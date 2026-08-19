לפי "סקיי ספורטס", יונייטד קרובה לסיכום מלא עם ברייטון על באלבה בן ה-22, שאמור להגיע למנצ'סטר לקראת בדיקות רפואיות אם הפרטים האחרונים ייסגרו. על פי הדיווח, השדים האדומים הגישו הצעה בסך 65 מיליון ליש"ט – 60 מיליון מובטחים וחמישה מיליון נוספים בבונוסים. ברייטון, שבעבר דרשה סכום שהתקרב ל-100 מיליון ליש"ט עבור הקמרוני, פתוחה כעת למכירתו.

לפי "סקיי ספורטס", יונייטד קרובה לסיכום מלא עם ברייטון על באלבה בן ה-22, שאמור להגיע למנצ'סטר לקראת בדיקות רפואיות אם הפרטים האחרונים ייסגרו. על פי הדיווח, השדים האדומים הגישו הצעה בסך 65 מיליון ליש"ט – 60 מיליון מובטחים וחמישה מיליון נוספים בבונוסים. ברייטון, שבעבר דרשה סכום שהתקרב ל-100 מיליון ליש"ט עבור הקמרוני, פתוחה כעת למכירתו.

לפי "סקיי ספורטס", יונייטד קרובה לסיכום מלא עם ברייטון על באלבה בן ה-22, שאמור להגיע למנצ'סטר לקראת בדיקות רפואיות אם הפרטים האחרונים ייסגרו. על פי הדיווח, השדים האדומים הגישו הצעה בסך 65 מיליון ליש"ט – 60 מיליון מובטחים וחמישה מיליון נוספים בבונוסים. ברייטון, שבעבר דרשה סכום שהתקרב ל-100 מיליון ליש"ט עבור הקמרוני, פתוחה כעת למכירתו.

כעת, באלבה נמצא מחוץ למגרשים בשל פגיעה ברצועות הקרסול וצפוי להיעדר עוד כשבועיים-שלושה, אך הדבר לא עצר את יונייטד. הקשר הגיע לברייטון מליל ב-2023 תמורת כ-23 מיליון ליש"ט והפך לאחד הקשרים הצעירים המוערכים בפרמייר-ליג. לפי הדיווחים, חוזה לחמש שנים כבר מוכן עבורו באולד טראפורד.

כעת, באלבה נמצא מחוץ למגרשים בשל פגיעה ברצועות הקרסול וצפוי להיעדר עוד כשבועיים-שלושה, אך הדבר לא עצר את יונייטד. הקשר הגיע לברייטון מליל ב-2023 תמורת כ-23 מיליון ליש"ט והפך לאחד הקשרים הצעירים המוערכים בפרמייר-ליג. לפי הדיווחים, חוזה לחמש שנים כבר מוכן עבורו באולד טראפורד.

כעת, באלבה נמצא מחוץ למגרשים בשל פגיעה ברצועות הקרסול וצפוי להיעדר עוד כשבועיים-שלושה, אך הדבר לא עצר את יונייטד. הקשר הגיע לברייטון מליל ב-2023 תמורת כ-23 מיליון ליש"ט והפך לאחד הקשרים הצעירים המוערכים בפרמייר-ליג. לפי הדיווחים, חוזה לחמש שנים כבר מוכן עבורו באולד טראפורד.