קיליאן אמבאפה העניק לזינדין זידאן ניצחון במשחק הבכורה שלו כמאמן נבחרת צרפת, אבל הערב החגיגי הסתיים אתמול (שישי) בדאגה גדולה. כוכב ריאל מדריד כבש את שער הניצחון ב-0:1 על טורקיה במסגרת ליגת האומות, אך זמן קצר לאחר מכן נפצע בברכו השמאלית ונאלץ לנטוש את כר הדשא.

אמבאפה העלה את צרפת ליתרון בדקה ה-55, לאחר שקיבל כדור ממייקל אוליסה ושחרר בעיטה שטוחה וחזקה לרשת. היה זה שערו ה-67 במדי הנבחרת, אלא שמיד לאחר הבעיטה אמבאפה התיישב על הדשא כשהוא סובל מכאבים ונראה כשהוא אוחז בברכו השמאלית. לא הייתה מעורבות של שחקן טורקי במהלך, והפגיעה התרחשה ללא מגע, בעת הבעיטה עצמה. החלוץ קיבל טיפול ואף חזר למגרש, אך זמן קצר לאחר מכן החזיק שוב את הרגל ונאלץ להתחלף.

גלריה אמבאפה כואב, אתמול במשחק מול טורקיה ( צילום: OZAN KOSE / AFP )

ההתאחדות הצרפתית הודיעה לאחר המשחק כי אמבאפה "סובל מפגיעה בגיד" וכי הוא יחמיץ את המשך משחקי הנבחרת בליגת האומות. הוא צפוי לחזור למדריד לצורך המשך הבדיקות והטיפול.

"לא, זה לא נראה טוב. לצערי זה לא טוב", אמר זידאן בדאגה לאחר המשחק. "הוא יצטרך לחזור. אנחנו לא ניקח סיכונים. הוא מתח את הגיד כשהוא בעט לשער. זה מאוד לא מעודד".

"זה לא מעודד". זידאן ( צילום: OZAN KOSE / AFP )

גם בריאל מדריד קיימת דאגה משמעותית בעקבות הפציעה, במיוחד בשל העובדה שמדובר באותה ברך שכבר גרמה לאמבפה לבעיות בעונה שעברה. במועדון צפויים לערוך לו בדיקות מקיפות היום, ורק לאחריהן ניתן יהיה לקבוע את היקף הפגיעה ואת משך ההיעדרות האפשרי.

למרות הפציעה, אמבאפה הצליח לספק לזידאן פתיחה מוצלחת בקדנציה שלו על הקווים. המאמן הצרפתי הציב את הכוכב באגף שמאל, כשאוליסה פעל בצד השני ועוסמאן דמבלה וראיין שרקי השלימו את הרביעייה ההתקפית.

אמבאפה מוחלף, אתמול ( צילום: FRANCK FIFE / AFP )

צרפת התקשתה לייצר כדורגל שוטף במחצית הראשונה, בין היתר בשל משטח הדשא הלא איכותי באצטדיון בקוג'אלי. אוליסה כמעט כבש לפני ההפסקה, אך השוער הטורקי אוגורג'אן צ'אקיר הדף את הבעיטה שלו. גם אדריאן ראביו היה קרוב להבקיע לאחר מהלך משותף של שרקי ודמבלה.

מן העבר השני, מייק מניאן סיפק הצלה מרשימה כשעצר ביד אחת נגיחה מסוכנת של איסמעיל יוקסק. בדקה ה-87 טורקיה נותרה בעשרה שחקנים לאחר שצ'אקיר הורחק בעקבות נגיעת יד מחוץ לרחבה, שמנעה בעיטה של בראדלי ברקולה.