אחרי שהפך לישראלי הראשון אי פעם שנכלל בסגל ברצלונה הבוגרת במשחק רשמי, אוריין גורן יעשה זאת שוב, כשיתלבש למפגש של הקטלאנים עם אסטון וילה במסגרת המחזור הרביעי בליגת האלופות. ילד הפלא הישראלי בן ה-17 היה בין 18 השחקנים שנרשמו למפגש עם ריאל מדריד בליגה הספרדית לפני תשעה ימים (1:2 לבלאנקוס), וכעת, כאמור, הוא יחל את המשחק על הספסל פעם נוספת בקבוצה הבכירה.