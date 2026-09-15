רוי רביבו ואלצ'ה ניצבים בשעה זו בפני אחד האתגרים הגדולים שיש לכדורגל העולמי להציע: מפגש ביתי עם ריאל מדריד באצטדיון מרטינס ואלרו, במסגרת המחזור השישי בלה-ליגה. המארחת מחפשת ניצחון ראשון העונה, בעוד הקבוצה של ז'וזה מוריניו רוצה להמשיך במומנטום.
אלצ'ה מגיעה אחרי 1:1 בחוץ מול אתלטיק בילבאו, שקטע רצף של שלושה הפסדים. רביבו נכנס להרכב באותו משחק, כחלק משני שינויים שביצע המאמן מרטין אנסלמי, וסייע לקבוצה לחלץ נקודה. כעת, כשבמאזנה שתי נקודות בלבד מ-15 אפשריות, היא תנסה להפתיע את אחת המועמדות לאליפות.
מנגד, ריאל מגיעה אחרי 1:4 משכנע על ראיו וייקאנו, שבו כבשה שלושה שערים כבר בתוך 17 דקות. קיליאן אמבאפה הוביל עם צמד ובישול, ואלבארו קארראס וג'וד בלינגהאם השלימו את החגיגה. החלוץ הצרפתי כבש שישה שערים בחמשת מחזורי הפתיחה, ויהיה שוב האיום המרכזי על הגנת המארחת.
מוריניו עדיין חסר את אדר מיליטאו, פרלאן מנדי ורודריגו הפצועים. מנגד, ראול אסנסיו, אורליאן טשואמני, אנדריק וטיאגו פיטארץ' שבו לכשירות ועומדים לרשותו.
בחמשת המפגשים האחרונים בין הקבוצות ניצחה ריאל שלוש פעמים, ושניים הסתיימו בתיקו. במפגש האחרון, במרץ, הבלאנקוס ניצחו 1:4. כדי לשנות את התמונה, אלצ'ה תצטרך ליישם את המסר של אנסלמי אחרי התיקו בבילבאו: "אסור לתת ליריבה שום דבר, כי משלמים על זה ביוקר".
מהלך המשחק
8': מורנטה השתלט על כדור בתוך הרחבה - אבל בעט החוצה.
17': אוסוריו בעט מתוך הרחבה - מעל השער.
21': ויניסיוס השתלט על כדור מחוץ לרחבה - ובעט החוצה.
25': שער! 0:1 לריאל מדריד! ארדה גולר בעט כדור חופשי אדיר לקורה ופנימה.
33': שער! 0:2 לריאל מדריד! דיומנדה העביר רוחב, ואמבאפה המשיך פנימה.
43': רביבו העביר כדור מצוין לאוסוריו, שהחמיץ מקרוב.
הרכבים
אלצ'ה: מטיאס דיטורו; חרמן ואלרה, בובה סנגארה, פדריקו רדונדו, ויקטור צ'וסט, רוי רביבו; טטה מורנטה, מארק אגואדו, גונסאלו ויאר, מרטים נטו; אביאל אוסוריו.
ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד, איברהימה קונאטה, דין האוסן, מארק קוקורייה, אורליאן טשואמני, פדריקו ואלוורדה, ארדה גולר, יאן דיומנדה, ויניסיוס, קיליאן אמבפה.
פורסם לראשונה: 22:30, 15.09.26