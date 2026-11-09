צריך להסתכל על טבלת הפרמייר־ליג אחרי עשרה מחזורים, לשפשף את העיניים, ולקרוא אותה שוב: במקום השני, בין האלופה ארסנל למיליארדרית הרמאית מנצ'סטר סיטי, ניצבת ברייטון. היא לא רק נאבקת על מקום בליגת האלופות, אלא במידה מסוימת נראית אפילו כמו מועמדת לתואר – אחרי הכל, היא כבר ניצחה העונה את שתיהן. נמוך יותר אפשר למצוא את ליברפול וצ'לסי, שתי קבוצות שמבחינה כלכלית וסגל שחקנים בכלל לא נמצאות בליגה של ברייטון. כדי לראות את מנצ'סטר יונייטד, צריך טלסקופ של נאס"א.

את ההצלחה של ברייטון, בהנהגתו של פביאן הירצלר הגרמני, המנג'ר הצעיר בתולדות הליגה (33), היה אפשר לחזות כבר במשחקי טרום העונה. הקבוצה ניצחה את שטרסבורג ובולוניה והביסה את רומא, המשיכה בחגיגה על טרומסו הנורווגית בפלייאוף הקונפרנס ליג, ובין לבין השחילה רביעייה לאסטון וילה, ואז רביעיות וחמישיות, ניצחון על מנצ'סטר יונייטד, 0:3 מדהים על ארסנל, והפסד דחוק (4:3) לצ'לסי. כעת, אחרי הניצחון 0:2 על ברנטפורד, ברייטון יוצאת לפגרה מהמקום השני. היא כבר לא אפיזודה חולפת, ברייטון מאיימת להיות לסטר 2.0.

שחקני ברייטון ( צילום: Reuters/Matthew Childs )

לחטוף, לרוץ, לכבוש

כן, היה רגע שבו נדמה שברייטון חוזרת לגודל טבעי: השחפים מהחוף הדרומי של הממלכה ספגו הפסד 2:0 לליברפול, ושלושה ימים לאחר מכן נכנעו בחוץ בפנדלים למנצ'סטר סיטי בגביע הליגה, אחרי 2:2 בזמן החוקי, במשחק שבו הובילו פעמיים. אבל מה שקרה אחר כך החזיר בגדול את המומנטום: שלושה ימים לאחר ההפסד הזה, ברייטון נסעה שוב לאיתיחאד. הכתובת כבר הייתה על הקיר: "משבר" או אולי "חוזרים למציאות". רק שמעולם לא נולדה הסינדרלה שלא תעשה הכל כדי לא לתת לשעון להגיע לחצות.

"ההצלחה שלנו הייתה הבעיה שלנו", אמר הירצלר כשהוא מתייחס לנאיביות של שחקניו. "כשאתה מצליח אתה מתחיל לחשוב כמו פייבוריט, ואתה מתחיל לשחק ולהתנהג כמו פייבוריט". הירצלר, שבשנה שעברה ביקר בחריפות את מנג'ר ארסנל, מיקל ארטטה, על סגנון ושיטת המשחק הציניים שלו, התכוון לכך שברייטון אינה טובה ומוכשרת מספיק כדי לנצח קבוצות עילית דרך שליטה בכדור, כמו בהפסדים נגד צ'לסי וליברפול, אלא צריכה להתעלות במשחק ההגנה שלה. "אנחנו רוצים להראות חוזק מנטלי, הרכב מלוכד, שההגנה תנצח לנו במשחק", אמר הירצלר לפני המפגש, "הגנות מנצחות משחקים מהסוג הזה".

ברייטון נענתה. השחקנים הטובים על המגרש היו הבלם הקרואטי בן ה־19 לוקה וושקוביץ', שהגיע הקיץ מטוטנהאם תמורת 50 מיליון ליש"ט, והשוער ההולנדי ברט ורברוחן. שניהם עזרו לעצור את ההתקפה האימתנית של סיטי, בפעם הראשונה באיתיחאד מאז אוגוסט 2025. זו הייתה הפעם השישית בתשעה משחקים שבה ברייטון מצליחה לשמור על רשת נקייה, יותר מכל קבוצה אחרת בפרמייר־ליג.

