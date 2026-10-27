על הנייר זה היה אמור להיות טיול עבור ארסנל במסגרת שמינית גמר גביע הליגה, אבל האלופה, שהגיעה אל משחק החוץ בהייבורי (כן, זאת לא טעות) מול פליטווד טאון מהליגה הרביעית עם הרכב משני - הודחה בתום דו קרב פנדלים (5:3) אחרי 1:1 בסיום הזמן החוקי - ואיבדה תואר ראשון לעונת 2026/27.