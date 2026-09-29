ראפיניה, אחד השחקנים החשובים ביותר של ברצלונה, נפצע היום (שלישי) במהלך משחק הידידות בו גברה ברזיל 2:4 על אוסטרליה ונאלץ לרדת מהמגרש בתחילת המחצית השנייה. בברצלונה ימתינו כעת לתוצאות הבדיקות הרפואיות, בתקווה שמדובר באי-נוחות חולפת ולא בפציעה שתשבית את הכוכב לתקופה ממושכת.

על פי הודעת ההתאחדות הברזילאית, ראפיניה חש "אי-נוחות בירך ימין", ובתחילת המחצית השנייה הוחלף על ידי אנדריק. חומרת הפגיעה עדיין אינה ידועה, ובשלב זה אין אבחנה סופית לגבי משך ההיעדרות הצפוי.

ראפיניה חוגג את השער השני של ברזיל ( צילום: AP Photo/Tertius Pickard )

הפציעה הגיעה דווקא אחרי מחצית מצוינת של ראפיניה. קפטן ברזיל כבש את השער השני של נבחרתו בבעיטת עונשין בדקה ה-45, וקבע 2:2. אלא שבפתיחת המחצית השנייה הוא כבר לא חזר למגרש. בהמשך ברונו גיימראיש (70) ו-ויניסיוס ג'וניור (80) הבטיחו לסלסאו את הניצחון.

בקטאלוניה עקבו בדאגה אחרי מצבו הפיזי של ראפיניה עוד לפני פגרת הנבחרות. לפי דיווחים בתקשורת הספרדית, בברצלונה היו מודעים לעומס החריג שמוטל על הכוכב, במיוחד לנוכח המסע הארוך עם נבחרת ברזיל, שכלל משחקים באוסטרליה ובהודו, שעות רבות של טיסות ועומס פיזי משמעותי.

צפו בביצועים של ראפיניה בברצלונה ( באדיבות ONE )

החשש התחזק בשל ההיסטוריה של ראפיניה עם פציעות במהלך משחקי הנבחרת. במרץ האחרון הוא נפגע במהלך המשחק של ברזיל מול צרפת, נאלץ לעזוב את מחנה הנבחרת ושב לברצלונה, שם נעדר במשך כחמישה שבועות.

גם במונדיאל האחרון הוא סבל מפגיעה בחלק האחורי של הירך הימנית במשחק מול האיטי, ונעדר בעקבותיה משני משחקים של ברזיל. בדיקות שנערכו לו אז הצביעו על פגיעה שרירית בירך, אזור שכבר גרם לו לבעיות בתקופה שקדמה לכך.