ליאל עבדה חיכה לא מעט זמן לערב כזה. אחרי תקופה לא פשוטה, שבה התקשה למצוא את מקומו בהרכב של שארלוט, שחקן הכנף הישראלי סיפק הלילה (בין רביעי לחמישי) הצגה בלתי נשכחת: שלושער בתוך 16 דקות בניצחון 0:4 על מונטריאול, שהבטיח לקבוצתו את הכרטיס לפלייאוף ה-MLS. עבדה נכנס כמחליף בדקה ה-65, מצא את הרשת כעבור שתי דקות והוסיף שני שערים נוספים, בדרך לאחד המשחקים המרשימים בקריירה שלו.

בארצות הברית לא נשארו אדישים. בחשבון הרשמי של ה-MLS חגגו את ההופעה עם הכיתוב "שלושער בתוך 15 דקות של טירוף לליאל עבדה", בעוד בסוכנות הידיעות AP הדגישו כי הישראלי קבע שיא אישי של שלושה שערים במשחק אחד. גם בפוקס דפורטס התייחסו להצגה כאחד ההישגים הבולטים של מחזור אמצע השבוע, וציינו כי מדובר באחד השלושערים המהירים של עונת 2026.

גלריה עבדה וטוקלומטי חוגגים ( צילום: AP Photo/Nell Redmond )

"זו תחושה מיוחדת מאוד", סיפר עבדה בסיום. "אני צריך להודות לקבוצה ולצוות המקצועי שדוחפים אותי. אני שמח מאוד, ועכשיו אנחנו צריכים להיות מוכנים למשחק הבא". הישראלי, שהגיע לשמונה שערי ליגה העונה, התייחס גם לתקופה המורכבת שעבר: "בהתחלה לא שיחקתי טוב והיה קשה, אבל נשארתי חזק והמשכתי לעבוד קשה. אחר כך קיבלתי הזדמנויות, הביטחון חזר. אני רוצה לעזור לקבוצה ולהוכיח את עצמי על המגרש, בשבילי ובשביל האוהדים".

גם באתר של שארלוט הקדישו מקום נרחב להצגה של הישראלי, שהפך לשחקן השלישי בלבד בתולדות המועדון שכובש שלושער, אחרי דניאל ריוס ועידן טוקלומטי. עבדה, שכל שמונת שעריו העונה הגיעו מאז פגרת האולסטאר, השלים שלושער שני בקריירה והראשון מאז 2022, אז עשה זאת במדי סלטיק. ב-AP הדגישו גם את השינוי ביכולתו מאז פגרת אמצע העונה, כאשר הישראלי הפך לאחד הגורמים המשמעותיים בהתקפה של שארלוט.

מי שעוד זכה למחמאות הוא טוקלומטי, שכבש את השער הראשון במשחק ובישל לעבדה את השני. החלוץ הישראלי הגיע ל-15 שערי ליגה העונה, מצא את הרשת במשחק חמישי ברציפות והשתווה לקרול שוויידרסקי בשיא השערים של שארלוט בכל המסגרות. מאמן הקבוצה, דין סמית', לא הסתיר את שביעות רצונו: "חשבתי שהמשחק הכולל שלו הערב היה טוב מאוד, כנראה הטוב ביותר שראיתי ממנו. הוא נמצא ברצף של כיבוש שערים ומשחק כרגע עם המון ביטחון. כשהוא משחק ככה, הוא מראה לנו ולעצמו לאיזו רמה הוא מסוגל להגיע. עכשיו התפקיד שלו הוא לשמור על הרמה הזאת ולהמשיך להתקדם".

עידן טוקלומטי ( צילום: Bob Donnan/REUTERS )