפורים הגדולים של העונה האירופית.
בעולם ניסו לעכל את ההצגה. ב"גול" תיארו את קומו כסופה וכמחזה מרהיב, ב"טוקספורט" הדגישו את הלילה ההיסטורי, ובאתר אופ"א הציבו אותה במרכז סיכום המחזור. זו כבר לא רק תוצאה חריגה: עם 19 שערים בארבעת משחקיה הראשונים באירופה, קומו השוותה שיא בן 50 שנה - ומספקת מספרים שקשה להאמין ששייכים לקבוצה שרק עכשיו עורכת היכרות עם המפעל.
השדים האדומים התנחמו
לפני שבועיים, ה-1:4 של קומו על מנצ'סטר יונייטד היה תוצאה שהמחישה את המשבר של האנגלים. אחרי מה שקרה אמש , היו אוהדים שהעדיפו לראות אותו באור אחר לגמרי. "הגבלנו את קומו המפלצתית הזאת לארבעה שערים בלבד. הישג לא מוערך מספיק של קאריק", כתב אוהד יונייטד. אוהדים נוספים העניקו למאמן שלהם קרדיט הומוריסטי על כך שהצליח להגביל את הנזק מול האיטלקים. זו כמובן לא הייתה מחמאה רגילה ליונייטד, אלא דרך להמחיש עד כמה התוצאה בצרפת חרגה מכל ציפייה.
גם הכותרות בתקשורת הבינלאומית ניסו למצוא מילים מתאימות. ב"גול" תיארו את קומו כסופה וכמחזה מרהיב, וב"טוקספורט" הדגישו את ההיסטוריה שעשתה עם תשעה שערים. באתר אופ"א הציבו את ההישג במרכז סיכום הערב: קומו השוותה את הניצחון הגדול בתולדות ליגת האלופות. עבור קבוצה שנמצאת בעונת הבכורה שלה במפעל, עצם ההופעה במשפט הזה היא חריגה כמעט כמו התוצאה.
הנתונים מסבירים מדוע. עד אמש, הפרש של שמונה שערים בליגת האלופות היה שייך לשני משחקים בלבד: ה-0:8 של ליברפול על בשיקטאש ב-2007, שבו יוסי בניון כבש שלושער, וה-0:8 של ריאל מדריד על מאלמו ב-2015. בשני המקרים, המנצחת שיחקה בבית. קומו השוותה את ההפרש הזה דווקא בצרפת, וקבעה את ניצחון החוץ הגדול ביותר בתולדות המפעל במתכונתו הנוכחית.
במועדון מצומצם
רק באיירן מינכן הגיעה קודם לכמות הזאת במשחק בליגת האלופות, כשניצחה 2:9 את דינמו זאגרב בספטמבר 2024. קומו השוותה את שיא הכיבושים שלה, ובמקביל הצטרפה לליברפול ולריאל בשיא ההפרש. ערב אחד, שלושה מועדוני ענק כנקודות השוואה — וקבוצה אחת שעוד לא השלימה אפילו חצי עונה אירופית.
קומו כבר הביסה העונה 1:4 גם את לייפציג וגם את יונייטד, ולצד ההפסד 3:2 לפיינורד הגיעה ל-19 שערים בארבעת משחקיה הראשונים באירופה. בכך השוותה את השיא שקבעה קווינס פארק ריינג'רס ב-1976. מדובר בממוצע של 4.75 שערים למשחק, נתון יוצא דופן בכל קמפיין — ובוודאי בתחילת דרכו האירופית של מועדון.
טאסוס דוביקאס, שסיים עם שלושער, כבש בכל אחד מארבעת משחקיו במפעל. ניקו פאס הוסיף מול לאנס שער ושני בישולים, והגיע לשלושה שערים וחמישה בישולים בקמפיין. גם הסיום סיפק סיפור: מתאו פפאצ'ולי בן ה-18 כבש בבכורה שלו. לצד הכוכבים שכבר מובילים את הקבוצה, אפילו שחקן שרק התחיל את דרכו קיבל חלק בערב שייכנס לספרי ההיסטוריה שלה.
בלאנס התקשו למצוא נחמה. "המילה היחידה שעולה לי לראש היא השפלה", אמר המאמן יאניק קהוזאק ל"קאנאל פלוס". לפי רויטרס, זו התבוסה הכבדה ביותר שספגה קבוצה צרפתית בליגת האלופות. קומו, מנגד, סיימה את המחזור במקום הרביעי עם תשע נקודות. ארבעה משחקים בלבד הספיקו לה כדי להפוך מבכורה מסקרנת לקבוצה שמשכתבת שיאים — וגורמת גם למי שכבר הפסיד לה להרגיש שאולי יצא בזול.