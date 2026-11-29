צפו בתקציר: אלאבס מדהימה את ריאל מדריד עם 1:2 ( ONE )

ריאל מדריד ספגה אתמול (שבת) הפסד בית ראשון העונה, 2:1 לאלאבס, ונעצרה אחרי עשרה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. בדקה ה-60, בפיגור משער של טוני מרטינס, ז'וזה מוריניו הכניס את קרלוס אספי במקום ארדה גולר. הטורקי מיהר לרדת בלי ללחוץ את ידו של מחליפו. בפעם הבאה שוויניסיוס קיבל את הכדור, חלק מהאוהדים בברנבאו שרקו לו בוז.

רק ביום שלישי, באותו אצטדיון, קיליאן אמבאפה סימן לחבריו לבוא לחגוג עם ויניסיוס את השער החמישי בניצחון 1:5 על איינדהובן בליגת האלופות. זה היה השער הראשון של הברזילאי במדי ריאל אחרי 91 ימים. בסיום אמבאפה, שכבש צמד ונבחר למצטיין המשחק, ניגש אליו ונתן לו את הפרס. "אנחנו משפחה", כתב אז ויניסיוס באינסטגרם והודה לחבריו על הדרך שבה חגגו איתו.

גלריה ויניסיוס נגד אלאבס ( צילום: AP Photo/Bernat Armangue )

ברדיו הספרדי "קדנה סר" התקשו להסכים אפילו על השאלה למי כוונו השריקות. "לאוהדי ריאל כבר נמאס מוויניסיוס", אמר העיתונאי מיגל אנחל צ'אסארי, שטען כי כבר חודשים שהברזילאי מתקשה לעבור שחקן באחד על אחד. עיתונאי נוסף, אנטוניו רומרו הזכיר שגם אמבאפה ספג שריקות. לדבריו, האוהדים כעסו על החילוף ולא העזו לשרוק בוז למוריניו עצמו.

מוריניו הסביר במסיבת העיתונאים שרצה את אספי ברחבה, עם ויניסיוס ויאן דיומנדה בשני האגפים. גולר וברנרדו סילבה, לטעמו, עשו כמעט את אותה עבודה עם הכדור. כשנשאל על השריקות, הפורטוגלי קטע את השאלה והציע לעיתונאים לנתח את ההפסד. "יש לכם על מה לדבר לפחות עד יום רביעי", אמר. על ויניסיוס אמר ששיחק כמו כל הקבוצה.

מוריניו נגד אלאבס ( צילום: Florencia Tan Jun/Getty Images )

דקה אחרי החילוף של גולר, אנחל פרס הכפיל את היתרון של אלאבס. בדקה ה-69 ג'וד בלינגהאם בישל לאמבאפה את השער המצמק, ובדקה ה-86 נפל ברחבה. השופט ססאר סוטו גראדו הצביע על הנקודה הלבנה. אחרי שניגש למסך, סוטו גראדו ביטל את הפנדל ובדקה ה-88 שלף לאנגלי צהוב שני על התחזות.

בלינגהאם רואה את הכרטיס האדום ( צילום: AP Photo/Bernat Armangue )

"השחקן נופל בלי מגע", הסביר שופט הווידאו לסוטו גראדו בהקלטה שפרסמה ההתאחדות הספרדית. ב"אס" הביאו את התגובה בערוץ הטלוויזיה של ריאל, שם טענו שהשופט ראה רק צילום מרוחק מהצד ושהיה מגע קל. "את הזווית מלפנים, שבה רואים טוב יותר, לא הראו לו", אמרו בשידור.

מוריניו סיפר שצפה במהלך באייפד על הספסל וגם לו היו ספקות, אבל בלינגהאם התעקש בפניו אחרי המשחק שהיה מגע. "השופט הזה אוהב להראות כמה כוח יש לו", אמר על סוטו גראדו, והזכיר שכבר הרחיק בעבר את אמבאפה ואת ויניסיוס. את האחריות להפסד לקח על עצמו.

שחקני אלאבס חוגגים ( צילום: REUTERS/Alejandro Martinez Velez )