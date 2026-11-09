מנצ'סטר יונייטד אמנם סיפקה אתמול (ראשון) דרמה גדולה כחזרה מפיגור שני שערים בתוספת הזמן בדרך ל-4:4 מול אסטון וילה , אבל גם שמונה שערים באולד טראפורד לא הצליחו להסתיר את המשבר שבו נמצאת הקבוצה. השדים האדומים מדורגים מתחת לקו האדום במקום ה-18, עם ניצחון ליגה אחד בלבד העונה, ולמרות סימני השאלה סביב עתידו, מייקל קאריק משוכנע שמקומו על הקווים אינו מוטל בספק.

"כן, במאה אחוז", השיב המאמן בן ה-45 כשנשאל אם לדעתו יש מספיק סיבות לכך שיישאר בתפקידו. "אני חושב שיש יותר ממספיק. שערים משנים משחקים ואתה חייב לדעת להתמודד עם זה. זה חלק ממשהו שאנחנו צריכים לשפר באופן דרסטי, אבל יש יותר ממספיק דברים חיוביים. כרגע אנחנו פשוט מקשים על עצמנו יותר מדי ברגעים מסוימים".

גלריה ימשיך בתפקידו? קאריק ( צילום: REUTERS/Jon Super )

"אני די ברור לגבי הכיוון שאליו המועדון צריך ללכת, והוא כזה שבו אנחנו חייבים לנצח משחקים", הוסיף המאמן, שמעמדו נותר רעוע ביותר. יונייטד תצא כעת לפגרת הנבחרות, ובמשחקה הבא, ב-22 בנובמבר, תתארח אצל ליברפול באנפילד - מפגש שעשוי להיות משמעותי במיוחד עבור עתידו של קאריק.

עוד לפני מסיבת העיתונאים, קאריק סיפק ריאיון עצבני למדי ב"סקיי ספורטס". כשנשאל אם צפויות להתקיים שיחות עם ראשי המועדון בימים הקרובים, השיב המאמן: "באמת?". העיתונאי התעקש והעיר כי האוהדים בוודאי מצפים לשיחה כזו, אך קאריק החזיר לו בשאלה: "ואתה?".

יונייטד בסכנת ירידה. פרננדש ( צילום: Darren Staples / AFP )

בהמשך נשאל המאמן אם הוא מתכוון להמשיך לעבוד על הדברים שהקבוצה ניסתה לשפר, והשיב: "לא ניצחנו מספיק משחקים, אבל אני מצפה שנמשיך להתקדם ולעבוד על מה שעבדנו עליו, נצמצם כמה טעויות וננצח משחקי כדורגל".

כשנשאל באופן ישיר אם ישקול להתפטר, קאריק לא הותיר מקום לספק: "זה לא עומד לקרות".

הציוץ של ריו פרדיננד

No better way to lose weight & get more grey hair than watching a Utd game recently 🫣 — Rio Ferdinand (@rioferdy5) November 8, 2026

גם אגדות המועדון התקשו להישאר אדישות למיקום המביך בו נמצאת יונייטד בטבלה. ריו פרדיננד, בלם העבר של השדים האדומים, בחר להגיב לתוצאה ברשת X בהומור עוקצני. "אין דרך טובה יותר לרדת במשקל ולהלבין עוד כמה שערות מאשר לצפות במשחק של יונייטד לאחרונה", כתב פרדיננד, והוסיף שאלה לעוקביו: "מישהו מכם יכול להזדהות עם זה?".

פרדיננד לא היה היחיד שהביע את דעתו על ההופעה. רוי קין, קפטן העבר של יונייטד, היה חריף הרבה יותר בביקורת שלו על השחקנים ועל חוסר היציבות שמאפיין את הקבוצה. "למה שנאמין למשהו ששחקני מנצ'סטר יונייטד אומרים?", תהה הפרשן, לפני שהצביע על הבעיה המרכזית בעיניו: "יש בקבוצה שחקנים מנוסים, אבל הם לא משתמשים בניסיון שלהם. הם עושים טעויות שבוע אחרי שבוע, אז למה אנחנו מצפים שהם ישתנו?".