האכזבה במונדיאל כבר מאחוריה, אבל נבחרת ברזיל שוב לא הרשימה. הסלסאו הציגו היום (שישי) יכולת חלשה וסיימו רק ב-1:1 באוסטרליה, במשחק ידידות שנערך באצטדיון קווינסלנד קאנטרי בנק בטאונסוויל.
אוסטרליה עלתה ליתרון בדקה ה-68, כאשר נסטרוי איראנקונדה סובב כדור חופשי נפלא והכניע את הוגו סוזה, שנותר כמעט חסר סיכוי ולא הצליח אפילו לזנק לכדור. ברזיל ניצלה מהפסד רק במהלך האחרון של המשחק: בדקה ה-95 ריאן עלה היטב לכדור קרן ונגח בעוצמה לרשת.
עוד לפני כן ברזיל חשבה שעלתה ליתרון. אסטבאו כבש בדקה ה-45 לאחר מהלך משותף עם אנדריק, אך לאחר בדיקת VAR השער נפסל. השופט היפני ריו טנימוטו נקרא למסך, זיהה עבירה של ברונו גימראייש על הארי סוטאר במהלך שהוביל לשער, והחליט לבטל אותו.
קרלו אנצ'לוטי העניק במשחק מספר הופעות בכורה, בין היתר למגנים מתיאוזיניו ומאורו ז'וניור, אך הנבחרת התקשתה לייצר כדורגל איכותי לאורך דקות רבות.
גם הכוכבים הגדולים לא הצליחו להרשים. ויניסיוס ג'וניור התקשה לייצר השפעה וביצע לא מעט פעולות שלא צלחו, בעוד אנדריק כמעט שלא היה מעורב במשחק. ראפיניה, הכוכב הגדול של ברצלונה ומלך שערי הלה-ליגה, היה מעט טוב יותר, אך גם הוא החמיץ, כולל הזדמנות אדירה בדקה ה-62 שלא מצאה את המסגרת.