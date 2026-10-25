מאז הדרבי בתחילת מרץ אינטר לא הפסידה בליגה, והיום (ראשון) היא הייתה קרובה מאוד לסיום הרצף. אלא ששני שערים בתוספת הזמן העניקו לאלופה 1:2 דרמטי על פיורנטינה בסן סירו, והעלו אותה למקום הראשון בצוותא עם לאציו המפתיעה, עם 22 נקודות לכל אחת.
כריסטיאן קיבו ביצע רוטציה בעקבות משחקי ליגת האלופות, וקבוצתו התקשתה מול דויד דה חאה, שסיפק הופעה מצוינת בשער האורחת. בדקה ה־65 פיורנטינה גם עלתה ליתרון: אלכס חימנס, המגן הספרדי ששיחק בעבר במילאן, שלח בעיטה מרהיבה מרחוק לרשת והעמיד את הרצף של אינטר בסכנה.
קיבו שלח מהספסל את אנז'־יואן בוני ופדריקו דימרקו, והלחץ של האלופה הלך וגבר. בדקה הראשונה של תוספת הזמן הגיע השוויון: מרקוס תוראם החליף מסירות עם אנדי דיוף והכניע את דה חאה בבעיטה חלשה אך מדויקת. ארבע דקות לאחר מכן תוראם הוכשל ברחבה וסידר לאינטר הזדמנות להשלים את המהפך. פיוטר זילינסקי ניגש לנקודה הלבנה, כבש והבטיח שהאלופה תישאר בלתי מנוצחת בליגה גם בתום המחזור השמיני.
פיורנטינה, שכבר הייתה קרובה לניצחון מפתיע, ספגה הפסד שלישי ברציפות וחמישי העונה בליגה. מאזנה עומד על שני ניצחונות, תיקו וחמישה הפסדים.