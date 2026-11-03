אחרי שהפך לישראלי הראשון אי פעם שנכלל בסגל ברצלונה הבוגרת במשחק רשמי, אוריין גורן יעשה זאת שוב, כשיתלבש למפגש של הקטלאנים עם אסטון וילה במסגרת המחזור הרביעי בליגת האלופות. ילד הפלא הישראלי בן ה-17 היה בין 18 השחקנים שנרשמו למפגש עם ריאל מדריד בליגה הספרדית לפני תשעה ימים (1:2 לבלאנקוס), וכעת, כאמור, הוא יחל את המשחק על הספסל פעם נוספת בקבוצה הבכירה.
גורן, שהציג יכולת טובה במשחקו האחרון במדי קבוצת המילואים של ברצלונה, התאמן תחת שרביטו של האנזי פליק לצד מספר שחקנים צעירים נוספים, בהם גיים ויקטור, אלכס קמפוס ואיקר רודריגס. בעקבות ריבוי הפציעות בסגל הקטלאנים, המאמן הגרמני ממשיך להיעזר בשחקני קבוצת המילואים, כשהישראלי עשוי לקבל הזדמנות נוספת להיכלל בסגל הבוגר.
ברצלונה מגיעה למפגש עם שש נקודות משלושת משחקיה הראשונים בליגת האלופות, אחרי שני ניצחונות והפסד 4:2 לפריז סן ז'רמן במחזור הקודם. מנגד, אסטון וילה של אונאי אמרי מחזיקה במאזן מושלם של תשע נקודות. אם גורן אכן יקבל דקות משחק, הוא ירשום את הופעתו הרשמית הראשונה במדי הקבוצה הבוגרת.
גורן, יליד סביון, הצטרף לאקדמיה של ברצלונה ב-2023 ממכבי פ"ת, ומאז התקדם במחלקות הנוער של המועדון. בקיץ האחרון השתתף בהכנות של הקבוצה הבוגרת תחת פליק, לפני שחזר לברצלונה אתלטיק, אותה מאמן ז'וליאנו בלטי. העונה הוא משתייך לקבוצת המילואים, וההשתלבות באימוני הבוגרים לקראת אחד המשחקים החשובים ביותר של העונה מעידה על ההערכה שלה הוא זוכה במועדון.