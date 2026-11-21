ניו אינגלנד רבולושן, עיליי פיינגולד ודור תורג'מן פתחו ברגל ימין את פלייאוף ה-MLS, עם ניצחון 0:2 על פילדלפיה יוניון במשחק מספר 1 בסדרת הסיבוב הראשון (הטוב מ-3). פיינגולד השלים 90 דקות מלאות ואילו החלוץ הוחלף בדקה ה-86.
את העונה הסדירה סיימה ניו אינגלנד במקום השלישי במזרח עם 16 ניצחונות, 12 תוצאות תיקו, שישה הפסדים (58 נקודות) והפרש שערים מרשים (59:80). פילדלפיה סיימה שישית (50 נקודות).
המארחת כבשה את השער הראשון במשחק כבר בדקה העשירית, לאחר שניית'ן אריאל כבש שער עצמי אומלל, בעקבות בעיטה נהדרת של פייטון מילר. בדקה ה-73 מילר סגר את הסיפור עם בעיטת יעף נהדרת אחרי בישול של המחליף ג'ק הריסון.
הניצחון הערב היה השלישי ברציפות של ניו אינגלנד על פילדלפיה. משחק מספר 2 יתקיים בעוד שבוע בדיוק בפילדלפיה (23:30).