אלצ'ה מגיעה אחרי 1:1 בחוץ מול אתלטיק בילבאו, שקטע רצף של שלושה הפסדים. רביבו נכנס להרכב באותו משחק, כחלק משני שינויים שביצע המאמן מרטין אנסלמי, וסייע לקבוצה לחלץ נקודה. כעת, כשבמאזנה שתי נקודות בלבד מ-15 אפשריות, היא תנסה להפתיע את אחת המועמדות לאליפות.

אלצ'ה מגיעה אחרי 1:1 בחוץ מול אתלטיק בילבאו, שקטע רצף של שלושה הפסדים. רביבו נכנס להרכב באותו משחק, כחלק משני שינויים שביצע המאמן מרטין אנסלמי, וסייע לקבוצה לחלץ נקודה. כעת, כשבמאזנה שתי נקודות בלבד מ-15 אפשריות, היא תנסה להפתיע את אחת המועמדות לאליפות.

אלצ'ה מגיעה אחרי 1:1 בחוץ מול אתלטיק בילבאו, שקטע רצף של שלושה הפסדים. רביבו נכנס להרכב באותו משחק, כחלק משני שינויים שביצע המאמן מרטין אנסלמי, וסייע לקבוצה לחלץ נקודה. כעת, כשבמאזנה שתי נקודות בלבד מ-15 אפשריות, היא תנסה להפתיע את אחת המועמדות לאליפות.

מנגד, ריאל מגיעה אחרי 1:4 משכנע על ראיו וייקאנו, שבו כבשה שלושה שערים כבר בתוך 17 דקות. קיליאן אמבאפה הוביל עם צמד ובישול, ואלבארו קארראס וג'וד בלינגהאם השלימו את החגיגה. החלוץ הצרפתי כבש שישה שערים בחמשת מחזורי הפתיחה, ויהיה שוב האיום המרכזי על הגנת המארחת.

מנגד, ריאל מגיעה אחרי 1:4 משכנע על ראיו וייקאנו, שבו כבשה שלושה שערים כבר בתוך 17 דקות. קיליאן אמבאפה הוביל עם צמד ובישול, ואלבארו קארראס וג'וד בלינגהאם השלימו את החגיגה. החלוץ הצרפתי כבש שישה שערים בחמשת מחזורי הפתיחה, ויהיה שוב האיום המרכזי על הגנת המארחת.

מנגד, ריאל מגיעה אחרי 1:4 משכנע על ראיו וייקאנו, שבו כבשה שלושה שערים כבר בתוך 17 דקות. קיליאן אמבאפה הוביל עם צמד ובישול, ואלבארו קארראס וג'וד בלינגהאם השלימו את החגיגה. החלוץ הצרפתי כבש שישה שערים בחמשת מחזורי הפתיחה, ויהיה שוב האיום המרכזי על הגנת המארחת.