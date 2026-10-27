על הנייר זה היה אמור להיות טיול עבור ארסנל במסגרת שמינית גמר גביע הליגה, אבל האלופה, שהגיעה אל משחק החוץ בהייבורי (כן, זאת לא טעות) מול פליטווד טאון מהליגה הרביעית עם הרכב משני - הודחה בתום דו קרב פנדלים (5:3) אחרי 1:1 בסיום הזמן החוקי - ואיבדה תואר ראשון לעונת 2026/27.
ארסנל נקלעה לפיגור בדקה ה-21 משער של ארון לופאלו-בי אבל הצליחה לחזור משער של ויקטור יוקרש בדקה ה-50. אבל למרות הדומיננטיות (78 אחוזי החזקה בכדור) ולא פחות מ-26 בעיטות לשער, פליטווד הצליחה להוביל את האדומים מצפון לונדון להכרעה דרך הנקודה הלבנה - לא לפני שמקס דאומן הצעיר הורחק בכרטיס אדום (88).
גיבור הערב של פליטווד היה השוער ג'יי לינץ', שסיפק שתי הצלות נהדרות בתוספת הזמן והוסיף סיומת חלומית כשעצר את הפנדל של המחליף ברונו גימארייש, שלמעשה הכריע את ההתמודדות.
בסיום, האוהדים פרצו לכר הדשא לחגוג עם השחקנים כשהמאמן מאט לולר התקשה לעצור את הדמעות. מחר תגלה פליטווד מי תהיה יריבתה ברבע הגמר לאחר הגרלת המשחקים, שתיערך בתום המשחק בין צ'לסי לליברפול (רביעי, 22:00).