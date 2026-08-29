צפו בתקציר: שלושער משוגע לזאבירי ( באדיבות ONE )

יאסיר זאבירִי פתח את הקדנציה שלו בליגה הספרדית בצורה שקשה לחלום עליה. החלוץ המרוקאי בן ה-21 כבש שלושער תוך 21 דקות והוביל את ראסינג סנטאנדר לניצחון 2:3 על אלצ'ה - הראשון של הקבוצה מאז חזרה לליגה הבכירה.

זאבירִי, שהגיע לסנטאנדר בהשאלה הפך לגיבור של אל סרדינרו. השער הראשון הגיע בדקה ה-15, לאחר טעות קשה של שוער אלצ'ה דיטורו. זאבירִי היה במקום כדי לנצל את איבוד הכדור ולשלוח אותו לרשת. שש דקות בלבד לאחר מכן הוא הכפיל את היתרון, הפעם בבעיטה מצוינת שלא הותירה לשוער הארגנטינאי סיכוי. בדקה ה-36 הגיע השלישי - בבעיטה חדה פנימה.

גלריה בכורה חלומית. זאבירי ( צילום: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images )

השלושער של זאבירִי הכניס אותו מיד לספרי ההיסטוריה של הכדורגל האפריקאי. הוא הפך לשחקן המרוקאי הרביעי במאה הנוכחית שכובש שלושער בליגה הספרדית, אחרי יוסף א-נסירי, יוסף אל-ערבי ומוניר אל-חמדאווי.

בנוסף, זאבירִי הוא השחקן האפריקאי השני במאה הנוכחית שהשלים שלושער במהירות כזו בלה-ליגה. הוא עשה זאת בתוך 21 דקות, כשרק סמואל אטו מקדים אותו. החלוץ הקמרוני כבש שלוש פעמים בתוך 19 דקות במדי ברצלונה מול אלמריה ב-2008.

השחקן האפריקאי השני במאה הנוכחית שהשלים שלושער במהירות כזו בלה-ליגה. זאבירי ( צילום: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images )

אבל השיאים לא מסתיימים כאן. זאבירִי הפך גם לשחקן הראשון של ראסינג סנטאנדר שכובש שלושער במשחק ליגה באצטדיון אל סרדינרו מאז חאבי גררו עשה זאת מול מורסיה ב-2004.

ההופעה של זאבירִי אינה מגיעה משום מקום. לחלוץ הצעיר יש רקורד מרשים בנבחרות הצעירות של מרוקו, והוא היה אחד הגיבורים של הזכייה במונדיאל עד גיל 20, לאחר שכבש צמד ב-0:2 בגמר מול ארגנטינה.