פטריק ויירה חוזר למקום שבו הכול התחיל. קשר העבר האגדי, שנולד בדקאר שבסנגל והפך לאחד מגדולי הכדורגלנים של נבחרת צרפת, מונה היום (שלישי) באופן רשמי למאמן נבחרת סנגל. עבור ויירה בן ה-50 זו תהיה הפעם הראשונה שבה יעמוד על הקווים כמאמן נבחרת לאומית.

פטריק ויירה חוזר למקום שבו הכול התחיל. קשר העבר האגדי, שנולד בדקאר שבסנגל והפך לאחד מגדולי הכדורגלנים של נבחרת צרפת, מונה היום (שלישי) באופן רשמי למאמן נבחרת סנגל. עבור ויירה בן ה-50 זו תהיה הפעם הראשונה שבה יעמוד על הקווים כמאמן נבחרת לאומית.

פטריק ויירה חוזר למקום שבו הכול התחיל. קשר העבר האגדי, שנולד בדקאר שבסנגל והפך לאחד מגדולי הכדורגלנים של נבחרת צרפת, מונה היום (שלישי) באופן רשמי למאמן נבחרת סנגל. עבור ויירה בן ה-50 זו תהיה הפעם הראשונה שבה יעמוד על הקווים כמאמן נבחרת לאומית.