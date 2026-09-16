התבוסה הכואבת אתמול (שלישי) של אל-נאסר 4:0 מול אל-עין מאיחוד האמירויות בליגת האלופות של אסיה לא עברה בשקט. אוהדי הקבוצה הסעודית הביעו זעם גדול לאחר ההופעה המאכזבת, וחלקם הפנו את האצבע המאשימה גם לעבר הכוכבים הגדולים וגם אל המאמן אנג' פוסטקוגלו. אפילו כריסטיאנו רונאלדו לא ניצל מהביקורת, כאשר אוהדים הגדירו את ההופעה שלו כ"פתטית".

עבור אל-נאסר מדובר לא רק בהפסד ראשון בקמפיין ליגת האלופות העונה, אלא בהפסד הגבוה ביותר של המועדון בכל הזמנים. הביקורת החריפה ביותר הופנתה לעבר פוסטקוגלו. האוהדים טענו כי המאמן האוסטרלי לא הצליח לספק פתרונות במהלך המשחק וכי התנהלותו נראתה רגועה מדי ביחס למצב שאליו נקלעה הקבוצה. ברשת אף נכתב כי "התגובה הקרה של אנג' מראה שהוא לא המאמן הנכון לאל-נאסר", ובמקביל החלו להישמע קריאות לפיטוריו.

גלריה משחק חלש. רונאלדו ( צילום: Fadel SENNA / AFP )

אלא שפוסטקוגלו לא היה מוכן לקבל את הביקורת שהופנתה דווקא כלפי הכוכב הפורטוגלי. במסיבת העיתונאים שלאחר המשחק התפתח עימות בינו לבין עיתונאי, שהעלה את הטענה כי אוהדי הקבוצה מרגישים שאל-נאסר נראית טוב יותר ללא הסופרסטאר בן ה-41 וכי הנוכחות שלו אינה תורמת לקבוצה.

"כריסטיאנו כבר כבש שלושה שערים, למרות שהייתה לו הכנה לא אופטימלית", השיב פוסטקוגלו. "זה לא קשור לשחקנים. השחקנים נותנים הכול. הם שחקנים ברמה גבוהה ויש להם אופי נהדר".

אל-נאסר פתחה את העונה האירופית בצורה רעה. רונאלדו ( צילום: Fadel SENNA / AFP )

העיתונאי המשיך וטען כי רונאלדו לא עשה דבר בשלושת המשחקים האחרונים. המאמן האוסטרלי לא נשאר חייב: "כלום? יש לו שלושה שערים בכמה משחקים? ברור שאתה לא צופה במשחקים שלנו או רואה את המשחק כפי שאני רואה אותו".

פוסטקוגלו אף ביקש מהעיתונאי להיזהר בביקורת כלפי רונאלדו. "אתה לא צריך להגיד דבר כזה על מישהו שעדיין מהווה דוגמה לכולם", אמר. "אתה צריך להיזהר כשאתה אומר דברים כאלה על אנשים שבנו קריירה באמצעות כל ההקרבות שעשו כדי להמשיך לשחק. אתה יכול לבקר אותי, אבל לא את השחקנים".

نفس اشوف وجيه الي كانت تمدح وتثني على البقرة الغير حلوب انج بوستيكوجلو

ترا باقي باقي النتائج الكبيرة على النصر ما انتهت

فالدوري وفي الكاس وفي السوبر والنخبة

المتاملون بعودة النصر

گمن ينتظر الارض ان تمطر للسماء..#الهلال_الغرافة#النصر_العين — الدونا جودي🐎 CR7 (@Jody81792684) September 15, 2026

לצד ההגנה על שחקניו, פוסטקוגלו לקח אחריות מלאה על התבוסה. "השחקנים נתנו את כל מה שהיה להם, ואני לא מטיל עליהם שום אחריות. האחריות היא שלי", אמר המאמן. "אל-נאסר כולה הייתה גרועה".