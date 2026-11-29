מנואל נוייר מתקרב לסיום אחת הקריירות הגדולות בתולדות הכדורגל. שוער באיירן מינכן, שחגג לאחרונה יום הולדת 40 וחוזהו מסתיים בתום העונה, רמז היום (ראשון) כי בכוונתו לפרוש בקיץ הקרוב.
"אני מניח שלא אמשיך לשחק אחרי הקיץ. כרגע אני מנסה ליהנות מהזמן שנותר לי", אמר במהלך ביקור במועדון אוהדים של באיירן, לפי דיווח של Sky גרמניה.
במועדון כבר נערכים ליום שאחרי השוער הוותיק, כשמי שצפוי לרשת אותו הוא יונאס אורביג, שסומן כיורשו לטווח הארוך. נוייר גם הסביר מדוע החליט לדחות את הפרישה בקיץ שעבר. "הייתי בטוח ב-85 אחוז שאפרוש", הודה, אך הוסיף כי האווירה בבאיירן שכנעה אותו להישאר: "יש לנו קבוצה נהדרת, והאווירה במועדון מעולם לא הייתה טובה יותר. פשוט תענוג להיות כאן".
נוייר הצטרף לבאיירן משאלקה ב-2011, זכה איתה פעמיים בליגת האלופות והפך לאחד השוערים הגדולים בדורו.