הקבוצה של סלאבן ביליץ' קיוותה להתאושש אחרי ה-7:0 הצורב מול אנגליה, אבל אחרי שכבר הוליכה 0:1 משער של איבן פרישיץ' בדקה ה-17, היא שוב נכנעה. מיקל מרינו (61) איזן ובדקה ה-79 פרישיץ' הורחק בצהוב שני גבול ובעיקר מיותר, אותו ניצלו הספרדים למהפך דרמטי משער שני של מרינו (89).

הקבוצה של סלאבן ביליץ' קיוותה להתאושש אחרי ה-7:0 הצורב מול אנגליה, אבל אחרי שכבר הוליכה 0:1 משער של איבן פרישיץ' בדקה ה-17, היא שוב נכנעה. מיקל מרינו (61) איזן ובדקה ה-79 פרישיץ' הורחק בצהוב שני גבול ובעיקר מיותר, אותו ניצלו הספרדים למהפך דרמטי משער שני של מרינו (89).

הקבוצה של סלאבן ביליץ' קיוותה להתאושש אחרי ה-7:0 הצורב מול אנגליה, אבל אחרי שכבר הוליכה 0:1 משער של איבן פרישיץ' בדקה ה-17, היא שוב נכנעה. מיקל מרינו (61) איזן ובדקה ה-79 פרישיץ' הורחק בצהוב שני גבול ובעיקר מיותר, אותו ניצלו הספרדים למהפך דרמטי משער שני של מרינו (89).

בקרואטיה לא עברו לסדר היום על האדום שספג פרישיץ', והאשימו את מארק קוקורייה בתגובה מוגזמת שגובלת בחוסר ספורטיביות, כשהמגן אף דחק בשופט להעניק לקרואטי כרטיס צהוב שני. "אני חושב שזו החלטה ברורה. היה מגע, זה צהוב שני ואין על מה להתווכח", אמר קוקורייה לאחר המשחק שהתקיים בספליט.

בקרואטיה לא עברו לסדר היום על האדום שספג פרישיץ', והאשימו את מארק קוקורייה בתגובה מוגזמת שגובלת בחוסר ספורטיביות, כשהמגן אף דחק בשופט להעניק לקרואטי כרטיס צהוב שני. "אני חושב שזו החלטה ברורה. היה מגע, זה צהוב שני ואין על מה להתווכח", אמר קוקורייה לאחר המשחק שהתקיים בספליט.

בקרואטיה לא עברו לסדר היום על האדום שספג פרישיץ', והאשימו את מארק קוקורייה בתגובה מוגזמת שגובלת בחוסר ספורטיביות, כשהמגן אף דחק בשופט להעניק לקרואטי כרטיס צהוב שני. "אני חושב שזו החלטה ברורה. היה מגע, זה צהוב שני ואין על מה להתווכח", אמר קוקורייה לאחר המשחק שהתקיים בספליט.