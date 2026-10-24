זה עלול היה להצטייר כקלאסיקו לא מאוזן על הנייר אם היה מתקיים בשבוע שעבר – אבל מחזור הצ'מפיונס שינה זאת. ברצלונה עדיין פייבוריטית לנצח את ריאל מדריד הערב (22.00) בקאמפ נואו, בתור מוליכת הטבלה שעומדת על 100 אחוזי הצלחה בתשעה מחזורים, רק שההפסד לפ.ס.ז' לימד את המכונה ההתקפית שיעור בצניעות, מה גם שריאל מתחילה להיראות יותר טוב. הצפי: אחלה משחק שבעולם. אלו שש הדמויות שצריך לדבר עליהן לקראתו.

ז'וזה מוריניו: הוא האדם הטוב ביותר להתחיל איתו את ההכנה לקלאסיקו. אמנם עברו 13 שנה מאז הפעם האחרונה שבה אימן את ריאל במשחק מול בארסה, אבל את הניסיון שצבר במפגשים האלה אי־אפשר להחליף. ביחס לעידן שבו ברצלונה מעמידה קבוצות חזקות מאוד, זה בהחלט מרשים להשיג חמישה ניצחונות ב־17 קלאסיקואים, שניים מהם בקאמפ נואו (מוריניו רשם עוד שישה הפסדים ושש תוצאות תיקו). יותר מכך, בחמשת האחרונים תחתיו ריאל לא הפסידה. צריך לזכור: הפסד יגדיל בשלב מוקדם מאוד של העונה את הפער בין ברצלונה לריאל לתשע נקודות.

גלריה היכולת לשחק בראש של היריבה - קריטית. מוריניו ( צילום: AP Photo/Alberto Saiz )

היכולת של מוריניו לשחק בראש של היריב ולמשוך את האש מכוכביו היא קריטית. הוא כבר פיזר המון ביטחון עצמי אתמול כאשר הצהיר במסיבת העיתונאים לפני המשחק: "ריאל מדריד זוכה בתארים עם מוריניו". נראה שהוא התאקלם טוב מחדש והצליח לחבר אליו את השחקנים. ניהול משחק איכותי ומערך מהיר שינצל את הבעיות בהגנה של ברצלונה יכול לתת לריאל ניצחון משנה תודעה.

לאמין ימאל: עוד דבר שמוריניו אמר הוא שריאל לא תשנה את הזהות והתוכניות שלה בשביל להתמודד עם לאמין ימאל. זו צורה של לוחמה פסיכולוגית שהוא מתמקד בה, אבל אף אחד לא מאמין שהוא לא מכין את הקבוצה שלו למה שיש לימאל להציע. ב־12 הופעות בכל המסגרות העונה, ימאל רשם כבר מספרים מטורפים – 10 שערים ו־10 בישולים, והוא גם עושה את זה בסטייל, ולא באיזה כדור רוחב סתמי או נגיעה מהקו.

לא בטוח שאפשר לעצור אותו. ימאל ( צילום: JOSE JORDAN / AFP )

הוא צריך לפצות את עצמו איכשהו אחרי המונדיאל. זה יישאר תמיד אחד ההישגים הגדולים בקריירה שלו, אולי הגדול ביותר, שחקן הרכב אצל אלופת העולם, אבל הוא הגיע פצוע ואחר כך לא הלהיב ולא ניפח את הסטטיסטיקה, אלא בעיקר עבד מצוין טקטית. עכשיו בארסה נהנית מגרסה מאוד משוחררת שלו, משהו מעט יותר בוגר אחרי כל השטויות של העונה שעברה. גם אם ריאל נערכת כראוי, לא בטוח שאפשר כרגע לעצור אותו לגמרי.

קיליאן אמבאפה: לקראת בחירת שחקן השנה בעולם מחר, הפרשנים מתווכחים למי הוא מגיע יותר – ימאל או הארי קיין. שוער ריאל תיבו קורטואה לא כל כך מבין את הדיון, כי בעיניו כדור הזהב צריך ללכת לידיים אחרות: "לכל מצביע יש סיבות משלו, אבל מבחינה אישית, לא היה בעונה שעברה שחקן טוב יותר מקיליאן אמבאפה. האם אנחנו צריכים לבחור בשחקן שזכה בתארים, או בשחקן שהיה מעל כולם לאורך השנה, גם אם לא זכה בכלום?"

עוד לא הצליח להפוך את ריאל לטובה יותר. אמבאפה ( צילום: AP Photo/Manu Fernandez )

כל כך קל לאמבאפה להבקיע, הוא רואה בדיוק לאן הכדור יילך כדי שהשוער לא יוכל לעשות דבר. אבל הציטוט של קורטואה הוא שורש הבעיה: אמבאפה לא הצליח להפוך את ריאל לטובה יותר, או לשם השוואה, לקחת את צרפת המלהיבה לגמר המונדיאל. הוא לא עובר את הרף הזה, שמעליו נמצאים הסופרסטארים שגם שווים הנפות.

ג'רארד מרטין: לברצלונה היה נוח להשאיל את רונלד אראוחו לליברפול בגלל האמונה שהיא עמוקה מספיק במרכז ההגנה שגידלה. הילד פאו קובארסי הוא המוקד, אבל השנה הבלם בן ה־24 תפס מקום כמעט קבוע לידו בהרכב. קשה לומר שהוא בלם באותה הרמה.

עדיין לא שכנע. מרטין ( צילום: David Ramos/Getty Images )

מרטין הוא לא החוליה החלשה, אבל גם מול פ.ס.ז', לצד הרבה רגעים טובים מול ההתקפה המפחידה של אלופת אירופה, מרטין לא מצא את עצמו באחרים. לליגה, אולי אפילו לקלאסיקו, זה מספיק. אבל הוא עדיין לא שיכנע שמדובר בשחקן הגנה שיכול לרוץ ב־11 הפותחים לאורך זמן ולזכות בליגת האלופות.

יאן דיומנדה: הכל זרם חלק עבור ריאל ביום רביעי, 70 דקות עם 0:2 נוח על לייפציג בליגת האלופות – ועדיין, האוהדים בברנבאו החליטו להמטיר שריקות בוז על ויניסיוס ג'וניור כשהוחלף בדקה ה־70. יותר מכך, המחליף יאן דיומנדה, שמתחיל להראות לאחרונה ניצוצות מרשימים מאוד, כבש את השער האחרון בניצחון 1:4 בבעיטה פנומנלית מהאוויר שגרמה לקהל להתאהב בו.

יש לריאל יהלום. דיומנדה ( צילום: AP Photo/Joan Monfort )