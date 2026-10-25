מאז הדרבי בתחילת מרץ אינטר לא הפסידה בליגה, והיום (ראשון) היא הייתה קרובה מאוד לסיום הרצף. אלא ששני שערים בתוספת הזמן העניקו לאלופה 1:2 דרמטי על פיורנטינה בסן סירו, והעלו אותה למקום הראשון בצוותא עם לאציו המפתיעה, עם 22 נקודות לכל אחת.

מאז הדרבי בתחילת מרץ אינטר לא הפסידה בליגה, והיום (ראשון) היא הייתה קרובה מאוד לסיום הרצף. אלא ששני שערים בתוספת הזמן העניקו לאלופה 1:2 דרמטי על פיורנטינה בסן סירו, והעלו אותה למקום הראשון בצוותא עם לאציו המפתיעה, עם 22 נקודות לכל אחת.

מאז הדרבי בתחילת מרץ אינטר לא הפסידה בליגה, והיום (ראשון) היא הייתה קרובה מאוד לסיום הרצף. אלא ששני שערים בתוספת הזמן העניקו לאלופה 1:2 דרמטי על פיורנטינה בסן סירו, והעלו אותה למקום הראשון בצוותא עם לאציו המפתיעה, עם 22 נקודות לכל אחת.

כריסטיאן קיבו ביצע רוטציה בעקבות משחקי ליגת האלופות, וקבוצתו התקשתה מול דויד דה חאה, שסיפק הופעה מצוינת בשער האורחת. בדקה ה־65 פיורנטינה גם עלתה ליתרון: אלכס חימנס, המגן הספרדי ששיחק בעבר במילאן, שלח בעיטה מרהיבה מרחוק לרשת והעמיד את הרצף של אינטר בסכנה.

כריסטיאן קיבו ביצע רוטציה בעקבות משחקי ליגת האלופות, וקבוצתו התקשתה מול דויד דה חאה, שסיפק הופעה מצוינת בשער האורחת. בדקה ה־65 פיורנטינה גם עלתה ליתרון: אלכס חימנס, המגן הספרדי ששיחק בעבר במילאן, שלח בעיטה מרהיבה מרחוק לרשת והעמיד את הרצף של אינטר בסכנה.

כריסטיאן קיבו ביצע רוטציה בעקבות משחקי ליגת האלופות, וקבוצתו התקשתה מול דויד דה חאה, שסיפק הופעה מצוינת בשער האורחת. בדקה ה־65 פיורנטינה גם עלתה ליתרון: אלכס חימנס, המגן הספרדי ששיחק בעבר במילאן, שלח בעיטה מרהיבה מרחוק לרשת והעמיד את הרצף של אינטר בסכנה.