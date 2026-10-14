מנצ'סטר יונייטד שוב אכזבה אתמול (שלישי), הפעם עם הפסד 2:0 לאתלטיקו מדריד בליגת האלופות, אבל הסערה הגדולה הגיעה דווקא אחרי שריקת הסיום. הקבוצה של מייקל קאריק ספגה מפבלו באריוס כבר בדקה הראשונה, איבדה את לני יורו בכרטיס אדום ונכנעה גם לאדמולה לוקמן בדקה ה-79. זה היה משחקה החמישי ברציפות ללא ניצחון, ובסיומו ליסנדרו מרטינס הפנה את הביקורת לאנשים שמנהלים את המועדון.

בראיון אחרי המשחק, הבלם הארגנטינאי תיאר את ההופעה כחלשה מאוד, ואמר שהיה עליו להתאמץ כדי לשלוט בעצמו. משם עבר לדבר על בניית הסגל ועל הציפיות שלו מההנהלה. מרטינס הסביר כי אחרי העונה הקודמת, שבה יונייטד סיימה שלישית וחזרה לליגת האלופות, הוא ציפה שהמועדון ינצל את הבסיס שנוצר כדי לבנות קבוצה חזקה יותר, שתוכל להתמודד עם היריבות הבכירות.

Lisandro Martínez did NOT hold back after United's loss to Atletico 😬👀 https://t.co/OGo25Pzd30 — Prime Video Sport UK (@primevideosport) October 13, 2026

כשנשאל אם ציפה להשקעה גדולה יותר בקיץ, השיב בחיוב והפנה את האצבע במפורש לג'ייסון ווילקוקס, המנהל המקצועי. לצד זאת, מרטינס הדגיש שגם השחקנים צריכים לעשות יותר. הטענה שלו הייתה שהאחריות אינה מסתיימת במגרש: "כדי להתמודד בערבים כאלה, צריך להעמיד לרשות המאמן סגל עמוק ואיכותי יותר, כפי שעשו קבוצות אחרות".

מרטינס גם גיבה את קאריק, שלדבריו עושה כמיטב יכולתו, והזהיר מפני חזרה לדפוס של החלפת מאמנים בלי בחינה של שאר המערכת. "אי אפשר להמשיך להחליף מאמנים. מה עם התחומים האחרים?", שאל, כשהוא מרים את מבטו כלפי מעלה. הוא הסביר שיריבות לומדות את יונייטד ואת שיטת המשחק שלה, ולכן אי אפשר להסתפק במה שעבד בעונה הקודמת.

מנגד, וויין רוני, ששימש פרשן בשידור, לא אהב את הדברים. מלך שערי יונייטד בכל הזמנים סבר שהבלם חצה גבול, ושביקורת מהסוג הזה צריכה להישאר בתוך המועדון. "זה חוסר כבוד כלפי חבריו לקבוצה", אמר. מבחינתו, הדרישה לשחקנים טובים יותר עלולה להתפרש כאמירה שהשחקנים שכבר נמצאים בחדר ההלבשה אינם טובים מספיק, דווקא כשיש בו צעירים שזקוקים להכוונה ולגיבוי.

רוני גם הטיל ספק בעיתוי ובמניעים של מרטינס. הוא טען שהראיון נראה מתוכנן מראש, תהה מדוע הבלם בחר לדבר דווקא אחרי המשחק הזה והזכיר שגם היכולת האישית שלו לא הייתה מספקת. רוני אמנם הסכים שיונייטד זקוקה לחיזוק בהגנה ובהתקפה, אבל סבר שהדברים הפומביים לא יסייעו לה לצאת מהמצב, ואף הציע להנהלה לשקול פעולה בעקבותיהם.

ליסנדרו מרטינז נגד אתלטיקו מדריד ( צילום: Denis Doyle/Getty Images )

גם אשלי יאנג הסתייג מההתבטאות. שחקן העבר הסכים שהיה מקום לחיזוק נוסף, אך הדגיש שלא ניתן לבנות מחדש קבוצה בחלון העברות אחד, ושעד ינואר ממילא אי אפשר לשנות את הסגל. רוני הוסיף שאפילו ביקורת מצד הקפטן ברונו פרננדש, שמעמדו שונה, ראוי שתיאמר מאחורי דלתיים סגורות.

אלא שבאינטרנט מרטינז זכה גם לגיבוי משמעותי. בדיון על הראיון בקהילת אוהדי יונייטד ב-Reddit, אחת התגובות הבולטות הייתה: "לא משנה כמה חלש הוא היה, הוא מקבל את הגיבוי שלי בזכות הראיון הזה". אוהדים נוספים שיבחו את הנכונות להתעמת עם ההנהלה, וטענו שהוא ביטא בפומבי תסכול שהם עצמם משמיעים כבר זמן רב.

חלק מהאוהדים אף יצאו נגד הפרשנות של רוני ויאנג: לטענתם, מרטינס דרש יותר אפשרויות בסגל, ולא תקף את חבריו. אחרים טענו שהיכולת החלשה שלו והטעויות של הקבוצה אינן ניתנות להסבר רק באמצעות הרכש, והזהירו שהראיון מעיד גם על בעיות בחדר ההלבשה. כך, גם בקרב מי שהסכימו עם הביקורת על ההנהלה, לא הייתה הסכמה מלאה לגבי הדרך שבה נאמרה.