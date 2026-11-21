יש ברכות יום הולדת שעדיף אולי לא לפרסם מוקדם מדי. בלקפול מהליגה האנגלית השלישית למדה זאת בדרך המשעשעת ביותר, לאחר שאיחלה למאמנה איאן אוואט יום הולדת שמח ו"יום נפלא" – רק כדי לפטר אותו כעבור שלוש שעות בלבד.

חשבון הרשתות החברתיות הרשמי של המועדון פרסם את ברכת יום ההולדת לרגל יום הולדתו ה-45 של אוואט, עם המסר: "שיהיה לך יום נפלא, בוס!". אלא שהמשך היום התפתח בכיוון מעט פחות חגיגי: המאמן קיבל הודעה על סיום תפקידו, והמועדון נאלץ לחפש מחליף.

דרך מבאסת לחגוג יום הולדת 45. איאן אוואט ( צילום: George Wood/Getty Images )

הפוסט שמברך את אוואט לרגל יום הולדתו:

Happy Birthday to our Head Coach, Ian Evatt. 🎂 Have a great day, Gaffer! 🍊 #UTMP | @Beaverbrooks https://t.co/yp8FOTiBkC — Blackpool FC (@BlackpoolFC) November 19, 2026

הפוסט שמבשר על פיטוריו, שעות ספורות לאחר מכן:

Blackpool Football Club can announce that Ian Evatt has departed his role as Head Coach after 12 months in charge. 🔗 https://t.co/9nrANu6njB https://t.co/Cldh9oMmRc — Blackpool FC (@BlackpoolFC) November 19, 2026

אוואט, שהגיע לבלקפול באוקטובר שעבר, סיים קדנציה של קצת יותר משנה על הקווים. משחקו האחרון היה ההפסד 1:0 בחוץ לווימבלדון בשבת, במשחק שבו סבלה הקבוצה ממכת מחלות שהותירה את הסגל מדולדל. התוצאה הותירה את בלקפול נקודה מעל הקו האדום בליגה השלישית, לאחר רצף תוצאות מאכזב של ניצחון אחד בלבד ושישה הפסדים בעשרת משחקי הליגה האחרונים.

המאמן האנגלי, שהגיע למועדון לאחר שעזב את בולטון בינואר 2025, היה חתום על חוזה עד יוני 2028. כעת, בבלקפול יצטרכו למצוא את המאמן התשיעי שלהם בתוך שמונה שנים – נתון שממחיש כי ברכות יום ההולדת הן אולי החלק היציב ביותר במועדון בתקופה האחרונה.