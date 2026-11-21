ניו אינגלנד רבולושן, עיליי פיינגולד ודור תורג'מן פתחו ברגל ימין את פלייאוף ה-MLS, עם ניצחון 0:2 על פילדלפיה יוניון במשחק מספר 1 בסדרת הסיבוב הראשון (הטוב מ-3). פיינגולד השלים 90 דקות מלאות ואילו החלוץ הוחלף בדקה ה-86.

ניו אינגלנד רבולושן, עיליי פיינגולד ודור תורג'מן פתחו ברגל ימין את פלייאוף ה-MLS, עם ניצחון 0:2 על פילדלפיה יוניון במשחק מספר 1 בסדרת הסיבוב הראשון (הטוב מ-3). פיינגולד השלים 90 דקות מלאות ואילו החלוץ הוחלף בדקה ה-86.

ניו אינגלנד רבולושן, עיליי פיינגולד ודור תורג'מן פתחו ברגל ימין את פלייאוף ה-MLS, עם ניצחון 0:2 על פילדלפיה יוניון במשחק מספר 1 בסדרת הסיבוב הראשון (הטוב מ-3). פיינגולד השלים 90 דקות מלאות ואילו החלוץ הוחלף בדקה ה-86.