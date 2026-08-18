פטריק ויירה חוזר למקום שבו הכול התחיל. קשר העבר האגדי, שנולד בדקאר שבסנגל והפך לאחד מגדולי הכדורגלנים של נבחרת צרפת, מונה היום (שלישי) באופן רשמי למאמן נבחרת סנגל. עבור ויירה בן ה-50 זו תהיה הפעם הראשונה שבה יעמוד על הקווים כמאמן נבחרת לאומית.
ויירה יחליף בתפקיד את פאפה תיאו, שסיים את דרכו בעקבות הקמפיין המאכזב של אריות טרנגה במונדיאל 2026. סנגל, שהגיעה לטורניר עם ציפיות גבוהות, הודחה כבר בשלב 32 האחרונות אחרי ששמטה יתרון 0-2 מול בלגיה וספגה מהפך כואב ודרמטי ביותר. כעת יקבל ויירה את המשימה להוביל מחדש את אחת הנבחרות הבכירות ביבשת, כשהיעד הגדול הבא הוא גביע אפריקה לאומות ב-2027, והמוקדמות צפויות להתחיל כבר בחלון הנבחרות הקרוב.
ויירה נולד בדקאר ועבר לצרפת בגיל שמונה, ובהמשך בחר לייצג את הטריקולור. הקריירה שלו כשחקן הייתה מפוארת: הוא זכה עם צרפת במונדיאל 1998 וביורו 2000, ובמדי ארסנל הפך לאחד הסמלים הגדולים של תקופת ארסן ונגר, רשם יותר מ-400 הופעות וזכה בשלוש אליפויות אנגליה.
קריירת האימון שלו הייתה עד כה פחות נוצצת: ויירה החל את דרכו במערכת של מנצ’סטר סיטי ובהמשך אימן את ניו יורק סיטי, ניס, קריסטל פאלאס, שטרסבורג וגנואה. התחנה האחרונה שלו הייתה באיטליה, ממנה נפרד בנובמבר 2025, ומאז נותר ללא קבוצה. כעת הוא עובר לראשונה מכדורגל המועדונים לזירה הבינלאומית ומקבל לידיו נבחרת עם שאיפות גדולות בהרבה מהתוצאות שהשיגה במונדיאל האחרון.