"אני מניח שלא אמשיך לשחק אחרי הקיץ. כרגע אני מנסה ליהנות מהזמן שנותר לי", אמר במהלך ביקור במועדון אוהדים של באיירן, לפי דיווח של Sky גרמניה.

"אני מניח שלא אמשיך לשחק אחרי הקיץ. כרגע אני מנסה ליהנות מהזמן שנותר לי", אמר במהלך ביקור במועדון אוהדים של באיירן, לפי דיווח של Sky גרמניה.

"אני מניח שלא אמשיך לשחק אחרי הקיץ. כרגע אני מנסה ליהנות מהזמן שנותר לי", אמר במהלך ביקור במועדון אוהדים של באיירן, לפי דיווח של Sky גרמניה.