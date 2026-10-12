אוסקר גלוך שוב עומד במוקד הביקורת בהולנד. קנת' פרס, שחקן העבר של איאקס ופרשן מוערך, מתח ביקורת חריפה על הקשר הישראלי ועל מדיניות הרכש של המועדון, אחרי שהקבוצה סיימה ב-1:1 ביתי עם ניימכן והמשיכה להתרחק מהצמרת.

אוסקר גלוך שוב עומד במוקד הביקורת בהולנד. קנת' פרס, שחקן העבר של איאקס ופרשן מוערך, מתח ביקורת חריפה על הקשר הישראלי ועל מדיניות הרכש של המועדון, אחרי שהקבוצה סיימה ב-1:1 ביתי עם ניימכן והמשיכה להתרחק מהצמרת.

אוסקר גלוך שוב עומד במוקד הביקורת בהולנד. קנת' פרס, שחקן העבר של איאקס ופרשן מוערך, מתח ביקורת חריפה על הקשר הישראלי ועל מדיניות הרכש של המועדון, אחרי שהקבוצה סיימה ב-1:1 ביתי עם ניימכן והמשיכה להתרחק מהצמרת.

במהלך התוכנית Dit was het Weekend הוצגו קטעים שבהם גלוך הגיע לכמה מצבי הבקעה, אך לא הצליח לנצל אותם. בדקה ה-60 הוא הוחלף באבדאללה אואזאנה, והביע את אכזבתו כשעשה את דרכו לספסל. מאמן אייאקס, מיצ'ל, הגיב בחריפות לעברו: "אוסקר, שני שערים! יכולת להבקיע שני שערים!".

במהלך התוכנית Dit was het Weekend הוצגו קטעים שבהם גלוך הגיע לכמה מצבי הבקעה, אך לא הצליח לנצל אותם. בדקה ה-60 הוא הוחלף באבדאללה אואזאנה, והביע את אכזבתו כשעשה את דרכו לספסל. מאמן אייאקס, מיצ'ל, הגיב בחריפות לעברו: "אוסקר, שני שערים! יכולת להבקיע שני שערים!".

במהלך התוכנית Dit was het Weekend הוצגו קטעים שבהם גלוך הגיע לכמה מצבי הבקעה, אך לא הצליח לנצל אותם. בדקה ה-60 הוא הוחלף באבדאללה אואזאנה, והביע את אכזבתו כשעשה את דרכו לספסל. מאמן אייאקס, מיצ'ל, הגיב בחריפות לעברו: "אוסקר, שני שערים! יכולת להבקיע שני שערים!".