מייקל קאריק עוד לא הספיק לעכל את השיחה שבה הובהר לו כי עתידו במנצ'סטר יונייטד עומד בפני הכרעה, וכבר מאחורי הקלעים נסגרה למעשה זהות המחליף שלו. בעוד ראשי המועדון הבהירו למאמן האנגלי כי הם שוקלים את המשך דרכו, הם כבר קידמו את המגעים עם מאוריסיו פוצ'טינו, שהגיע לסיכום עקרוני על הצטרפותו לשדים האדומים. כך, בתוך ימים ספורים, הפך קאריק ממי שקיבל הזדמנות להוביל את הקבוצה לטווח ארוך למאמן הבא שמפנה את מקומו – וביונייטד כבר נערכים לעידן החדש.

כעת חושפים ב-BBC את מאחורי הקלעים שקדמו לזעזוע הצפוי באולד טראפורד. לפי הפרסום, סוכנו של קאריק קיבל כבר ביום שני שיחת טלפון ממנכ"ל המועדון, עומר ברדה, ובה עודכן כי הוא ומנהל הכדורגל ג'ייסון ווילקוקס מתכוונים להגיע למונאקו לפגישה מתוכננת עם הבעלים המשותף סר ג'ים רטקליף. על הפרק: עתידו של המאמן בן ה-45.

גלריה סוף ידוע מראש? קאריק ( צילום: Carl Recine/Getty Images )

לפי גורמים המעורים בפרטים, יום לאחר מכן התקיימה שיחה דומה בין ווילקוקס לקאריק עצמו. בשתי השיחות הובהר כי תתקבל המלצה בנוגע להמשך דרכו של המאמן במועדון. עם זאת, לא ברור אם קאריק וסביבתו הבינו כבר באותו שלב שההמלצה הצפויה תהיה לסיים את תפקידו. כך או אחרת, ההחלטה כבר התקרבה, ובמקביל החלו ביונייטד לקדם את המהלך הבא שלהם.

במועדון אף מודעים לכך שחלק מההתנהלות שהובילה לפיטורים, שהוכרזו היום רשמית, התנהלה באופן פומבי מדי. עם זאת, במועדון בסדר הגודל של מנצ'סטר יונייטד קשה מאוד לשמור על מהלכים כאלה בסוד, ובקרב ההנהלה קיימת תחושה כי נעשה מאמץ לנהוג בקאריק בשקיפות ככל האפשר.

שלושת המשחקים שלא הספיקו להציל את המצב

נקודת המפנה מבחינת הנהלת יונייטד הגיעה לאחר שתי תבוסות כואבות לקומו ולבורנמות'. בעקבותיהן הוחלט להעניק חשיבות מיוחדת לשלושת המשחקים הבאים, מול צ'לסי, רומא ואסטון וילה. קאריק ידע היטב שהיכולת והתוצאות במפגשים הללו עשויות להכריע את עתידו, והמסר מההנהלה היה ברור: הקבוצה חייבת להציג שיפור משמעותי.

יגיע רק ארבעה ימים לפני המשחק מול ליברפול. פוצ'טינו ( צילום: REUTERS/Lisi Niesner )

אלא שבסופו של דבר, גם ניצחון אחד (בליגת האלופות, מפיגור 2:0 ל-2:3 על האיטלקים), תיקו והפסד לא הספיקו. בהנהלת המועדון סברו כי בשלושת המשחקים לא נרשמה התקדמות מספקת, "בעיקר בכל הנוגע למבנה הקבוצתי ולארגון המשחק" והמקום ה018 בטבלה (מתחת לקו האדום) היו כבר הקש ששבר את גב הגמל. הנתון שהדאיג במיוחד את מקבלי ההחלטות היה שמונה שערים שספגה הקבוצה באותה תקופה. מבחינתם, לא מדובר היה רק בתוצאות מאכזבות, אלא גם בסימנים לכך שהבעיות המקצועיות נותרו בעינן.

התחושה במועדון הייתה שקאריק לא הצליח לייצר שינוי משמעותי בפרק הזמן שניתן לו. למרות הניסיון להעניק לו הזדמנות נוספת, ההנהלה הגיעה למסקנה כי נדרש שינוי על הקווים, וכי אין טעם להמשיך בתהליך בתקווה שהמצב ישתפר מעצמו.

בזמן שקאריק עדיין ניסה להציל את משרתו, במנצ'סטר יונייטד כבר בדקו ברצינות את האפשרות להנחית את מאוריסיו פוצ'טינו. המאמן הארגנטינאי, שמדריך כיום את נבחרת ארה"ב, הפך למועמד המוביל להחליפו, ובמועדון אף ידעו כי בחוזהו קיים סעיף שחרור בגובה 10 מיליון דולר, שהם כ-7 מיליון ליש"ט.

יונייטד מתחת לקו האדום. פרננדש והחברים ( צילום: Alex Livesey/Getty Images )

לפי הדיווח, אחד הגורמים המעורבים במגעים אף ציין כי המידע על סעיף השחרור הגיע לאנשי יונייטד מנציגיו של פוצ'טינו עצמו. ביום רביעי פנה ברדה להתאחדות הכדורגל האמריקאית כדי לאשר את קיומו של הסעיף ולהבהיר את כוונת המועדון להפעילו.

בצד האמריקאי לא הופתעו מההתפתחויות. פוצ'טינו היה גלוי מול המעסיקים שלו בנוגע לשיחות עם מנצ'סטר יונייטד, ובעיקר בנוגע לרצונו לשוב לאמן בפרמייר-ליג. מבחינת המאמן בן ה-54, האפשרות לעמוד על הקווים באחד המועדונים הגדולים בעולם הייתה הזדמנות שקשה להתעלם ממנה.

לא הצליח לעשות את השינוי. קאריק ( צילום: Michael Steele/Getty Images )

עם זאת, ביונייטד מבינים כי לא יוכלו לקבל את המאמן באופן מיידי. נבחרת ארה"ב אמורה לקיים שני משחקים מול האיטי, כשהמפגש השני מתוכנן ל-18 בנובמבר. במועדון מכבדים את התחייבויותיו של פוצ'טינו לנבחרת ולא מתכוונים להפריע להכנותיה.