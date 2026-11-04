מנצ'סטר יונייטד כבר הייתה בדרך אתמול (שלישי) לעוד ערב שחור באולד טראפורד, ומייקל קאריק נראה קרוב מתמיד לאובדן משרתו. אלא שאז הגיע אחד הקאמבקים הדרמטיים של העונה: השדים האדומים חזרו מפיגור 2:0 מול רומא, ניצחו 2:3 בזכות צמד מאוחר של מתאוס קוניה, השיגו ניצחון ראשון אחרי תשעה משחקים והעניקו למאמנם מעט אוויר לנשימה. האם זה יהיה הרגע שישנה את העונה של קאריק?

במשך דקות ארוכות נדמה היה שיונייטד בדרך להתרסקות נוספת. רומא עלתה ליתרון כפול, הקהל באולד טראפורד החל לאבד סבלנות, והלחץ סביב המאמן הגיע לנקודת רתיחה. גם הפנדל של ברונו פרננדש, שנעצר בתחילה, נראה כמו רגע שעשוי לסגור את הסיפור. אלא שבדיקת VAR זיהתה שבריאן כריסטנטה נכנס לרחבה לפני הבעיטה, והורתה על בעיטה חוזרת. הפעם הקפטן הפורטוגלי לא נכשל, והחזיר את יונייטד למשחק.

גלריה יכול לנשום לרווחה? קאריק ( צילום: Michael Regan/Getty Images )

משם התסריט השתנה לחלוטין. באווירה מחשמלת, קוניה כבש פעמיים בשבע הדקות האחרונות והשלים מהפך בלתי נשכח. גם הרחקתו זמן קצר לאחר מכן לא מנעה מיונייטד לשמור על היתרון עד לשריקת הסיום. עבור קאריק היה זה ערב שעשוי להתברר כנקודת מפנה.

המאמן סיפר כי במחצית, כשהקבוצה ירדה לחדרי ההלבשה בפיגור 2:0, הוא ביקש משחקניו בעיקר לשמור על אמונה ולא להיכנע לתסכול. "רציתי שהם יהיו חיוביים יותר, שלא יתאכזבו ולא יתוסכלו יותר מדי. הדבר הכי קל הוא לרחם על עצמך כשמשהו משתבש. זה לא יעזור לאף אחד. אנחנו צריכים להמשיך לחפש את הרגע הבא ואת הפתרון הבא", הסביר.

צמד דרמטי תוך 7 דקות. קוניה ( צילום: Carl Recine/Getty Images )

קאריק גם הזכיר לשחקניו את ההיסטוריה של המועדון: "המקום הזה מייצר רגעים קסומים. זה קרה בעבר ויקרה שוב בעתיד. יש כאן משהו מיוחד, וכשאנחנו חווים ערבים כאלה, אנחנו בדרך כלל עושים את זה בדרך הקשה. אבל רגע אחד יכול להפוך את כל האווירה. דיברתי עם השחקנים על כך, וביקשתי שיהיה לנו רגע אחד שיצית את השינוי. והוא הגיע".

גם ההחמצה הראשונית של פרננדש מהנקודה הלבנה לא תסכלה את המאמן. "לא צחקתי ולא חייכתי, ברור שלא הייתי מרוצה, אבל הרגשתי שאולי זה עוד רגע שיכול להגיע. הייתי די רגוע, כי הייתה לי תחושה שהשחקנים יצאו מחדר ההלבשה כשהם מאמינים שמשהו יכול לקרות. מגיע לברונו הרבה קרדיט על כך שבעט שוב את הפנדל והצליח לכבוש".

וויין רוני, שצפה במחצית הראשונה וביקר בחריפות את היכולת של קבוצתו לשעבר, שיבח בסיום את המאמן. "מגיע למייקל קאריק הרבה קרדיט. אם היית במקומו, היית שואל את עצמך איך אפשר לשנות את המצב. מה שהוא אמר לשחקנים במחצית גרם להם לעלות קדימה ולשחק עם אמונה שהם יכולים לנצח", אמר כוכב העבר של יונייטד.

לוח התוצאות עם התוצאה ששחררה הרבה לחץ, ולא רק ביציעים ( צילום: AP Photo/Jon Super )

ועדיין, גם ההיסטוריה מזכירה שהקאמבקים הגדולים של יונייטד לא תמיד מבשרים על שינוי מגמה: אולה גונאר סולשיאר חזר בעבר מפיגור מול אטאלנטה לניצחון 2:3, אך ארבעה ימים לאחר מכן הובסה קבוצתו 5:0 בידי ליברפול. ז'וזה מוריניו שרד ניצחון דרמטי מול ניוקאסל, אך סיים את דרכו במועדון 13 משחקים לאחר מכן.

קאריק עצמו לא מיהר לדבר על הצלת משרתו. "אין לי כדור בדולח כדי לדעת מה יקרה בהמשך. אנחנו ממשיכים הלאה ומתכוננים למשחק החשוב מול אסטון וילה", אמר. כשנשאל אם יישן טוב יותר אחרי הניצחון, השיב בכנות: "באמת שלא. אני לא מרגיש הקלה. אני פשוט שמח מאוד בשביל השחקנים. אני יודע כמה אכפת להם וכמה הם נותנים מעצמם".

המונולוג של פרננדש

בסיום המשחק, קפטן מנצ'סטר יונייטד, ברונו פרננדש, התייחס לראשונה למשבר עם קאריק, הכחיש חלק מהדיווחים בתקשורת והבהיר כי למרות חילוקי הדעות, האמון שלו במאמן לא נפגע. "זו הייתה תקופה קשה, עם הרבה ספקולציות בתקשורת", אמר הפורטוגלי. "פורסמו הרבה שקרים על דברים שקרו ביני לבין המאמן. כבר ליבנו את העניינים בינינו, ואחר כך המאמן החליט להושיב אותי על הספסל כי אני לא מציג יכולת מספיק טובה. זה הוגן".

האמון שלו במאמן לא נפגע. פרננדש ( צילום: AP Photo/Jon Super )

"כולם חשבו שזו הייתה ענישה בגלל הדברים שאמרתי. ואם זה אכן היה המצב, זו הייתה החלטה נכונה. המאמן הוא זה שמקבל את ההחלטות. זה לא משנה את האמונה שלי במאמן, בצוות המקצועי ובכל שחקן במועדון. זה גם לא משנה את המטרה שלי לנצח בכל משחק שעומד בפנינו".