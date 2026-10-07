נבחרת ספרד המשיכה אמש (שלישי) את הרצף המטורף שלה עם ניצחון 11 ברציפות ו-42 משחקים ללא הפסד אחרי ה-1:2 על קרואטיה, בחוץ, במסגרת המחזור הרביעי בליגת האומות.
הקבוצה של סלאבן ביליץ' קיוותה להתאושש אחרי ה-7:0 הצורב מול אנגליה, אבל אחרי שכבר הוליכה 0:1 משער של איבן פרישיץ' בדקה ה-17, היא שוב נכנעה. מיקל מרינו (61) איזן ובדקה ה-79 פרישיץ' הורחק בצהוב שני גבול ובעיקר מיותר, אותו ניצלו הספרדים למהפך דרמטי משער שני של מרינו (89).
בקרואטיה לא עברו לסדר היום על האדום שספג פרישיץ', והאשימו את מארק קוקורייה בתגובה מוגזמת שגובלת בחוסר ספורטיביות, כשהמגן אף דחק בשופט להעניק לקרואטי כרטיס צהוב שני. "אני חושב שזו החלטה ברורה. היה מגע, זה צהוב שני ואין על מה להתווכח", אמר קוקורייה לאחר המשחק שהתקיים בספליט.
אלא שבעקבות מה שכינו בקרואטיה, "פרובוקציה", הפך קוקורייה למטרה ביציעים. בכל פעם שקיבל את הכדור, האוהדים המקומיים שרקו בוז. גם מאמן קרואטיה סלאבן ביליץ', תקף: "מי לא כועס על קוקורייה אם הוא לא בקבוצה שלו? הוא שחקן גדול ואני מעריץ אותו, אבל ברור שהוא מייצר פרובוקציות. הוא מגן על הקבוצה שלו בכל הכוח. הוא נופל בקלות מדי כדי להשפיע על השופטים".
לוקה מודריץ' היה בוטה יותר: "אם פרישיץ' לא היה מורחק לא היינו מפסידים. עדיף שאני לא אגיד מה אמרתי לקוקורייה". הפרשן הגרמני יאן פלאטה הוסיף: "זו התנהגות בלתי מתקבלת על הדעת".