אחרי שלוש שנים שבהן כמעט כל יריבה התקשתה למצוא את הדרך להכניע אותה, נבחרת ספרד נאלצה להתמודד עם תחושה שכבר כמעט שכחה: הפסד. אלופת העולם ואירופה נכנעה אתמול (ראשון) 3:2 לאנגליה באצטדיון המטרופוליטנו, במשחק שבו נקלעה לפיגור 3:0 תוך שעה של כדורגל. בכך הגיע לסיומו רצף של 43 משחקים ללא הפסד במשחקים רשמיים, והספרדים סיימו במקום השני בבית בליגת האומות, אחרי האנגלים.

הנבחרת של לואיס דה לה פואנטה התקשתה להתמודד עם הלחץ והאגרסיביות של האנגלים, שהיו עדיפים עליה באופן ברור במשך 60 דקות. הארי קיין כבש בפנדל לפני ההפסקה, ואז אזרי קונסה ובן ווייט הגדילו את היתרון בתוך 12 דקות מפתיחת המחצית השנייה. ספרד נראתה חסרת פתרונות מול הלחץ האנגלי, איבדה כדורים ולא הצליחה להכתיב את הקצב.

גלריה עצבני. ימאל ( צילום: REUTERS/Juan Barbosa )

רק הרחקתו של אליוט אנדרסון בדקה ה-63, בעקבות עבירה על לאמין ימאל ברחבה, החזירה את המארחת למשחק. ימאל חטף את הכדור מג'ארל קוואנסה, דהר לעבר השער והוכשל מאחור בידי הקשר האנגלי. השופט שלף כרטיס אדום ישיר והצביע על הנקודה הלבנה. לפי הדיווחים, ימאל אף הטיח באנדרסון את המילים "אידיוט, אידיוט" לאחר שקם מהדשא. מיקל אויארסבאל דייק מהנקודה וצימק ל-3:1, וניקו וויליאמס הוסיף שער נוסף אחרי בישול של ימאל. אלא שהקאמבק נעצר מול ג'יימס טראפורד וההגנה האנגלית.

אגב, המתיחות בין הנבחרות החלה עוד קודם לכן. עוד בירידה להפסקה נרשמו עימותים בין פביאן רואיס למורגן רוג'רס, כשגם בן ווייט היה מעורב, וכן נרשמו חילופי דברים בין מארק קוקורייה לג'וד בלינגהאם.

"היינו המומים ב-30 הדקות הראשונות, אבל באמת האמנתי שנצליח לבצע קאמבק בשלבים האחרונים", הודה המאמן דה לה פואנטה לאחר המשחק. למרות ההפסד, הוא בחר להסתכל על התמונה הרחבה: "אני לוקח מהמשחק רק דברים חיוביים. הוא מדגיש עד כמה קשה להגיע לרמה שאליה הגענו. כפי שאנחנו יודעים לנצח, אנחנו יודעים גם להפסיד".

בלינגהאם וקוקורייה ( צילום: Action Images via Reuters/Andrew Boyers )

דה לה פואנטה גם נמנע מביקורת חריפה על שחקניו, למרות היכולת החלשה במחצית הראשונה ובפתיחת השנייה. "פגשנו נבחרת יוצאת דופן. זה רק מדגיש את הערך של כל מה שהשגנו עד עכשיו", אמר המאמן, שכבר מביט לעבר שלב רבע הגמר שייערך בחודש מרץ. "אני כבר מצפה למחנה האימונים הבא. הנבחרת חדורת מוטיבציה לקראת האתגר החדש".

גם השוער אונאי סימון הודה כי האנגלים היו טובים יותר. "הם היו עדיפים עלינו. הם הפעילו לחץ אגרסיבי מאוד, איש מול איש. כמובן שהיינו צריכים להמשיך לנסות עד הסוף, ונלחמנו, אבל זה שיעור לגבי הדברים שאנחנו צריכים לשפר", אמר. לדבריו, ההפסד עשוי דווקא לסייע לנבחרת לקראת המשך הדרך: "מכיוון שאנחנו עדיין לא בשלבי הנוקאאוט, אנחנו יכולים ללמוד מזה ולשאוף להציג יכולת טובה יותר במרץ".

"חבל שאנחנו צריכים לחכות עד מרץ כדי לשחק שוב". דה לה פואנטה ( צילום: AP Photo/Francisco Seco )

הבלם איימריק לאפורט הוסיף: "זה רגע שבו אנחנו צריכים להיות מעט ביקורתיים כלפי עצמנו. אחרי כל כך הרבה משחקים ללא הפסד, צריך להתחיל מחדש. אני מעדיף להסתכל על עצמנו במקום לדבר על אנגליה. לאורך הרצף שלנו שיחקנו בסגנון שלקח יותר סיכונים עם הכדור. זה עבד לנו, אבל אני לא חושב שעשינו מספיק מהדברים האלה הערב. זה לא סוף העולם מבחינה ספורטיבית. העפלנו לשלב הבא, ואנחנו פשוט צריכים להתחיל מחדש".

גם ימאל התייחס בסיום להפסד: "קיבלנו שיעור חשוב מאוד. בספרד אנחנו רגילים לשחק כדורגל שמבוסס על טכניקה, החזקת כדור ואינטליגנציה טקטית. אבל לשחקנים האנגלים יש משהו אחר להביא - הם פיזיים מאוד, אגרסיביים, תחרותיים ומוכנים להילחם על כל כדור". לפעמים בליגה הספרדית יש לך יותר זמן עם הכדור. מול אנגליה בקושי יש לך שנייה לחשוב".