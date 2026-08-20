בדרך להעפלה מפתיעה? גבי קניקובסקי ופרנצווארוש רשמו הערב (חמישי) ניצחון חוץ יוקרתי, 0:1 על טרבזונספור הטורקית בפלייאוף הליגה האירופית. הקשר הישראלי, ששמו נקשר לאחרונה בחזרה אפשרית למכבי תל אביב, פתח על הספסל ונכנס למגרש בדקה ה-61 כדי לעזור לקבוצתו להשלים סנסציה קטנה ולהשיג מקדמה נהדרת לקראת הגומלין בהונגריה.
מנגד, מוחמד סלאח פתח לראשונה בהרכב הקבוצה לאחר שרשם עד כה דקות כמחליף בליגה. הכוכב המצרי קיווה להוביל את מועדונו החדש ליתרון מבטיח, אך לא הצליח להשפיע על המתרחש על הדשא וכעת טרבזונספור נמצאת בסכנה ממשית לנשור לקונפרנס ליג.
במקביל, אוסקר גלוך פתח בהרכב אייאקס ורשם 72 דקות בניצחון 2:4 מול סיון במפגש החוץ מול סיון במסגרת פלייאוף הקונפרנס ליג. מוחמד אבו פאני נעדר מהסגל של הכוכב האדום בלגרד בניצחון 0:3 מול ויקטוריה פלזן בליגה האירופית בשל עונש הרחקה, בעוד סתיו למקין הפצוע לא נכלל בסגל טוונטה בהפסד 1:0 לקרבאח בקונפרנס ליג.