בסיום עוד אחר צהריים עגום באולד טראפורד, מייקל קאריק ניגש להודות לאוהדי מנצ'סטר יונייטד. הקבוצה שלו הושפלה 3:0 מול בורנמות', אבל מהיציעים הגיעו מחיאות כפיים למאמן - ואחריהן שריקות בוז לשחקנים. זו הייתה תמונה שסיפרה היטב את מצבו של המועדון: הקהל עדיין מכבד את שחקן העבר, אך מתקשה לקבל את הקבוצה שנבנתה סביבו. גם התמיכה הזו, כך מעריכים באנגליה, עלולה שלא להספיק כדי להציל את תפקידו.

יונייטד סופרת שמונה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, וההתרסקות הביתית הגיעה ארבעה ימים אחרי ה-4:1 לקומו בליגת האלופות. עם ניצחון ליגה בודד העונה והמקום ה-16, הדיון כבר חורג משאלת המאבק על אירופה. ב-talkSPORT הזהיר הפרשן אלכס קרוק מפני הסתבכות בתחתית, והעריך שקאריק יתקשה לשרוד את התוצאה. המשחק שהיה אמור לספק תגובה לתבוסה באיטליה הפך לעוד עדות לעומק המשבר, בלי שהשינוי בהרכב סיפק את הזעזוע שהמאמן חיפש.

גלריה בדרך החוצה? מייקל קאריק ( צילום: Dan Istitene/Getty Images )

ג'יימי קראגר היה נחרץ במיוחד. פרשן סקיי ספורטס קרא להנהלה לפטר את קאריק כבר הערב, ותיאר חדר הלבשה רקוב. לשיטתו, שינוי נחוץ גם כדי להגן על המאמן עצמו. קראגר הסביר שהתמיכה מהיציעים נובעת ממעמדו ההיסטורי של קאריק במועדון, ולא מהשלמה עם התוצאות, והדגיש שמועדון בסדר הגודל של יונייטד אינו יכול לקבל את מיקומו הנוכחי.

גם גארי נוויל התקשה לראות כיצד המאמן ממשיך. "הם כנראה יפטרו אותו", הייתה תגובתו המיידית בסקיי. בהמשך התייחס הקפטן לשעבר לאווירה שלדעתו שוררת בחדר ההלבשה, ותהה מה נאמר מאחורי דלתיים סגורות אם ברונו פרננדש כבר מרשה לעצמו לבקר בפומבי את המאמן. מבחינתו, דברי הקפטן אחרי ההפסד לקומו היו מתקפה ישירה על קאריק - ביטוי למשבר שחורג מהיכולת על הדשא.

ברונו, שנותר על הספסל לאורך כל המשחק, עמד במרכז הסערה עוד לפני שריקת הפתיחה. אחרי ההפסד באיטליה טען הפורטוגלי שההחלטה לסגת ולא ללחוץ העניקה ליריבה ביטחון. קאריק התעקש שהוצאתו מההרכב נבעה משיקולים מקצועיים, והארי מגווייר קיבל את סרט הקפטן.

ברונו פרננדש מתחמם ( צילום: Dan Istitene/Getty Images )

גם ברשת נשמעה ביקורת שחורגת מזהות המאמן. בשרשור שאחרי המשחק בקהילת אוהדי יונייטד ב-Reddit, אחת התגובות הבולטות עסקה בשיבוץ שחקנים בעמדות שאינן טבעיות להם ובבניית הסגל. מגיבים אחרים תהו אילו כלים יקבל בכלל המאמן הבא, אם ימונה. אלה אינן עדויות למתרחש בתוך המועדון, אבל הן ממחישות את חוסר האמון של חלק מהאוהדים ביכולת של החלפת מאמן לבדה לתקן את המצב.

הארי מגווייר, מצדו, הפנה את האחריות לשחקנים. בריאיון לסקיי אמר שהקבוצה אינה עושה מספיק, והזכיר שקאריק הצליח לשנות את העונה הקודמת עם כדורגל ותוצאות טובים. הוא קרא לחבריו לבחון את עצמם ואת התרומה האישית שלהם. זו הייתה הגנה פומבית על המאמן ביום שבו החלטותיו עמדו לביקורת, אך גם הודאה בכך שהבעיה אינה מסתכמת בשחקן אחד שנשאר מחוץ להרכב.