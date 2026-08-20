גבי קניקובסקי ופרנצווארוש רשמו הערב (חמישי) ניצחון חוץ יוקרתי, 0:1 על טרבזונספור הטורקית בפלייאוף הליגה האירופית. הקשר הישראלי, ששמו נקשר לאחרונה בחזרה אפשרית למכבי תל אביב, פתח על הספסל ונכנס למגרש בדקה ה-61 כדי לעזור לקבוצתו להשלים סנסציה קטנה ולהשיג מקדמה נהדרת לקראת הגומלין בהונגריה.

גבי קניקובסקי ופרנצווארוש רשמו הערב (חמישי) ניצחון חוץ יוקרתי, 0:1 על טרבזונספור הטורקית בפלייאוף הליגה האירופית. הקשר הישראלי, ששמו נקשר לאחרונה בחזרה אפשרית למכבי תל אביב, פתח על הספסל ונכנס למגרש בדקה ה-61 כדי לעזור לקבוצתו להשלים סנסציה קטנה ולהשיג מקדמה נהדרת לקראת הגומלין בהונגריה.

בדרך להעפלה מפתיעה? גבי קניקובסקי ופרנצווארוש רשמו הערב (חמישי) ניצחון חוץ יוקרתי, 0:1 על טרבזונספור הטורקית בפלייאוף הליגה האירופית. הקשר הישראלי, ששמו נקשר לאחרונה בחזרה אפשרית למכבי תל אביב, פתח על הספסל ונכנס למגרש בדקה ה-61 כדי לעזור לקבוצתו להשלים סנסציה קטנה ולהשיג מקדמה נהדרת לקראת הגומלין בהונגריה.