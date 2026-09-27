אינטר מיאמי, קבוצתו של לאו מסי ב-MLS, הודיעה הלילה (בין שבת לראשון) על החתמתו של החלוץ הישראלי עידו זלצר-זובידה "על חוזה קצר טווח". השחקן נמנה עד עכשיו על סגל המילואים של המועדון, אינטר מיאמי 2.

זלצר-זובידה בן ה-21 הוא בנו של איש התקשורת הני זובידה. בין היתר, הוא עבר במחלקות הנוער של הפועל ת"א, מכבי ת"א ומכבי פ"ת, והוא יטול חלק בסגל של אינטר מיאמי לקראת משחק החוץ הקרוב (בלילה בין ראשון לשני, 02:00) מול קולומבוס קרו.

מגשים חלום. עידו זלצר-זובידה ( צילום: האתר הרשמי של אינטר מיאמי )

הישראלי ערך את הופעת הבכורה המקצוענית שלו בעונת 2024 בקבוצת המילואים של המועדון (MLS NEXT Pro). הוא שיחק ב-18 משחקים וכבש שלושה שערים ובישל אחד. ב-2025 הוא רשם 25 הופעות, שבהן כבש ארבעה שערים וחילק שבעה בישולים.