אוהדי ריאל מדריד קיבלו אתמול (רביעי) ערב של כדורגל התקפי ושערים מרהיבים, והקבוצה סיפקה הצגה עם ניצחון 1:4 על ר.ב. לייפציג בליגת האלופות. אחרי מחצית ראשונה שקולה יחסית, שבה עלתה מדריד ליתרון בזכות שער של ברנרדו סילבה, היא הגבירה את הקצב במחצית השנייה. ארדה גולר, קיליאן אמבאפה ויאן דיומנדה השלימו את החגיגה, כששערו של האחרון היה גולת הכותרת של הערב.

דיומנדה, שחקן הרכש היקר של הבלאנקוס, נכנס בדקה ה-70 במקומו של ויניסיוס ג'וניור, ושוב הוכיח מדוע המועדון השקיע בו סכום שעשוי להגיע ל-140 מיליון אירו. אחרי שלא מצא את הרשת בשמונת משחקיו הראשונים מאז הגיע מלייפציג בקיץ, הוא כבש בשלושה מארבעת המשחקים האחרונים שלו. מול קבוצתו לשעבר הוא השתלט על מסירה של ברהים דיאס ושלח מהאוויר כדור אדיר אל החיבורים. בנוסף, הוא סיפק בישול לאמבאפה.

גלריה לא נעים. ויניסיוס ( צילום: Javier SORIANO / AFP )

"האוהדים הלכו הביתה שמחים", אמר מוריניו לאחר המשחק. המאמן הבהיר כי החילוף לא נועד רק כדי להכין את דיומנדה לקלאסיקו מול ברצלונה ביום ראשון, שבו ויניסיוס ייעדר בגלל השעיה. "חשבתי על המשחק הזה, לא על הקלאסיקו. ידעתי שדיומנדה רענן, שנכנס לחצי השעה האחרונה, יהיה קשה לעצירה. המהירות שלו חשובה מאוד".

לצד החגיגה, ויניסיוס שוב מצא את עצמו במרכז תשומת הלב, לאחר שספג שריקות בוז מחלק מהקהל בברנבאו. מוריניו דווקא הגן על הברזילאי: "מבחינתי, ויני שיחק משחק טוב. מבחינה טקטית, עבור המאמן שלו, הוא היה טוב. הוא היה יכול לכבוש שער גדול, והשוער ביצע הצלה נהדרת". כשנשאל אם השחקן עצוב, השיב: "זו תחושה שרק הוא יכול להסביר, אבל המאמן שלו מרוצה".

דיומנדה חוגג עם אנדריק ( צילום: Oscar DEL POZO / AFP )

גם אמבאפה התייצב לצד חברו לקבוצה. "אם ויני עצוב, זה מפני שהוא רוצה לתת הרבה לקבוצה ולאוהדים", אמר הצרפתי. "הוא צריך להישאר רגוע ולהיות גאה במי שהוא. שחקן גדול צריך להיות גאה בעצמו. הביטחון שלו יחזור, כי יש לו את האיכות".