אוסקר גלוך שוב עומד במוקד הביקורת בהולנד. קנת' פרס, שחקן העבר של איאקס ופרשן מוערך, מתח ביקורת חריפה על הקשר הישראלי ועל מדיניות הרכש של המועדון, אחרי שהקבוצה סיימה ב-1:1 ביתי עם ניימכן והמשיכה להתרחק מהצמרת.
במהלך התוכנית Dit was het Weekend הוצגו קטעים שבהם גלוך הגיע לכמה מצבי הבקעה, אך לא הצליח לנצל אותם. בדקה ה-60 הוא הוחלף באבדאללה אואזאנה, והביע את אכזבתו כשעשה את דרכו לספסל. מאמן אייאקס, מיצ'ל, הגיב בחריפות לעברו: "אוסקר, שני שערים! יכולת להבקיע שני שערים!".
פרס, מצדו, לא הסתפק בביקורת על ההחמצות והטיל ספק בהתאמתו של גלוך לאיאקס. "זה משעשע לראות את כל המהומה הזאת, את כל ההתעסקות סביבו. אבל בסופו של דבר לא יוצא מזה כלום. הבעיטות שלו הן כמו של ילד", אמר פרס, ששיחק בעבר באיאקס, באלקמאר, בפ.ס.וו איינדהובן ובטוונטה.
בהמשך הפנה פרס את חיציו גם להחלטה להחתים את הישראלי: "שילמו עליו 11 או 12 מיליון אירו. אולי אפילו יותר. איך הגעתם למסקנה שזה רעיון טוב?" הוא תהה, לפני שהרחיב את הביקורת גם לרכש נוסף של המועדון.
"כשאתה רואה לאן הכדורגל הולך מבחינת פיזיות ומהירות, איך אפשר להגיע למסקנה שצריך להביא את גלוך ואת מרקוס לאונרדו ב-20 מיליון אירו? איך בכלל חושבים על דבר כזה?", הוסיף פרס.