גם שער הניצחון (0:1) של יאסין אייארי היה גול ברייטוני טיפוסי: ברייטון השתלטה על הכדור וכבשה תוך עשר שניות. אף קבוצה בליגה לא מגיעה למצבי הבקעה ובעיטות לשער לאחר שהיריבה מאבדת את הכדור באותם אחוזים שברייטון עושה זאת. הגול של אייארי הדגיש עוד נקודת חוזק: מדובר בסגל מלוכד, מאוזן ומאוחד. מלך השערים של הקבוצה, שכבשה עד עכשיו 24 שערים בליגה, הוא פסקל גרוס, הקשר הגרמני בן ה־35 שחזר לקבוצה בינואר, עם שלושה כיבושים. שאר 21 השערים נכבשו על ידי 11 שחקנים שונים, מ־11 מדינות שונות.

הנקמה בפאלאס

מדובר בתפנית מטורפת עבור מועדון שלפני שלושה עשורים נחלץ בשנייה האחרונה מירידה מהליגה הרביעית, ונעדר מהליגה הבכירה במשך 34 שנים עד שחזר אליה ב־2017. חלק מההצלחה והיציבות היחסית של המועדון מיוחס לטוני בלום, איש העסקים היהודי־בריטי שרכש 75 אחוז ממניות הקבוצה ב־2009, הפך ליו"ר המועדון והעביר את הקבוצה לאצטדיון חדש וגדול יותר שמתאים לקבוצה שרואה את הפרמייר־ליג כמקום משכנה הקבוע.

אם לאחר חזרתה לליגה (בעזרת הישראלים תומר חמד ובירם כיאל) ברייטון הייתה עסוקה בעיקר בהישרדות, הרי שבשנים האחרונות, למרות עזיבות של מאמן ושחקנים לקבוצות בכירות ועשירות יותר, ברייטון הצליחה לייצב את מקומה, קצת מתחת לגדולות באמת, מקום שגם איפשר לה גיחה למפעלים האירופיים.

כמובן שאף אחד מההישגים הללו לא משתווה לניצחון הראשון של הקבוצה תחת הירצלר נגד היריבה המושבעת קריסטל פאלאס, ועוד איזה ניצחון: 0:5 ביתי ב־18 באוקטובר, כולל שער של דייגו גומס מעבר לקו מחצית המגרש. אחרי רצף הכשלונות מול פאלאס השנואה, האוהדים, שאחרי ההפסד לאותה יריבה בפברואר דרשו את פיטוריו של הירצלר, היו צריכים השפלה - והשחקנים סיפקו את הסחורה. "לאו מסי תמיד אמר לי לשחק קדימה ולא לפחד מכלום", הסביר גומס, ששיחק במשך שנה וחצי לצידו של מסי במיאמי.





מועדון סטארט־אפ

הירצלר הוא אחד מסיפורי האימון היותר מדהימים בעולם כרגע. עד לפני שש שנים הוא היה מאמן בליגה המחוזית של בוואריה. הירצלר מתאים לבלום: הוא צנוע (מגיע למתקן האימונים על אופניים), יסודי, עובד קשה, וסומך בעיקר על מספרים ונתונים כדי לבנות את הקבוצה דרך סקאוטינג ולהכין אותה למשחקים על ידי ניתוח היריבה. בלום הוא מתמטיקאי גאון שצבר את המיליארדים שלו, בין היתר, במשחקי פוקר. בלום ראיין את הירצלר באופן אישי והחליט, למרות שהניסיון של הגרמני היה רק טיפוס לבונדסליגה עם סנט־פאולי, ש"המספרים מספקים את הסחורה שהירצלר חייב להיות הבחור שלי, אבל בראיון הבנתי שהאופי שלו חייב אותי לתת לו את התפקיד".

הירצלר, שהגיע ממועדון שדומה לעסק משפחתי שמאלני ומרדני, נאלץ להתאים את עצמו לברייטון, מועדון שהוא סוג של סטארט־אפ בהתהוות ומודל של יעילות. הוא אימץ את ההתחייבות וההסתמכות על סטטיסטיקה ונתונים, אבל בנה תלכיד קבוצתי שבנוי מ"טיפוסים" עם היררכיה ברורה. העונה הזו היא ניסיון מעניין של שילוב בין שיטות מודרניות למסורתיות.

רוברטו דה זרבי, שאימן בברייטון לפני הירצלר, עזב בעיקר על רקע חילוקי דעות עם הבעלים לגבי כמה הוא צריך להישען על נתונים סטטיסטיים. הירצלר קיבל את הבקשה של בלום, אבל הצליח לשכנע אותו לתת לו לשלב בתוך הנתונים גם את תחושות הבטן שלו. "כדורגל הוא משחק של בני אדם", אמר הירצלר, "אתה עובד עם בני אדם ולא עם מספרים, ואתה חייב להכיר בסופו של דבר מי זה הבן אדם שאתה עובד איתו, לא השחקן".



