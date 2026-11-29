מנצ'סטר יונייטד ממשיכה לשקוע, והמשבר באולד טראפורד הולך ומעמיק. אחרי תבוסה ביתית נוספת, הפעם 4:0 לברנטפורד, המאמן החדש מאוריסיו פוצ'טינו החליט לא לאפשר לשחקניו להיעלם במהירות בחדר ההלבשה. במקום זאת, הוא כינס אותם במרכז המגרש והורה להם להקיף את האצטדיון, למחוא כפיים לאוהדים ולהודות להם על התמיכה – אלא שהמחווה הפכה במהרה לרגע מביך במיוחד.

סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות תיעדו את שחקני יונייטד ניגשים ליציעים, כשבמקביל נשמעות שריקות בוז צורמות וקריאות כמו "אתם לא ראויים ללבוש את החולצה". אחד התיעודים התמקד בקפטן ברונו פרננדש, שנראה נבוך במיוחד לנוכח הדרישה של המאמן. עם התקדמות השחקנים לעבר מנהרת השחקנים, התגברו המחאות, כשאוהדים רבים קראו גם "אנחנו רוצים את הגלייזרים החוצה", במחאה המתמשכת נגד הבעלים האמריקאים של המועדון.

גלריה ספגו שריקות בוז מחרישות אוזניים. ברונו פרננדש והארי מגווייר ( צילום: Carl Recine/Getty Images )

I heard that Bruno Fernandes told the players as the captain to leave appreciating the fans and go to the tunnel Pochettino had to call them back to appreciate fans What’s really going on in this club called Manchester United https://t.co/td4f1wuPtj — K-prime (@Kelv27982409) November 28, 2026

האירוע התרחש לאחר שיונייטד ספגה הפסד ליגה שני ברציפות בתוצאה 4:0 – רצף שלילי שלא נראה במועדון מאז 1963. הקבוצה מדורגת במקום הלפני אחרון בפרמייר-ליג, ובנוסף ספגה לפחות שני שערים בכל אחת משבע המחציות האחרונות שלה בליגה. ניצחונה של ברנטפורד היה הראשון שלה באולד טראפורד מזה 89 שנים.

פוצ'טינו הסביר לאחר המשחק מדוע התעקש ששחקניו יישארו מול האוהדים ויספגו את התגובות. "הם צריכים להרגיש משהו. אנחנו חייבים לשנות משהו בגישה שלנו", אמר המאמן, שהגיע למועדון לפני עשרה ימים בלבד. "אנחנו צריכים להבין את המציאות שלנו. נכון, אנחנו מנצ'סטר יונייטד, אבל אי אפשר לנצח רק בזכות הסמל שעל החולצה וההיסטוריה של המועדון".

המאמן הארגנטינאי, שהחליף במחצית את ליסנדרו מרטינס ואת אמאד דיאלו, הדגיש כי הבעיה רחבה יותר מיכולת מקצועית של שחקנים כאלה או אחרים. "האם לדעתכם נעזור למנצ'סטר יונייטד אם נאשים את השחקנים במצב שבו אנחנו נמצאים? האם רק השחקנים אחראים לכך? לא, מדובר במועדון כולו", הבהיר.

"חייבים לשנות גישה". מאוריסיו פוצ'טינו ( צילום: Carl Recine/Getty Images )

פוצ'טינו הוסיף כי הוא מאמין ששחקניו צריכים להרגיש את הכאב כדי להבין את גודל המשבר: "התמיכה שלנו בשחקנים תהיה בלתי מותנית. כמובן שנמשיך לדחוף אותם קדימה. אכפת להם, הם מאוכזבים. לפעמים צריך להרגיש את הכאב הזה, ואולי אפילו יותר ממנו, כדי להבין שעכשיו זה הרגע להתחיל לעלות בחזרה".

למרות התבוסה והזעם ביציעים, המאמן משוכנע שהשינוי יגיע באמצעות עבודה מתמשכת, גם אם התוצאות לא יופיעו באופן מיידי. "בכדורגל תמיד משלמים בסופו של דבר על הדברים שעושים. לפעמים אתה עושה דברים לא נכונים ומקבל תוצאות טובות, וכשאתה מתחיל לעשות את הדברים הנכונים, צריך לחכות לתמורה", אמר.