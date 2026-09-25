האכזבה במונדיאל כבר מאחוריה, אבל נבחרת ברזיל שוב לא הרשימה. הסלסאו הציגו היום (שישי) יכולת חלשה וסיימו רק ב-1:1 באוסטרליה, במשחק ידידות שנערך באצטדיון קווינסלנד קאנטרי בנק בטאונסוויל.

האכזבה במונדיאל כבר מאחוריה, אבל נבחרת ברזיל שוב לא הרשימה. הסלסאו הציגו היום (שישי) יכולת חלשה וסיימו רק ב-1:1 באוסטרליה, במשחק ידידות שנערך באצטדיון קווינסלנד קאנטרי בנק בטאונסוויל.

האכזבה במונדיאל כבר מאחוריה, אבל נבחרת ברזיל שוב לא הרשימה. הסלסאו הציגו היום (שישי) יכולת חלשה וסיימו רק ב-1:1 באוסטרליה, במשחק ידידות שנערך באצטדיון קווינסלנד קאנטרי בנק בטאונסוויל.

אוסטרליה עלתה ליתרון בדקה ה-68, כאשר נסטרוי איראנקונדה סובב כדור חופשי נפלא והכניע את הוגו סוזה, שנותר כמעט חסר סיכוי ולא הצליח אפילו לזנק לכדור. ברזיל ניצלה מהפסד רק במהלך האחרון של המשחק: בדקה ה-95 ריאן עלה היטב לכדור קרן ונגח בעוצמה לרשת.

אוסטרליה עלתה ליתרון בדקה ה-68, כאשר נסטרוי איראנקונדה סובב כדור חופשי נפלא והכניע את הוגו סוזה, שנותר כמעט חסר סיכוי ולא הצליח אפילו לזנק לכדור. ברזיל ניצלה מהפסד רק במהלך האחרון של המשחק: בדקה ה-95 ריאן עלה היטב לכדור קרן ונגח בעוצמה לרשת.

אוסטרליה עלתה ליתרון בדקה ה-68, כאשר נסטרוי איראנקונדה סובב כדור חופשי נפלא והכניע את הוגו סוזה, שנותר כמעט חסר סיכוי ולא הצליח אפילו לזנק לכדור. ברזיל ניצלה מהפסד רק במהלך האחרון של המשחק: בדקה ה-95 ריאן עלה היטב לכדור קרן ונגח בעוצמה לרשת.

עוד לפני כן ברזיל חשבה שעלתה ליתרון. אסטבאו כבש בדקה ה-45 לאחר מהלך משותף עם אנדריק, אך לאחר בדיקת VAR השער נפסל. השופט היפני ריו טנימוטו נקרא למסך, זיהה עבירה של ברונו גימראייש על הארי סוטאר במהלך שהוביל לשער, והחליט לבטל אותו.

עוד לפני כן ברזיל חשבה שעלתה ליתרון. אסטבאו כבש בדקה ה-45 לאחר מהלך משותף עם אנדריק, אך לאחר בדיקת VAR השער נפסל. השופט היפני ריו טנימוטו נקרא למסך, זיהה עבירה של ברונו גימראייש על הארי סוטאר במהלך שהוביל לשער, והחליט לבטל אותו.

עוד לפני כן ברזיל חשבה שעלתה ליתרון. אסטבאו כבש בדקה ה-45 לאחר מהלך משותף עם אנדריק, אך לאחר בדיקת VAR השער נפסל. השופט היפני ריו טנימוטו נקרא למסך, זיהה עבירה של ברונו גימראייש על הארי סוטאר במהלך שהוביל לשער, והחליט לבטל אותו.