האימפריות מתחמשות ימים ספורים לפני המחזור הראשון של הפרמייר ליג: מנצ'סטר יונייטד וארסנל עשויות להשלים בקרוב שתי עסקאות גדולות: קרלוס באלבה מברייטון נמצא על סף מעבר לאולד טראפורד, בעוד אזרי קונסה מאסטון וילה מתקרב לארסנל.
לפי "סקיי ספורטס", יונייטד קרובה לסיכום מלא עם ברייטון על באלבה בן ה-22, שאמור להגיע למנצ'סטר לקראת בדיקות רפואיות אם הפרטים האחרונים ייסגרו. על פי הדיווח, השדים האדומים הגישו הצעה בסך 65 מיליון ליש"ט – 60 מיליון מובטחים וחמישה מיליון נוספים בבונוסים. ברייטון, שבעבר דרשה סכום שהתקרב ל-100 מיליון ליש"ט עבור הקמרוני, פתוחה כעת למכירתו.
כעת, באלבה נמצא מחוץ למגרשים בשל פגיעה ברצועות הקרסול וצפוי להיעדר עוד כשבועיים-שלושה, אך הדבר לא עצר את יונייטד. הקשר הגיע לברייטון מליל ב-2023 תמורת כ-23 מיליון ליש"ט והפך לאחד הקשרים הצעירים המוערכים בפרמייר-ליג. לפי הדיווחים, חוזה לחמש שנים כבר מוכן עבורו באולד טראפורד.
גם ארסנל קרובה לבצע מהלך משמעותי. לפי דיווח של דיוויד אורנסטיין, התותחנים האיצו את השיחות עם אסטון וילה בנוגע לקונסה, והצדדים מתקרבים להסכמה. הבלם האנגלי בן ה-28 נמצא על הכוונת של ארסנל לאורך הקיץ, כאשר וילה העריכה אותו בכ-60 מיליון ליש”ט ואף דחתה מוקדם יותר בחלון הצעה נמוכה משמעותית. כעת הפערים בין המועדונים הצטמצמו וארסנל אופטימית לגבי השלמת העסקה.
קונסה משחק באסטון וילה מאז 2019 והפך בשנים האחרונות לאחד מעמודי התווך שלה, לצד ביסוס מעמדו בנבחרת אנגליה. היכולת שלו לשחק הן כבלם והן כמגן ימין הופכת אותו לאופציה שמתאימה במיוחד לסגל של ארסנל, שממשיכה להתחזק אחרי עונת האליפות.